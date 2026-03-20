Emisní povolenky fungují, ale potřebují modernizaci, uvedla von der Leyenová

Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové systém emisních povolenek ETS funguje. Je ale třeba ho modernizovat a zajistit jeho větší pružnost, řekla na tiskové konferenci po skončení summitu EU.
Evropská komise se proto podle ní chce zaměřit na čtyři hlavní oblasti, které určují cenu elektřiny: samotné náklady na výrobu, poplatky za sítě a přenosovou soustavu, daně a odvody a náklady na emisní povolenky.
Von der Leyenová do značné míry zopakovala dřívější návrhy, které zmínila i v dopise ze začátku tohoto týdne. Státy EU vyzvala, aby využily stávající pravidla EU ke snížení daní a pružněji uplatňovaly pravidla státní podpory s cílem podpořit podniky a domácnosti, které se ocitly v potížích.
Komise také podle ní představí legislativní návrh na snížení poplatků za sítě pro „citlivá odvětví“ a bude spolupracovat s členskými státy na vytvoření „národních schémat“, která by zmírnila tlak na ceny.
Vzhledem k nárůstu cen energií je podle von der Leyenové potřeba přijmout opatření, která budou dočasná a cílená a poskytnou občanům i společnostem okamžitou úlevu.
Babiš: Prosadili jsme to
Změnu systému emisních povolenek EU ETS požaduje například český premiér Andrej Babiš. Česko bude podle něj dál hledat spojence pro své návrhy, mezi něž patří vynětí energeticky náročného průmyslu z povolenkového systému do roku 2034. Premiér to uvedl po skončení čtvrtečního summitu.
Babiš v noci po konci vrcholné unijní schůzky uvedl, že komise do června předloží návrh revize systému emisních povolenek. „Podařilo se nám prosadit, když původně byl termín červenec, že Evropská komise připraví konkrétní plán, jak zrevidovat směrnici o emisních povolenkách... že to bude na Evropské radě v červnu,“ prohlásil.
Zmínku o energeticky náročném průmyslu se Česku podařilo prosadit i do závěrů ze summitu. „Zároveň jsou v krátkodobém horizontu zapotřebí cílená řešení k zajištění cenově dostupné energie, s přihlédnutím k technologické neutralitě a specifickým situacím členských států, zvláštnímu vystavení některých průmyslových odvětví riziku přemístění a k potřebě zlepšit podmínky pro energeticky náročná inovativní odvětví, aniž by byla ohrožena předvídatelnost a rovné podmínky,“ uvádí dokument.
Systém emisních povolenek ETS má motivovat firmy snižovat emise. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu CO2, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Von der Leyenová již dříve uvedla, že systém ETS zůstává „osvědčeným nástrojem pro podporu transformace průmyslu“.
