27. 1. Ingrid
Ekonomika

Elektromobily dál posilují, loni tvořily přes 61 procent trhu v EU

ČTK

Prodeje nových osobních automobilů v Evropské unii se v roce 2025 meziročně zvýšily o 1,8 procenta na 10,82 milionu vozů. Vyplývá to z údajů o registracích nových vozů, jež zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).

Jakub Růžička - elektromobil Kia EV3
Ilustrační fotoFoto: Václav Vašků
V samotném prosinci počet nových registrací stoupl meziročně o 5,8 procenta na 963 319 vozů. Hlavním trendem byl pokračující nárůst tržního podílu elektromobilů, který loni dosáhl 61,3 procenta.

Čistě bateriové elektromobily dosáhly tržního podílu 17,4 procenta oproti 13,6 procenta o rok dříve. V absolutních číslech bylo v EU registrováno téměř 1,88 milionu nových bateriových vozů. Růst táhly zejména Německo, Nizozemsko, Belgie a Francie.

Související

Hybridní elektromobily jsou aktuálně nejpopulárnějšími vozy v EU, když jejich podíl na trhu dosáhl 34,5 procenta. O rok dříve to bylo 30,9 procenta. Podíl registrací nových plug-in hybridů se zvýšil na 9,4 procenta ze 7,2 procenta.

Naopak spalovací motory dále ztrácely. Registrace nových benzinových automobilů v roce 2025 klesly o téměř 19 procent. Jejich podíl na trhu se snížil z 33,3 procenta na 26,6 procenta.

Ještě výraznější propad zaznamenaly dieselové automobily. Těch se meziročně prodalo o 24 procent méně. Jejich tržní podíl klesl z 11,9 procenta na 8,9 procenta. Kombinovaný podíl benzinových a dieselových aut na trhu tak loni klesl na 35,5 procenta ze 45,2 procenta v roce 2024.

Evropský automobilový průmysl zaměstnává 13,6 milionu lidí a tvoří přes osm procent HDP Evropské unie, uvedlo sdružení. Odvětví podle ACEA ročně vládám členských států generuje daňové příjmy ve výši 414,7 miliardy eur (deset bilionů Kč) a podílí se 34 procenty na celkových evropských výdajích na výzkum a vývoj.

