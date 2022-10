Letecké katastrofě, od které tento čtvrtek uběhlo přesně 50 let, se přezdívá Zázrak v Andách nebo také Andská tragédie. Stroj se zřítil nad pustou částí And na argentinsko-chilském pomezí asi 3600 metrů nad mořem. Pilot kvůli špatnému počasí mylně odhadl výšku a narazil do hory.