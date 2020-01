Technické potíže i smrtelné havárie: Před 50 lety svezl Jumbo Jet první pasažéry

Přesně před 50 lety, 22. ledna 1970, nasadily jako první aerolinky Pan Am velkokapacitní Jumbo Jet na linku z New Yorku do Londýna. Původně s letem počítal už na předchozí den, technické problémy ale nakonec způsobily časový skluz. Podívejte se na historické i nové snímky Boeingu 747, který byl až do roku 2005 největším dopravním letounem na světě.

