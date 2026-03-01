Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, hrozí výrazné zdražení ropy

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po sobotních americko-izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna , jíž při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy "prakticky uzavřena". Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
"Konečný dopad dnešní vojenské akce na cenu ropy bude pravděpodobně záviset na tom, zda se Íránská revoluční garda pod tlakem leteckých útoků vzdá, nebo zda bude pokračovat v eskalaci konfliktu, aby výrazně zvýšila náklady na druhou operaci Washingtonu zaměřenou na změnu režimu za něco málo přes dva měsíce," sdělila v neděli Croftová agentuře Reuters.
"Podle našich informací regionální lídři varovali Washington před riziky další konfrontace s Íránem a naznačili, že cena ropy přesahující 100 dolarů za barel představuje jasné a bezprostřední nebezpečí," dodala analytička.
Několik tankerů se v sobotu otočilo zpět a další plavidla vyčkávala u vjezdu do průlivu. Lodě podle agentury Bloomberg zachytily rádiové vysílání údajně od íránského námořnictva oznamující zákaz tranzitu, ačkoliv Teherán nevydal žádné formální oznámení o oficiálním uzavření oblasti.
Podle íránské agentury Tasnim je ale průliv "fakticky uzavřen". Revoluční gardy varovaly lodě, že plavba oblastí není bezpečná. Německý rejdař Hapag-Lloyd následně oznámil, že kvůli "oficiálnímu uzavření" přerušuje plavby přes průliv. Přesto některé tankery podle Bloombergu v omezeném počtu dále pokračovaly, byť byl provoz výrazně slabší než obvykle.
Spojené státy mezitím varovaly lodní společnosti, aby se plavidla držela nejméně 30 námořních mil od jejich vojenských aktiv v regionu. Japonská společnost Nippon Yusen už dříve své flotile doporučila, aby se průlivu vyhnula.
Řecko vyzvalo svou rozsáhlou obchodní flotilu k přehodnocení plavebních plánů. Řecké ministerstvo dopravy také doporučilo připravit se na použití konvenčních navigačních metod bez elektroniky kvůli riziku rušení.
Vliv na ceny ropy je patrný už teď. Burzy jsou o víkendu uzavřené, ale maloobchodní obchodní produkt společnosti IG Group podle agentury Bloomberg oceňoval americkou lehkou ropu WTI v sobotu večer o více než osm procent výše.
Problémy se netýkají jen ropných tankerů, ale i zkapalněného zemního plynu (LNG) a kontejnerových plavidel. Nejméně tři tankery s plynem směřující do Kataru nebo z něj podle dat ze sledování trasy přerušily plavbu, aby se průlivu vyhnuly. Katar je druhým největším vývozcem LNG na světě a jeho dodávky musejí průlivem projít na cestě do Asie a Evropy. Někteří rejdaři podle makléřů zvažují i zrušení již sjednaných cest do regionu s odkazem na válečné doložky ve smlouvách.
ŽIVĚTrump hrozí Íránu dalšími ničivými útoky, pokud se pokusí o odvetu. Chameneí je mrtev, potvrdil Teherán
Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, Spojené státy na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Teherán podle agentury AFP vyhrožoval dosud největšími údery v reakci na sobotní americko-izraelské útoky, které si vyžádaly život několika set lidí, včetně nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
KVÍZ: Jak dobře znáte klíčová data světových i českých dějin? Otestujte se
Pamatujete si ještě, kdy zaniklo Rakousko-Uhersko, kdy Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk nebo ve kterém roce došlo k bitvě u Hastings? Otestujte si v našem kvízu, kolik si toho pamatujete z hodin dějepisu.
Salačovi premiéra za tým OnlyFans nevyšla. Spadl a po restartu mu body unikly
Filip Salač obsadil v dvakrát přerušeném závodě Moto2 na Velké ceně Thajska 19. místo. Český jezdec měl v Buriramu nezaviněný pád při těžké havárii Kolumbijce Davida Alonsa, po níž následoval první restart. V závodě mohl pokračovat, ale startoval z boxů. Vítězství vybojoval Španěl Manuel González.
ŽIVĚFico přijal pozvání Zelenského na jednání, schůzku chce v EU, a ne na Ukrajině
Slovenský premiér Robert Fico přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke společnému jednání o ukrajinsko-slovenské spolupráci. Na rozdíl od Zelenského, který navrhl schůzku na Ukrajině, by však Fico dal přednost jednání na území Evropské unie. Fico to uvedl v prohlášení po telefonátu se Zelenským.