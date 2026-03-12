Český průmysl v lednu zpomalil na 2,8 procenta, roste už rok v kuse

Průmyslová výroba v Česku v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta, v prosinci podle revidovaných údajů stoupla o 4,9 procenta. Průmyslová produkce v Česku roste už 12 měsíců v řadě, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).
Hodnota nových zakázek se srovnání s loňským lednem vzrostla o 9,8 procenta. Meziměsíčně byla průmyslová výroba nižší o 2,6 procenta. K růstu českého průmyslu první měsíc letošního roku nejvíc přispěla výroba automobilů, kovozpracující průmysl či výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.
"Růst zaznamenala i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výroba pryžových a plastových výrobků," doplnil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
Negativně vývoj průmyslové produkce ovlivnila především výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména pak výrobků pro stavebnictví, dále výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba strojů a zařízení.
Zakázky táhly automobilky
Hodnota nových zakázek v lednu ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 9,8 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 8,9 procenta, tuzemské nové zakázky vykázaly růst o 11,4 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 11,3 procenta.
"Za meziročním lednovým růstem hodnoty nových průmyslových zakázek stála především výroba motorových vozidel, zejména automobilů a jejich dílů. Meziměsíční pokles byl způsoben vysokou srovnávací základnou v prosinci 2025," konstatovala vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.
Nejvýraznější pokles hodnoty nových průmyslových zakázek zaznamenala výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroba strojů a zařízení a chemický průmysl.
Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu meziročně snížil o jedno procento. Za celý loňský rok průmyslová výroba v Česku po dvou letech poklesu meziročně vzrostla podle revidovaných údajů o 2,2 procenta.
Tržby obchodníků v lednu stouply, nejvíc přidaly zásilkové služby a online prodej
Maloobchodní tržby v Česku v lednu zrychlily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozů se zvýšily o pět procent, v prosinci to dle revidovaných údajů bylo o 1,8 procenta. Na růstu tržeb se nejvíce podílely prodej přes internet a zásilkové služby. V porovnání s prosincem tuzemští obchodníci reálně utržili o jedno procento více, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).
ŽIVĚ Je rozhodnuto: Sněmovna schválila celý státní rozpočet
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu. Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz.
Čína schválila zákon o etnické jednotě, který podle kritiků oslabí menšiny
Čína ve čtvrtek schválila nový zákon o etnických menšinách, který má údajně posílit národní identitu u 55 menšinových etnických skupin. Podle kritiků ale tento zákon ještě více oslabí identitu lidí, kteří nepatří k většinovému etniku Chanů, napsala agentura Reuters.
„Spolupracuji se Stvořitelem,“ tvrdil Antoni Gaudí. Půjčoval si kostry a držel půsty
Jeho Sagrada Família se loni stala nejvyšším chrámem světa a stále se staví. Práci svérázného Katalánce, adepta na svatořečení, nelze ignorovat - připomíná divotvornou zemi za zrcadlem. Antoni Gaudí měl k průměrnosti daleko - bouřlivák i asketa, vizionář, co se často neobtěžoval s plány a rovnou stavěl. Od smrti muže, jenž přijal celibát a údajně měl mystické schopnosti, letos uplyne 110 let.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by mělo ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru zveřejněném ve středu s bruselským portálem Politico to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).