Benative
12. 3. Řehoř
Ekonomika

Český průmysl v lednu zpomalil na 2,8 procenta, roste už rok v kuse

ČTK

Průmyslová výroba v Česku v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta, v prosinci podle revidovaných údajů stoupla o 4,9 procenta. Průmyslová produkce v Česku roste už 12 měsíců v řadě, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).

Škoda Auto, výrobní hala, výroba, produkce --- Škoda Auto, battery systems assembly hall, production hall, opening
Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto.Foto: ČTK
Hodnota nových zakázek se srovnání s loňským lednem vzrostla o 9,8 procenta. Meziměsíčně byla průmyslová výroba nižší o 2,6 procenta. K růstu českého průmyslu první měsíc letošního roku nejvíc přispěla výroba automobilů, kovozpracující průmysl či výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.

"Růst zaznamenala i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výroba pryžových a plastových výrobků," doplnil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Negativně vývoj průmyslové produkce ovlivnila především výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména pak výrobků pro stavebnictví, dále výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba strojů a zařízení.

Zakázky táhly automobilky

Hodnota nových zakázek v lednu ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 9,8 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 8,9 procenta, tuzemské nové zakázky vykázaly růst o 11,4 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 11,3 procenta.

"Za meziročním lednovým růstem hodnoty nových průmyslových zakázek stála především výroba motorových vozidel, zejména automobilů a jejich dílů. Meziměsíční pokles byl způsoben vysokou srovnávací základnou v prosinci 2025," konstatovala vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Nejvýraznější pokles hodnoty nových průmyslových zakázek zaznamenala výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroba strojů a zařízení a chemický průmysl.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu meziročně snížil o jedno procento. Za celý loňský rok průmyslová výroba v Česku po dvou letech poklesu meziročně vzrostla podle revidovaných údajů o 2,2 procenta.

