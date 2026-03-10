Škoda Auto hlásí růst loňského zisku, "mateřský" Volkswagen čelí prudkému poklesu

Automobilka Škoda Auto v loňském roce zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy Kč). Tržby vzrostly na 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy Kč) z 27,8 miliardy eur předloni. V dnešní výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern Volkswagen. Německému koncernu VW v roce 2025 klesl provozní zisk až o 53 procent na 8,9 miliardy eur (216,6 miliardy Kč).
Čistý zisk koncernu Volkswagen se propadl o 44 procent na 6,9 miliardy eur (167,9 miliardy Kč). Pokles zisku společnost přičítá dopadům amerických cel, nákladům souvisejícím s úpravou produktové strategie dceřiné automobilky Porsche a měnovým vlivům.
Škoda Auto je na tom lépe
Mladoboleslavská automobilka už dříve uvedla, že loni dodala celosvětově 1,043.900 vozů, což je meziročně o 12,7 procenta více. V Evropě byla Škoda třetí nejprodávanější značkou. Celosvětově pak vyrobila 1,065.000 vozů, meziročně o 15 procent více. Přes milion vyrobených aut je to poprvé za šest let.
V samotném čtvrtém čtvrtletí Škoda zvýšila provozní zisk na 712 milionů eur (17,3 miliardy Kč) z 606 milionů eur (14,7 miliardy Kč) ve čtvrtém čtvrtletí 2024. Tržby se zvýšily na 7,76 miliardy eur (188,8 miliardy Kč) ze 7,39 miliardy eur o rok dříve.
Škoda celosvětově zaměstnává zhruba 40.000 lidí, v Česku má tři výrobní závody. Výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně, Indii a na Slovensku. V současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq.
Tržby Volkswagenu, do jehož „stáje“ Škoda Auto spadá, se snížily o 0,8 procenta na 321,9 miliardy eur. Počet vozů dodaných zákazníkům globálně klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu. V Evropě koncern zaznamenal nárůst prodeje, ten však nevyrovnal pokles prodeje v Číně a Severní Americe.
Ve čtvrtém čtvrtletí skupině klesl provozní zisk o 44,6 procenta na 3,46 miliardy eur a čistý zisk o 1,7 procenta na 3,5 miliardy eur. Poslední tři měsíce roku si skupina vedla lépe než v předchozím čtvrtletí, kdy zaznamenala ztrátu přesahující miliardu eur.
Důvodem byly především náklady dceřiné společnosti Porsche v souvislosti se změnou strategie prodloužení životnosti spalovacích motorů, které se promítly do výsledků mateřské společnosti. Tyto náklady Volkswagen vyčíslil na 4,7 miliardy eur. Dopady amerických cel pak automobilka stanovila na 2,9 miliardy eur, z toho 1,2 miliardy eur ve druhém čtvrtletí.
