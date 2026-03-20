20. 3. Světlana
Ekonomika

Česko získalo z EU zhruba 15 miliard na bydlení, dopravu i energetiku

ČTK

Evropská komise vyplatila Česku 614 milionů eur (zhruba 15 miliard Kč) z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize. Informovala o tom ve svém pátečním prohlášení. Pátá platba z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) je zaměřena na projekty týkající se cenově dostupného bydlení, udržitelné mobility či železniční infrastruktury.

ARCHIVNÍ FOTO: Vlajky Evropské unie vlají před sídlem Evropské komise v Bruselu
Ilustrační foto.Foto: REUTERS
České ministerstvo průmyslu a obchodu již dříve informovalo, že pátá žádost o proplacení peněz se týká například projektů, které zajistily nákup bezemisních vozidel a vznik nových dobíjecích míst, přispěly k digitální transformaci podniků nebo posloužily k tvorbě základních registrů modernizujících a zefektivňujících komunikační a informační systémy.

Česko také upravilo pravidla pro instalaci fotovoltaických panelů, pokročilo v rozvoji 5G sítí nebo vytvořilo nové studijní programy na vysokých školách v reakci na změny trhu práce.

Podle komise jde o financování například "pořízení více než 5800 elektrických automobilů a dodávek a zlepšení energetické účinnosti více než 68.000 domů a bytových budov".

„Žádost Česka o platbu, podaná 24. listopadu 2025 a schválená komisí 3. února, představuje významný pokrok v jeho reformní agendě. Díky této platbě již Česko obdrželo 77 procent ze své celkové alokace 8,75 miliardy eur, přičemž 71 procent všech milníků a cílů v rámci jeho národního plánu obnovy a odolnosti je nyní splněno,“ dodala unijní exekutiva.

Vzhledem k tomu, že se Nástroje pro oživení a odolnost blíží ke svému uzavření na konci letošního roku, musí členské státy do srpna splnit všechny zbývající milníky a cíle a do září předložit své konečné žádosti o platbu.

Shrnutí kauzy Blažek: O co půjde na dnešním jednání poslanců
Požár haly v Pardubicích. Zdroj: Earthquake Faction.
