Česko získalo z EU zhruba 15 miliard na bydlení, dopravu i energetiku

Evropská komise vyplatila Česku 614 milionů eur (zhruba 15 miliard Kč) z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize. Informovala o tom ve svém pátečním prohlášení. Pátá platba z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) je zaměřena na projekty týkající se cenově dostupného bydlení, udržitelné mobility či železniční infrastruktury.
České ministerstvo průmyslu a obchodu již dříve informovalo, že pátá žádost o proplacení peněz se týká například projektů, které zajistily nákup bezemisních vozidel a vznik nových dobíjecích míst, přispěly k digitální transformaci podniků nebo posloužily k tvorbě základních registrů modernizujících a zefektivňujících komunikační a informační systémy.
Česko také upravilo pravidla pro instalaci fotovoltaických panelů, pokročilo v rozvoji 5G sítí nebo vytvořilo nové studijní programy na vysokých školách v reakci na změny trhu práce.
Podle komise jde o financování například "pořízení více než 5800 elektrických automobilů a dodávek a zlepšení energetické účinnosti více než 68.000 domů a bytových budov".
„Žádost Česka o platbu, podaná 24. listopadu 2025 a schválená komisí 3. února, představuje významný pokrok v jeho reformní agendě. Díky této platbě již Česko obdrželo 77 procent ze své celkové alokace 8,75 miliardy eur, přičemž 71 procent všech milníků a cílů v rámci jeho národního plánu obnovy a odolnosti je nyní splněno,“ dodala unijní exekutiva.
Vzhledem k tomu, že se Nástroje pro oživení a odolnost blíží ke svému uzavření na konci letošního roku, musí členské státy do srpna splnit všechny zbývající milníky a cíle a do září předložit své konečné žádosti o platbu.
„Přispějte nám na další úder,“ žádá skupina, která má stát za požárem haly v Pardubicích
Během noci na pátek vzplála na okraji Pardubic průmyslová hala. Šlo o cílený požár. Za úderem stojí spolek, který tak protestuje pro izraelským útokům v Gaze. Místo podle ní bylo klíčové pro výrobu izraelských zbraní. Nyní podzemní skupina žádá své podporovatele o finance na další akce.
Hudební AZ kvíz či bicí show. Pražské jaro začne netradičně v Riegrových sadech
Festival Pražské jaro začne letos 12. května netradičně - hudebním odpolednem pod širým nebem v areálu Riegrových sadů. Nový ředitel prestižní akce také naznačil některé své plány do budoucna. Nyní pracuje na dvanáctileté koncepci festivalu.
Na co Babiš neměl u prezidenta čas. A pochvala pro Havlíčka se Schillerovou
Ve svém pravidelném pátečním pořadu se redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček s nadhledem ohlíží za událostmi české politiky z uplynulého týdne. Podívejte se na osm krátkých videoukázek a glosy k nim. Tentokrát uvidíte premiéra Andreje Babiše a členy jeho vlády, stejně jako „chvilkaře“ Mikuláše Mináře nebo kritický příspěvek Člověka v tísni.
Střídání, které rozproudilo celý Lyon. O Šulce se poperou další dva anglické kluby
Na tuhle chvíli čekal celý Lyon pět zápasů. Pavel Šulc se znovu objevil na hřišti. Postup v Evropské lize svým příchodem nezachránil, ale opět nadchl fanoušky a v zákulisí se začíná mluvit, jak těžké bude pro Olympique nejproduktivnějšího hráče udržet.
Podzemní skupina zapálila halu zbrojovky v Pardubicích, Metnar svolává krizový štáb
Od nočních hodin hoří na okraji Pardubic hala, v níž funguje česká zbrojovka LPP Holding. Ta už před několika lety oznámila, že chce ve východočeské metropoli společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. A právě to mohl být důvod masivního požáru. Vyplývá to z e-mailu organizace, která se k požáru přihlásila.