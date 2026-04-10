10. 4. Darja
Ekonomika

Cenové stropy na pumpách zatím drží, víkendové ceny vláda oznámí odpoledne

ČTK

Čerpací stanice zatím cenové stropy na pohonné hmoty dodržují, stát dosud žádné porušení pravidel nezjistil. Během prvních dvou dnů jejich účinnosti státní orgány provedly 177 terénních kontrol napříč Českem, oznámil v pátek Stefan Fous z ministerstva financí. Cenové stropy na paliva v Česku platí od středy. Kontroly budou pokračovat i během víkendu, podle ministerstva jich bude kolem 50 denně.

Benzin podle společnosti CCS ve čtvrtek zlevnil za den o tři haléře na průměrných 41,60 Kč za litr a nafta zlevnila o 44 haléřů na průměrných 47,79 Kč.Foto: Libor Fojtik
Maximální ceny paliv denně stanovuje ministerstvo financí. V pátek mohou čerpací stanice prodávat litr nafty nejvýše za 45,20 koruny, což je o 4,20 Kč méně než ve čtvrtek. Maximální cena benzinu je pak pro pátek za 41,77 Kč za litr, tedy o 1,28 Kč méně než ve čtvrtek. Ceny pro víkendové dny a pondělí stanoví ministerstvo v pátek odpoledne.

Benzin podle CCS ve čtvrtek zlevnil za den o tři haléře na průměrných 41,60 Kč za litr a nafta zlevnila o 44 haléřů na průměrných 47,79 Kč.

Dodržování stanovených maximálních cen má podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě překročení cen může provozovateli čerpací stanice uložit pokutu až pět milionů korun. Schillerová podotkla, že kvůli situaci Finanční správa posílila kontrolní kapacity Specializovaného finančního úřadu.

Dosud ovšem ministerstvo financí žádné potvrzené porušení cenové regulace nezaznamenalo. „Během prvních dvou dnů intenzivních kontrol bylo provedeno 177 terénních šetření napříč celou Českou republikou a všechna skončila s negativním výsledkem,“ řekl Fous.

Upozornil, že v některých případech pochybností může docházet k záměně se standardními palivy, u kterých je cena zastropována, zatímco na prémiová paliva se regulace nevztahuje. „Prodejci stanovená pravidla u regulovaných paliv zatím plně respektují,“ dodal Fous.

Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy je od středy nanejvýš 2,50 Kč za litr nafty i benzinu, spotřební daň v budoucnu u nafty klesne o 2,35 Kč za litr, nyní je 9,95 Kč. U benzinu zůstane daň na 12,84 Kč za litr. Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes uvedlo, že připravuje souhrn dalších opatření.

Polární prostředí, které mnozí romantizují, Jakeš vnímal střízlivě. A stejný pohled předával dál.

„Snad nedostanu po kokose,“ vzpomíná na polárníka Jakeše kamarád, s nímž zdolal severní pól

Češi přišli o výraznou osobnost polárního světa. Mirek Jakeš nebyl jen rekordmanem a solitérem, ale také mužem, který dokázal druhé učit – někdy beze slov. „Až jednou přijdu mezi ty umřelý pardály, doufám, že mě nepřivítá tím, že mi dá jednu po kokose,“ říká s nadsázkou Petr Horký, který s Jakešem zdolal Severní pól. V jeho vzpomínkách zůstává polárník jako člověk pevný, pravdivý a nezaměnitelný.

Česko podle dřívějších informací českého ministerstva obrany poslalo komisi plán na využití právě až dvou miliard eur z programu SAFE, a to na tanky Leopard 2A8, vozidla Tatra T-815 a část výstavby dálnice D11.

Rada EU posvětila český plán na využití až 50 miliard z fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, schválila v pátek český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení, informovala rada. Česko může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo.

Podle analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters, Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.

ŽIVĚ „To jsme si nedohodli!“ Trumpa zaskočil plán Íránu vybírat mýto za plavbu Hormuzským průlivem

Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Výzvu zveřejnil poté, co v noci jednal o znovuotevření klíčové ropné trasy s britským premiérem Keirem Starmerem. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím vyslalo na Izrael několik raket, Izraelci odpověděli bombardováním jižního Libanonu.

