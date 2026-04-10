Cenové stropy na pumpách zatím drží, víkendové ceny vláda oznámí odpoledne

Čerpací stanice zatím cenové stropy na pohonné hmoty dodržují, stát dosud žádné porušení pravidel nezjistil. Během prvních dvou dnů jejich účinnosti státní orgány provedly 177 terénních kontrol napříč Českem, oznámil v pátek Stefan Fous z ministerstva financí. Cenové stropy na paliva v Česku platí od středy. Kontroly budou pokračovat i během víkendu, podle ministerstva jich bude kolem 50 denně.
Maximální ceny paliv denně stanovuje ministerstvo financí. V pátek mohou čerpací stanice prodávat litr nafty nejvýše za 45,20 koruny, což je o 4,20 Kč méně než ve čtvrtek. Maximální cena benzinu je pak pro pátek za 41,77 Kč za litr, tedy o 1,28 Kč méně než ve čtvrtek. Ceny pro víkendové dny a pondělí stanoví ministerstvo v pátek odpoledne.
Benzin podle CCS ve čtvrtek zlevnil za den o tři haléře na průměrných 41,60 Kč za litr a nafta zlevnila o 44 haléřů na průměrných 47,79 Kč.
Dodržování stanovených maximálních cen má podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě překročení cen může provozovateli čerpací stanice uložit pokutu až pět milionů korun. Schillerová podotkla, že kvůli situaci Finanční správa posílila kontrolní kapacity Specializovaného finančního úřadu.
Dosud ovšem ministerstvo financí žádné potvrzené porušení cenové regulace nezaznamenalo. „Během prvních dvou dnů intenzivních kontrol bylo provedeno 177 terénních šetření napříč celou Českou republikou a všechna skončila s negativním výsledkem,“ řekl Fous.
Upozornil, že v některých případech pochybností může docházet k záměně se standardními palivy, u kterých je cena zastropována, zatímco na prémiová paliva se regulace nevztahuje. „Prodejci stanovená pravidla u regulovaných paliv zatím plně respektují,“ dodal Fous.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy je od středy nanejvýš 2,50 Kč za litr nafty i benzinu, spotřební daň v budoucnu u nafty klesne o 2,35 Kč za litr, nyní je 9,95 Kč. U benzinu zůstane daň na 12,84 Kč za litr. Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes uvedlo, že připravuje souhrn dalších opatření.
