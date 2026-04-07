Za vyšší cenu pokuta. Vláda určila, kolik smí ve středu stát pohonné hmoty

Maximální cena nafty na čerpacích stanicích v Česku bude ve středu 49,59 Kč za litr, litr benzinu by pak měl stát nejvýše 43,15 Kč. Oznámila to v úterý ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Cenové stropy jsou tak výše, než je současná průměrná cena v Česku. Čerpací stanice, které státem určenou cenu překročí, mohou být podle ministryně pokutovány. Stát bude ceny monitorovat.
Nafta se v současné době prodává v ČR za průměrných 48,51 koruny za litr a nejprodávanější benzin Natural 95 za 41,61 Kč/l. V porovnání s nedělí tak průměrná cena paliv stagnovala a nafta zůstává nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy bude od středy nanejvýš 2,50 Kč za litr nafty i benzinu, spotřební daň od stejného dne u nafty klesne o 2,35 Kč za litr, nyní je 9,95 Kč. U benzinu zůstane daň na 12,84 Kč za litr.
Dalším opatřením bude každodenní stanovování maximální přípustné ceny paliv. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují. Středeční cenové stropy ministerstvo financí představilo dnes. Úřad je vypočítal z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní.
Dodržování stanovených maximálních cen bude podle Schillerové kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě překročení cen může provozovateli čerpací stanice uložit pokutu až do výše pěti milionů korun. Schillerová podotkla, že kvůli situaci Finanční správa posílila kontrolní kapacity Specializovaného finančního úřadu.
Ministryně připustila, že na menších čerpacích stanicích mimo hlavní dálniční tahy jsou v současnosti nejen ceny, ale i nastavené marže nižší, než je stanovený vládní strop. Neobává se ale, že by jejich provozovatelé ceny zvýšili. "Kdyby dotáhli marže na 2,50 koruny na litr, tak se pro spoustu motoristů ztratí motivace u nich nakupovat. Trh si s tím poradí," podotkla Schillerová.
Kromě toho Schillerová dále obhajovala rozhodnutí vlády snížit spotřební daň pouze u nafty, nikoli u benzinu. Důvodem je podle ní to, že nafta tvoří zhruba tři čtvrtiny spotřebovaných paliv v Česku a používají ji i firmy ve vozidlech určených pro rozvážení zboží.
ŽIVĚ Kyjev Moskvě navrhl energetické příměří, oznámil Zelenskyj
Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí večer podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.
ŽIVĚ „Zastavte údery a zaplaťte válečné škody.“ Írán klade Trumpovi další podmínky
Írán podmínil mírové rozhovory se Spojenými státy okamžitým zastavením úderů a zárukami, že se tyto útoky nebudou opakovat. Zároveň požaduje odškodnění za válečné škody.
Tohle už je přehnané, zlobí se Alcaraz. Sledování kamerami prý dosáhlo vrcholu
Sledují je při tréninku, na chodbách, v tělocvičně i některých prostorách šatny. Kamery jsou kvůli tenistům během turnajů na každém rohu a v Monte Carlu už došla trpělivost i světové jedničce Carlosu Alcarazovi.
V Česku ho vídáte na každému rohu. Čínské SUV si poprvé připsalo velký prodejní zářez
V Česku je na silnici nepřehlédnutelné, ve Velké Británii mu zase novináři říkají dostupný Range Rover. Jaecoo 7 každopádně patří k čínským autům, která zkrátka evropské zákazníky dokázala zaujmout. Dokonce natolik, že v březnu se na jednom z největších trhů s novými auty stalo dokonce vůbec nejprodávanějším modelem.
Mimořádně brutální útok. Za pokus o vraždu bezdomovce poslal soud nezletilé do vězení
Sedm, šest a pět let vězení dnes pražský městský soud uložil nepravomocně trojici nezletilých mladíků z Prahy kvůli loňskému pokusu o vraždu bezdomovce.