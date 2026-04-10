Dražší letenky a méně spojů. Výkyvy cen paliva dusí letecký průmysl

Vlna nejistoty zasáhla letecký průmysl v důsledku prudkých výkyvů cen ropy a leteckého paliva. Pro cestující po celém světě to znamená vyšší poplatky a méně leteckých spojení na výběr, napsala v pátek agentura AP. Za nejistotu na trzích může válka na Blízkém východě, jež začala 28. února útokem Spojených států a Izraele na Írán a vyústila v zablokování klíčového Hormuzského průlivu Teheránem.
Za normálních okolností touto úžinou prochází zhruba pětina globálních dodávek ropy. Ani po uzavření dvoutýdenního příměří se přitom situace v Hormuzském průlivu příliš nezměnila.
Podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu průměrná cena leteckého paliva v minulém týdnu činila 209 dolarů (zhruba 4365 korun) za barel, což je více než dvojnásobek ve srovnání s koncem února.
Podle analýzy banky BNP Paribas v globálních letových řádech na duben ubylo přibližně pět procent spojů, přičemž největší škrty se týkají Blízkého východu. Následují Evropa, Asie a Severní Amerika.
Strategie leteckých společností se nyní soustředí na minimalizaci rizik v nepředvídatelném prostředí. „Skutečným tématem je tu volatilita,“ uvedl Shye Gilad, bývalý kapitán a pedagog na Georgetownské univerzitě. Podle něj se dopravci aktuálně snaží sázet na to, co se podle nich stane v budoucnosti, a dopady pocítí nejdříve lidé s omezeným rozpočtem.
Velké americké aerolinky jako Delta Air Lines a United Airlines začaly zvýšené náklady promítat do výsledkových listin i ceníků. Generální ředitel společnosti Delta Ed Bastian řekl novinářům, že při současných cenách paliva je obtížné považovat jakékoli opatření za dočasné.
Delta očekává, že vyšší náklady na palivo zvýší provozní výdaje ve druhém čtvrtletí o dvě miliardy dolarů. V reakci na to dopravce přistoupil ke zvýšení poplatků za odbavená zavazadla a omezil plánované navyšování kapacit.
Podobný výhled sdílí i United Airlines, kde by setrvání vysokých cen paliva mohlo znamenat dodatečně roční náklady 11 miliard dolarů. Generální ředitel United Airlines Scott Kirby v interním sdělení zaměstnancům zdůraznil, že v nejúspěšnějším roce firma vykázala zisk pět miliard dolarů.
Na změny reagují i samotní cestující. Anna Del Vecchiová ze Seattlu odložila svůj každoroční jarní výlet do Paříže poté, co ceny letenek dosáhly 1400 dolarů, což je dvojnásobek proti minulým rokům. „Body z programu na kreditní kartě tentokrát na let ani zdaleka nestačily, a tak jsem se rozhodla cestu odložit,“ sdělila AP s tím, že pokud ceny dále porostou, bude muset cestovat méně často.
Nejistota z trhu se přenáší i do strategií dopravců. Zatímco velcí síťoví přepravci volatilitu částečně tlumí dynamickými cenami a přesunem cestujících do větších letadel, nízkonákladové společnosti mají výrazně menší manévrovací prostor.
Gilad zdůraznil, že rychlé pohyby cen oběma směry znemožňují spolehlivé plánování. Ani případný pokles cen ropy se pro cestující nemusí projevit okamžitě.
Ceny ropy ve středu v reakci na příměří zaznamenaly největší jednodenní propad od dubna 2020. I nadále se však pohybují výrazně výše než před válkou, a to mezi 90 a 100 dolary za barel.
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.
Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Výzvu zveřejnil poté, co v noci jednal o znovuotevření klíčové ropné trasy s britským premiérem Keirem Starmerem. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím vyslalo na Izrael několik raket, Izraelci odpověděli bombardováním jižního Libanonu.
Je to zvláštní dohoda o příměří. Obě strany ji označují jako vítězství. Podle Trumpa Američané splnili, ba překonali své vojenské cíle. Írán to vidí úplně obráceně. Režim přežil a Hormuzská úžina je pevně pod kontrolou Teheránu. Ten za průjezd začal vybírat poplatky.
Případ patrně nejznámějšího německého neonacisty Svena Liebicha, dnes známého pod jménem Marla-Svenja Liebichová, loni v létě obletěl média i sociální sítě. Odsouzený extremista měl tehdy nastoupit k výkonu trestu. Před nástupem si ale úředně změnil pohlaví, a měl tak zamířit do ženské věznice. Tam se ale nedostavil a od té doby byl na útěku. Nakonec ho v obci Krásná u Aše dopadli čeští policisté.
Pohonné hmoty v Česku o víkendu zdraží, stát zvýšil cenové stropy na naftu a benzin pro víkendové dny i pondělí. Maximální cenu litru nafty ministerstvo financí pro nadcházející tři dny stanovilo na 45,90 Kč, což je o 70 haléřů na litr více než v pátek. Litr benzinu pak bude v prodeji nejvýše za 41,95 Kč, tedy o 18 haléřů dráž než nyní.