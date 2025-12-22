Cena zlata opět láme historické rekordy, na maximu je i stříbro

Cena zlata v pondělí poprvé přesáhla hranici 4400 dolarů (91 392 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Žlutému kovu pomáhají rostoucí sázky na další snižování úroků ve Spojených státech a silná poptávka po bezpečných investicích. Na nové maximum vystoupalo i stříbro.
Cena zlata k okamžitému dodání, tedy na spotovém trhu, rostla krátce před 8:00 SEČ o 1,2 procenta na 4400,20 dolaru. Cena stříbra na spotovém trhu měla ve stejný čas k dobru 2,8 procenta a byla lehce nad 69 dolary za unci, dříve se vyšplhala až na rekordních 69,44 dolaru.
Cena zlata letos zatím vzrostla o 67 procent. Překonala několik rekordů a poprvé překročila hranici 3000 a 4000 dolarů za unci. Je na cestě k největšímu ročnímu zisku od roku 1979, tehdy zlato za rok posílilo o 127 procent.
Růst ceny stříbra ale letos zlato výrazně překonal. Od začátku roku stoupla o 138 procent díky silnému přílivu investic a přetrvávající omezené nabídce.
"Vzhledem k tomu, že prosinec obvykle přináší pozitivní výnosy pro zlato a stříbro, sezónnost je na jejich straně," uvedl analytik Matt Simpson ze společnosti StoneX. Varoval ale, že investoři by si mohli začít chtít vybírat zisky.
Zlatu pomáhá současné geopolitické a obchodní napětí, protože se na něj nahlíží jako na bezpečné aktivum. Stabilně jej přikupují světové centrální banky. Slabší dolar ho pak letos zlevňoval držitelům jiných měn.
Trhy v současné době počítají se dvěma sníženími úrokových sazeb v USA v příštím roce, a to přesto, že americká centrální banka (Fed) signalizuje opatrnost. Neúročená aktiva, jako je zlato, mají tendenci těžit z prostředí nižších úrokových sazeb.
ŽIVĚUkrajinské drony zasáhly další dvě ruské lodi a poškodily přístav
Ukrajinský dronový útok v noci na pondělí poškodil dvě plavidla a dvě kotviště v přístavu v ruském Krasnodarském kraji. Uvedl to tamní krizový štáb, podle něhož v přístavu vypuklo několik požárů, které se snaží zlikvidovat hasiči. Ruské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila 41 ukrajinských bezpilotních strojů.
ŽIVĚ"Zeptám se Macinky, co se tam děje." O změny v Černínském paláci se zajímá i Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na koaliční radě hovořit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) o plánované reorganizaci úřadu. Předseda vlády to o řekl Deníku N. Podle listu chce Macinka zrušit řadu odborů i například sekci bezpečnostní a multilaterální. Macinkův předchůdce ve vedení resortu Jan Lipavský (za ODS) to v neděli označil za nejbrutálnější politické čistky od revoluce.
Krejčí nastřílel v NBA 20 bodů, těsné porážce Atlanty ale nezabránil
Český basketbalista Vít Krejčí nastřílel v NBA Chicagu 20 bodů včetně šesti trojek, těsné porážce Atlanty 150:152 ale v bodově nejplodnějším utkání dosavadního průběhu sezony nezabránil. Nejlepším střelcem noci se stal rozehrávač Jalen Brunson, jenž 47 body pomohl New York Knicks k výhře 132:125 proti Miami.
Dálnici D5 u Králova Dvora ochromila ve směru na Prahu havárie
zhruba na dvě hodiny provoz na dálnici D5 ve směru na Prahu. Provoz se podařilo obnovit krátce po 7:20, řekla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Při nehodě se zranili dva muži.