Bulharsko se chystá na euro, změnu provází nadšení i skepse

Bulharské banky, podniky i běžní spotřebitelé se připravují na loučení s domácí měnou lev. Od 1. ledna se začne v zemi platit eurem a Bulharsko se stane 21. členem eurozóny.
Zavedení eura je dlouho očekávaným milníkem, který tam vyvolal nadšení, ale i skepsi a v některých kruzích dokonce hněv. Napsala to agentura Reuters.
Bulharské vlády usilovaly o členství v eurozóně od vstupu země do EU v roce 2007. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že země s 6,7 milionu obyvatel je v otázce zavedení eura rozdělena, i když firmy jsou většinou pro.
Někteří se obávají, že to zvýší ceny, nebo jsou podezřívaví vůči domácím politickým špičkám. Tento měsíc se po rozsáhlých protestech proti navrhovanému zvýšení daní rozhodla odstoupit vláda. V zemi s historickými kulturními a politickými vazbami na Rusko jsou navíc mnozí opatrní v otázce dalšího sbližování s Evropou.
"Jsem proti - za prvé proto, že lev je naše národní měna," říká důchodce Emil Ivanov, který je ze Sofie. "Za druhé - Evropa směřuje k zániku, což zmínil i americký prezident (Donald Trump) v nové strategii národní bezpečnosti. Možná nebudu naživu, až k tomu (zániku EU) dojde, ale všechno to k tomu směřuje," dodal.
Někteří političtí analytici uvádějí, že kampaň na podporu eura byla slabá a že starší lidé, zejména v odlehlých oblastech, budou mít potíže s tím se přizpůsobit. Změnu může dál komplikovat i nedostatečně stabilní vláda.
V ulicích a obchodech bulharského hlavního města je vidět, že firmy se na přechod připravují. Ceny všeho, od ovoce po lahve vína, jsou uvedeny v leva i v eurech. Na billboardech financovaných vládou je uveden směnný kurz eura vůči lvu s nápisem "Společná minulost. Společná budoucnost. Společná měna.". Na blížící se změnu upozorňují i reklamy v televizi.
Někteří ale zavedení eura vítají, protože budou moct cestovat s eurem bez nutnosti měnit si peníze. Změně jsou nakloněny také podniky, které prodávají zboží do zahraničí. Odpadnou jim totiž všechny činnosti spojené s převodem měny a s opakovaným vystavováním faktur v eurech a pak v domácí měně.
Bulharsko letos splnilo formální kritéria pro vstup do eurozóny, včetně výše inflace, rozpočtového deficitu, dlouhodobých nákladů na půjčky a stabilizace směnného kurzu. Eurozóna se rozšíří po dvou letech, naposledy v lednu 2023 zavedlo euro Chorvatsko.
Počet Evropanů používajících euro se tak zvýší na více než 350 milionů. Členství v eurozóně kromě používání eurobankovek a euromincí znamená i místo v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB), která stanovuje úrokové sazby.
