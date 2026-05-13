Pohrdl Orbánovými limuzínami. Magyar zůstal věrný své Škodovce i jako premiér

Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu na svém Facebooku oznámil, že jako svůj služební vůz bude i nadále používat modrou Škodu Superb. Jde o stejné auto, kterým během intenzivní volební kampaně projel celé Maďarsko. Zároveň uvedl, že se nebude stěhovat do vládní rezidence a zůstane s rodinou ve svém domě v Budíně.
„Jako služební vůz premiéra používám modrou Škodu Superb, kterou jste už mohli vidět během mých cest po zemi. Chtěl bych také zdůraznit, že se nebudu stěhovat do vládní rezidence. Zůstanu bydlet ve svém domě v Budíně, kde jsou moje děti doma,“ napsal Magyar tři dny poté, co byl po drtivém vítězství v parlamentních volbách jmenován maďarským premiérem.
Jeho skromnější volba vozidla ostře kontrastuje s jeho předchůdcem Viktorem Orbánem. Ten podle serveru 24.hu během posledních let vystřídal hned několik luxusních vozů, mimo jiné dvě neprůstřelné limuzíny BMW 760i Protection xDrive provozované protiteroristickou jednotkou TEK.
Právě v těchto vozech Orbán jezdil i během letošní předvolební kampaně, údajně kvůli obavám z možné hrozby ze strany Ukrajiny. Nejčastěji ale používal minivany značky Volkswagen. Před jeho rezidencí v obci Felcsút byl letos v březnu zaparkovaný také nový Mercedes-Benz třídy V.
Ani Orbán však nevyužíval oficiální vládní rezidenci. Se svou rodinou žil i po roce 2010, kdy zahájil své druhé premiérské období, v rodinném domě na budínské ulici Cinege. Ve funkci následně setrval dalších 16 let až do porážky v letošních dubnových parlamentních volbách.
Čeští premiéři i další vrcholní ústavní činitelé obvykle využívají reprezentativní limuzíny vyšší třídy, nejčastěji značek BMW nebo Audi. Vozy Škoda Superb ale bývají obvykle součástí vládních flotil a slouží jako služební či doprovodná auta.
