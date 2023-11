Začne se na auta montovat přední brzdové světlo? Slovenský patent má za sebou testy

Přední brzdové světlo zlepšuje bezpečnost a pomáhá plynulosti provozu, ukázalo se po téměř ročním výzkumu. Nyní by ho jeho autoři chtěli co nejdříve dostat do prodeje, a ideálně aby se stalo povinnou výbavou na vozech ve státech EU.

Zelená světelná páska se před rokem objevila v předních maskách více než 3000 aut. Žilinská univerzita nyní zhodnotila roční výzkum testování předního brzdového světla instalovaného na autech na Slovensku. Autoři patentu chtějí, aby se zelená světelná páska mohla nabízet zpočátku jako doplňková a v budoucnu i jako povinná výbava. Související Tlačítko v autě, které nahání hrůzu. Když už ho omylem zmáčknete, tak mluvte 4 fotografie Tým zhruba 12 vysokoškolských pedagogů a dopravních odborníků spolu s 30 studenty vypracoval zprávu, která komentuje, jaký má slovenský patent vliv na nehodovost, bezpečnost v dopravě a také celkovou spokojenost jak mezi řidiči, kteří s testovanými vozy jezdili, tak chodci či jinými účastníky provozu, kteří se se zeleným světlem v předním nárazníku aut setkali. Zprávu přinesly Hospodářské noviny. "Když jsme s výzkumem před rokem začínali, předpokládali jsme, že zvýší bezpečnost v provozu. V praxi se to i potvrdilo. Že přední brzdové světlo zvyšuje bezpečnost provozu, se shodly tři čtvrtiny řidičů a celkem 78 procent z nich uvedlo, že by si přálo, aby se doplněk stal povinnou výbavou, vysvětluje Miloš Poliak, děkan na katedře dopravy na Žilinské technické univerzitě, který byl garantem výzkumu. Mezi chodci je podle Poliaka takový názor ještě výraznější, světlo pozitivně hodnotilo 83 procent z nich a jako povinnou výbavu by ho chtělo dokonce 86 procent dotázaných. Dotazující hodnotili přední brzdové světlo pozitivně ve všech případech, na které se výzkum zaměřil. Ať už se jednalo o situace, kdy silnici kříží přechody pro chodce, nebo křižovatky, kde se míjí automobily. Související Jak to prezident Putin myslel? Vystrašení úředníci tápou, jaké auto smí koupit 11 fotografií Autorem projektu a také vlastníkem patentu je Lubomír Marjak, který se myšlenkou na vývoj předního brzdového světla začal intenzivně zabývat před víc než patnácti lety. "Věděl jsem, že tento nápad se zrodil v Americe už v 90. letech, ale myšlenku nikdo nerozvíjel. Sám hodně cestuji autem, najezdím ročně asi 90 tisíc kilometrů. Že by takový prvek provozu prospěl, mě napadalo mockrát. Až jsem se rozhodl, že to zkusím posunout sám," vysvětluje 52letý Slovák pro Hospodářské noviny, který žije napůl ve švýcarském Lucernu a v Bratislavě. Během deseti let vývoje světla do něj dle svých slov investoval miliony eur. Testovalo se poprvé před šesti lety na berlínském letišti, Marjak ale chtěl, aby proběl komplexní výzkum. Související E-salon v Letňanech naživo: Frajeřina od Peugeotu, Fiat 600 a lidovka za 370 tisíc 46 fotografií Testování probíhalo téměř rok. Loni v září se skoro 3100 dopravních prostředků na Slovensku vybavilo zeleným světlem, pásku dostala jak osobní auta, 900 autobusů, vozy taxislužby i autoškol. Přednostně se vybraly firmy, které auty jezdí denně. Jak přední brzdové světlo funguje Zelená páska v nárazníku svítí současně se zadním brzdovým světlem, a tak jasně informuje ostatní účastníky provozu, že auto brzdí, také při pohledu zepředu. "Například chodec, nebo i cyklista, má jen málo signálů o tom, že auto, které se k němu blíží, brzdí. S nástupem tišších elektromobilů je to ještě větší problém. A nejde jen o bezpečnost jako takovou, ale i plynulost. Když už zdálky vidíte, že auto o vás ví, přejdete rychleji. Tento prvek tak šetří i palivo ve vozech a snižuje produkci emisí. A to nemluvím o ohromných finančních nákladech, které se ušetří, když k nehodám nedojde," slibuje si od zelené pásky na autě autor nápadu Lubomír Marjak. Projekt brzdového světla měl i podporu ze strany slovenského státu. Firmu oslovila kancelář prezidentky Zuzany Čaputové. "Projekt podporuje, na svém voze sice světlo kvůli speciálnímu bezpečnostnímu režimu mít nemůže, ale nechala ho instalovat na asi deset aut své hradní stráže. Také policejní prezidium používá přední brzdové světlo na svých vozech, několik jsme osadili na žádost na vozy ministerstev dopravy a inovací," vypočítává Marjak podporu projektu. Související "Někteří uspějí, ale Evropu neovládnou." Čínská invaze začala, jaká auta přináší? 53 fotografií Věří, že i na základě výsledků výzkumu provedeného Žilinskou univerzitou po ročním testování vlivu brzdového světla na bezpečnost provozu Evropská komise jeho inovativní nápad schválí. Přál by si, aby se mohlo začít prodávat už příští rok, první zemí by bylo pravděpodobně Slovensko. "Zpočátku by bylo možné ho pořídit jako doplňkový prvek, cena by se měla pohybovat okolo částky 100 eur, tedy asi 2500 korun. Instaluje se navíc velmi jednoduše, napojí se na stávající elektroinstalaci ve voze způsobem, jakým je zapojené zadní brzdové světlo," popisuje Marjak.

