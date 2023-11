Tlačítko v autě, které nahání hrůzu. Když už ho omylem zmáčknete, tak mluvte

Systém nouzového volání mají všechna nově uváděná auta povinně už od konce března 2018. Červené tlačítko v sousedství zpětného zrcátka je však velmi často aktivováno nechtěně. Poměr mezi omylem a skutečným voláním o pomoc je zhruba deset ku jedné.

Evropský systém nouzového volání eCall se v autech poprvé objevil zhruba před dvanácti lety. Tehdy ještě nepovinné zařízení umělo v případě nehody samo záchranné službě nahlásit souřadnice havarovaného vozu a přivolat tak pomoc, i když toho posádka v důsledku zranění nebyla schopna.

Tlačítko však lze také aktivovat manuálně. Jeho červená barva, kterým se odlišuje od ostatních ovladačů, je jako varovný signál k ničemu za situace, kdy se řidič v potemnělém interiéru třeba jen snaží rozsvítit stropní lampičku. Právě v jejím sousedství se eCall nachází, což právě z důvodu jeho nechtěné aktivace není právě ideální.

Jenže mnoho dalších možností, kam eCall umístit, už konstruktéři auta nemají. Tlačítko musí být pro řidiče dosažitelné i v situaci, kdy zůstává po nehodě zaklíněn ve svém sedadle. Zároveň však na takovém místě, které případná nehoda pravděpodobně zasáhne nejméně. Strop auta se tedy nabízí jako logické řešení, navíc dnes už s tím výrobci nic nenadělají. Pozice eCallu je standardizovaná, aby jej řidič okamžitě našel i v autě, které řídí vůbec poprvé.

Na tiskové konferenci o asistenčních systémech, pořádané Autoklubem České republiky, však zazněla informace, že případů nechtěné aktivace eCallu přibývá spolu s tím, jak se zařízení stává součástí stále více vozů. Zatímco v roce 2018 zaznamenal integrovaný záchranný systém prostřednictvím eCallu 274 volání, přičemž 11 z nich bylo opodstatněných, loni to bylo 9935 telefonátů na 1059 skutečných událostí.

Jak uvádí Jan Straka z policejního prezidia, v těchto číslech jsou zahrnuty i případy, kdy systém z důvodu poruchy způsobil falešný poplach. Ve většině případů však za voláním stojí omyl řidiče nebo spolujezdce.

"Když už se to stane a nouzovou linku vytočíte, pak se nestyďte přiznat omyl a s operátorem komunikujte," vyzývá motoristy Straka s poznatkem, že někteří řidiči z obav z postihu raději mlčí. "Pokud operátorovi na jeho otázky neodpovídáte, pak je povinen vyslat k vozu pomoc."

Jan Straka zároveň upozorňuje, že za zmáčknutí tlačítka nedopatřením nikdo nikoho trestat nebude. Případný postih by hrozil až tehdy, když by posádka vozu eCall zneužila vědomě. To se však podle policie často neděje.

Systém nouzového volání si ve skutečné nouzi řekne o pomoc automaticky. A to za situace, kdy zaznamená aktivaci předpínačů bezpečnostních pásů nebo vystřelení některého z airbagů. Pokud se auto nachází v cizině, pak operátor s posádkou vozu komunikuje v jazyce, který je nastaven v palubním systému vozu. Kromě češtiny to zpravidla bývá ještě angličtina.