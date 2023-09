Jak to prezident Putin myslel? Vystrašení úředníci tápou, jaké auto smí koupit

Nikdo nic neví a bojí se zeptat. Když Putin ruským úředníkům nařídil jezdit v autech domácí výroby, zapomněl říci, která auta to vlastně jsou. Zda jen taková, jejichž vývoj probíhal v domácích podmínkách, nebo je možné za ruské auto považovat i čínské modely smontované na ruské půdě.

Na Východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku si Vladimir Putin vychutnal úředníky, kteří ho údajně žádali, aby se zaměřil na nákup zahraničních vozů pro státní aparát. Takové zaúkolování Vladimira Vladimiroviče evidentně rozčílilo natolik, že se jeho slova "absolutně vyloučeno, aby úřady nakupovaly jiná auta než ruská" stala nejvíce zmiňovaným poselstvím celé společenské události.

"Někde to bude skromnější než dřív, to je v pořádku. Naopak, je to dokonce dobré. Celá tato úžasná byrokracie musí pochopit, že musíme usilovat o rozvoj domácích značek, domácích automobilů a dalších domácích produktů," dodal Putin. Jen neupřesnil, jak to vlastně myslí. A vystrašené úředníky tím uvedl v nejistotu.

Existuje totiž jen velmi málo aut, která lze bez obav z Putinova hněvu označit za ruská. Kompletní automobilová výroba probíhá jen v závodech AvtoVAZ, GAZ, UAZ, Haval a Aurus.

"Výběr je malý. Možná že prezident mluví o všech autech, která mají na sobě štítek Made in Russia," přemítá v novinovém článku Gazety šéfredaktor motoristického časopisu Za Rulem Maxim Kadakov. "V takovém případě lze jakékoli auto sestavené v Rusku považovat za domácí," míní automobilový odborník.

Sem už patří třeba i modely z továrny Avtotor, kde ještě nedávno montovali Kie nebo Hyundaie, a také elektromobily Evolute z Lipecké oblasti. V obou případech jde o čínská auta, na kterých je ruské akorát logo.

"Nejvyšší míru lokalizace ze všech zahraničních značek má Haval," vysvětluje pro Gazetu Igor Morzharetto z analytické agentury Autostat, "všechna ostatní mají lokalizaci nízkou nebo nulovou." Například Moskvič se podle Morzharetta teprve připravuje na procesy svařování a lakování. I takto základní věci při výrobě auta zatím probíhají v Číně.

Poslanci Státní dumy se mezitím dohadují, jak by mělo úřednické auto z domácí produkce vypadat. "Nejdůležitější vlastností vozu ruského úředníka musí být spolehlivost," cituje Gazeta místopředsedu Výboru pro bezpečnost a boj s korupcí Anatolije Vyborneho. Sedadla s masážní funkcí jsou podle něj zbytečná, vůz by však měl mít klimatizaci a být pohodlný, aby se v něm daly absolvovat dlouhé cesty.

Jeho kolega Sultan Chamzajev zase míní, že úroveň aut musí bát odstupňovaná. "Pro management a vyšší management slušné a pohodlné vozy, pro střední manažery dobré a pohodlné, pro ostatní normální a praktické," má jasno Chamzajev.

Novináři z Gazety zavzpomínali, jak to bylo za Sovětského svazu. Ministři tehdy jezdili Čajkami, ty by prý mohla dobře nahradit značka Aurus. Jejich náměstci používali Volhy, za které však momentálně neexistuje adekvátní ruská náhrada.

Šef AvtoVAZu Maxim Sokolov je ale přesvědčen, že všechny státem požadované vozy dokáže ztělesnit Lada. V příštích dvou letech prý chystá hned čtyři nové modely: městský crossover založený na platformě Vesta, elektromobil e-Largus, sedan "business třídy" Lada Aura a také levný vůz Lada Iskra, na jehož testování pozval samotného Putina. "Pro AvtoVAZ by to byla velká čest," prohlásil Sokolov i přesto, že s testováním aut pohlaváry nemá Lada dobré zkušenosti.

Na posledním Petrohradském ekonomickém fóru zkoušel Ladu Auru ministr financí Anton Siluanov a šéf Sberbank German Gref. A zatímco Siluanova jízda proběhla hladce, Grefovi auto nenastartovalo.