V Göringově domě ve Vlčím doupěti objevili polští badatelé ostatky pěti lidí

V komplexu Vlčí doupě v polské Gierloži, v domě využívaném za druhé světové války říšským maršálem Hermannem Göringem, badatelé objevili ostatky pěti lidí. Informovala o tom gdaňská nadace Latebra, která má povolení k průzkumu v areálu někdejšího hlavního stanu nacistického diktátora Adolfa Hitlera v bývalém Východním Prusku.

Tam, kde bývala podlaha, se našly v hloubce mezi deseti a 15 centimetry kosterní ostatky celkem pěti lidí, mezi nimi nemluvněte a dítěte ve věku deseti až 12 let. Chyběly jim ruce po zápěstí a nohy od kotníků níže. Průzkumníci o nálezu informovali policii.

Podle vyšetřovatelů souvisely tyto oběti s událostmi z války.

Do země je nejspíš uložili nahé

"Je zarážející, že se tam kromě koster nenašly žádné předměty typické pro taková pohřebiště, jako jsou sponky z pásků, knoflíky, oblečení," řekl Zenon Piotrowicz z místní lesní správy. Nasvědčuje to podle něho tomu, že lidé byli uloženi do země nazí.

Není jasné, kdy se tyto ostatky pod podlahou Göringova domu octly. Německý magazín Spiegel píše, že není vyloučeno, že o nich věděl sám Göring. Je však také možné, že byly zakopány až po druhé světové válce a že jde o oběti hromadné vraždy, která s nacisty neměla nic společného. Případ vyšetřuje polské státní zastupitelství.

Piotrowicz řekl, že poté, co nacisté v lednu 1945 komplex vyhodili do povětří, vešly do oblasti sovětské jednotky a v někdejším Hitlerově hlavním stanu se na půl roku usídlila sovětská tajná policie NKVD, která tam pátrala po různých dokumentech či cennostech. Pokud se tam někdo náhodně objevil, mohl být zlikvidován, domnívá se Piotrowicz. Mohlo by podle něho jít třeba o německy mluvící rodinu. Řekl také, že v zimě 1945 byly silné mrazy, a tak nejjednodušším způsobem, jak lidi pohřbít, mohlo být jejich zaházení vrstvou písku v domě.