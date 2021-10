Z výrobce iPhonů bude také výrobce aut. Společnost Foxconn koupila závod na pick-upy

Tchajwanský smluvní výrobce elektroniky Foxconn získá za 230 milionů USD (pět miliard korun) montážní závod amerického výrobce elektrických vozů Lordstown Motors a převezme výrobu jeho nového pick-upu. Firmy to uvedly ve společném oznámení. Dohoda umožní Foxconnu vstoupit na rostoucí trh s elektromobily, o kterém uvažuje několik měsíců.

Transakce by měla být dokončena do šesti měsíců. Pro firmu Lordstown dohoda znamená, že se bude moci zaměřit na podnikový model méně náročný na kapitál. Firmu trápí finanční potíže a bojuje s nedostatkem zakázek. Minulý měsíc varovala, že nemůže zaručit, že vydrží do konce roku.

Foxconn je největším světovým výrobcem elektroniky, známý především montáží chytrých telefonů iPhone od americké firmy Apple. Dohodou získá rozlehlý výrobní areál, kde automobilka General Motors více než 50 let vyráběla, než ho v roce 2019 zavřela. Pak továrnu koupila společnost Lordstown a plánovala v ní vyrábět svůj model Endurance. General Motors patří mezi investory Lordstownu s podílem pět procent. Foxconn oznámil, že investuje do Lordstownu 50 milionů USD.

Foxconn v dubnu výrazně omezil plánovanou investici do továrny v americkém státě Wisconsin na 672 milionů USD z původních deseti miliard USD. Počet plánovaných pracovních míst se pak snížil z 13 000 na 1454. Původní plán představoval největší investici zahraniční firmy do nové lokality v USA a bývalý prezident Donald Trump jej označil za "osmý div světa".

Lordstown už dříve oznámil, že jedná o možnosti výroby aut pro jiné automobilky nebo o pronájmu prostoru ve své továrně. Tu v současnosti využívá jen z 20 procent, uvedla agentura Reuters.

Foxconn se v květnu dohodl s výrobcem elektrických aut Fisker, že pro něj bude vyrábět. Od roku 2024 by měl pro tento podnik vyrábět 150 000 vozů ročně.