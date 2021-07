Nikola 2.0? General Motors se opět zapletly s podvodníky, další start-up se kymácí

V září se měla rozjet výroba prvního amerického elektrického pick-upu. Jenže jak se datum blíží, rostou pochybnosti. Start-up Lordstown, který koupil zavřenou továrnu General Motors (GM) v Ohiu, zatím předvedl hlavně sliby a odklady. Dosud nemá nic hotového a pro GM z toho kouká další blamáž ve stylu vodíkové Nikoly. V Lordstownu mají podíl i místo v představenstvu.

Když General Motors v červnu 2009 zbankrotovaly, Obamova administrativa do jejich restartu nalila 50 miliard dolarů ve snaze udržet zaměstnanost. Jenže firmě se ani poté nedařilo, vládní pomoc splatila jen zčásti a o deset let později musela přikročit k dalšímu zavírání továren. O práci přišlo 14 000 lidí, dvě třetiny počtu z roku 2009. Jedním z těchto závodů byl závod Lordstown v Ohiu se 4200 zaměstnanci.

O to větší naděje vzbudila parta nadšenců v čele s jistým Stevem Burnem, která se rozhodla továrnu odkoupit, přestavět na výrobu elektrického pick-upu a maximum lidí znovu přijmout. V květnu 2019 byly podepsané smlouvy a GM si pošramocenou pověst zlepšily tím, že mladé firmě Lordstown Motors půjčily peníze na rozjezd. Na oplátku získaly jedno místo v představenstvu.

Akcie Lordstownu rostly jako z vody, neboť optimisté očekávali zázrak podobný Tesle. Jako chytrý tah se ukázala volba pick-upu. Těch se v USA prodá přes deset milionů ročně a otevírají velkou šanci k uplatnění bateriového pohonu. Často je používají živnostníci a řemeslníci při jízdách na kratší trasy.

Takové auto se ale snáz slíbí, než vyrobí, a pro hysterické nálady na burze je typické, jak důležité otázky zůstaly stranou pozornosti. Za prvé zcela nerealistický termín zahájení výroby koncem roku 2020 - dřív než Tesla Cybertruck a elektrický Ford F-150. Firma bez zkušeností by musela za rok a půl stihnout vše, co zavedeným automobilkám trvá kolem čtyř let. Není divu, že se termín záhy začal odsouvat. Nejprve na leden 2021, pak na září.

Stejně zarážející byl nezájem investorů o dodávku baterií. Smlouva s LG Chem byla ohlášena až letos v únoru. Tedy v době, kdy už měla podle původních plánů dávno běžet sériová výroba.

Investoři přesto důvěřovali. Stačilo jim, že Steve Burn mával neuvěřitelnými sto tisíci závazných objednávek. V rámci volební kampaně továrnu navštívil viceprezident Mike Pence. Na pódium ho vyvezl prototyp pick-upu Endurance.

Stejně jako u Nikoly ovšem bublina splaskla, když investiční šťouralové z Hindenburg Research, kteří vsadili na pokles akcií, v březnu letošního roku zveřejnili zprávu ze zákulisí.

Zakladatel a šéf Lordstownu Steve Burn se podle ní dosud živil jako obchodník v malých softwarových firmách. Nemá žádné zkušenosti s výzkumem, automobily ani strojní výrobou. Projekt elektrického pick-upu si přinesl ze své předchozí firmy, z níž ho představenstvo donutilo odejít, protože své nápady nedokázal realizovat.

Během pouhých několika měsíců, kdy se na vozidle ani ve výrobě nemohly stihnout ani nejzákladnější věci, začal mluvit o neuvěřitelných sto tisících objednávek. Pro srovnání - než se na sto tisíc vozů ročně dostala Tesla, trvalo jí to dvanáct let. A proč by zákazníci čekali několik let na pick-up?

Hindenburg Research kontaktoval řadu údajných zájemců o vůz a zjistil, že pouze vyplnili marketingový dotazník. Ať už šlo o softwarovou firmičku sídlící v nájemním bytě, nebo radnici malé obce, Burn s každou z nich spojoval objednávku na desítky i stovky vozů.

Zaměstnanci Lordstownu vypověděli, že pick-up Endurance má do výroby dobré tři roky. Nezačalo ani testování větší série prototypů, natož schvalovací řízení. V konstrukci přitom chaoticky probíhají fundamentální změny jako přechod na hliníkovou stavbu, která má zásadní vliv na pevnost i montážní postupy.

V lednu se jeden prototyp vozu po deseti minutách jízdy vznítil a shořel, druhý zkolaboval asi po šedesáti kilometrech. Krátce nato se někteří vysocí manažeři firmy začali zbavovat akcií. Šéf vývoje pohonu, který hořící vůz řídil, prodal skoro všechny.

Po zveřejnění zprávy samozřejmě důvěra investorů poklesla a s nimi i cena akcií. Steve Burn se musel poroučet, neboť jeho tvrzení o závazných objednávkách byla prokazatelná manipulace trhu. V květnu firma přiznala, že jí docházejí peníze a žádá o půjčku z federálního rozvojového programu.

Obměněný management přesto trvá na tom, že v září zahájí výrobu a do konce roku vyrobí tisíc vozů. V červnu do továrny dokonce pozval novináře, ovšem ukázat mohl jen pár strojů, které ke kompletní výrobě zdaleka nestačí.

Neměly by General Motors od takového šarlatánství dát ruce pryč? Jak se to vezme. V Detroitu si dobře pamatují, že když o státní grant v roce 2008 žádala Tesla, byla v úplně stejné situaci. Neměla nic než bizarně nepraktický sporťák a spoustu slibů, jejichž plnění dokázal výřečný Elon Musk celá léta zamlouvat. GM zjevně doufají, že Lordstown úspěch zopakuje. Otázka je, zda budou mít ostatní investoři i tentokrát tolik trpělivosti.