Z Renaultu se stane menší automobilka. Kvůli úsporám bude masivně propouštět

Renault, pod který patří také Alpine či Dacia, začátkem roku oznámil, že se poprvé po deseti letech propadl do ztráty a hodlá v následujících třech letech ušetřit dvě miliardy eur (asi 54 miliard korun). Tato částka bude rozprostřena do více oblastí, celkově by se ale z Renaultu měl stát menší výrobce než doposud, důraz chce automobilka klást především na efektivitu výroby.

Nejdůležitější část úsporných opatření, za něž vedle pandemie onemocnění covid-19 mohou především propad prodejů, vyšší investice nebo přísnější emisní limity v Evropě, naznačila už středeční tisková konference aliance Renaultu, Nissanu a Mitsubishi. Tam bylo představeno schéma lídr a následovník.

To znamená, že každá z automobilek aliance bude zodpovědná za některý ze segmentů, v němž nabídne mateřský model, a ostatní značky budou z tohoto modelu vycházet. To umožní sdílení nejen technických komponentů, ale i vyšších částí konstrukce karoserie napříč automobilkami. Dočasná šéfka Renaultu Clotilde Delbosová nicméně popřela, že by alianční značky nabízely stejná auta jen s jinými logy na kapotě. "Musíme ušetřit náklady, ale zároveň je potřeba zachovat si jasně rozpoznatelnou tvář," uvedla.

Pro Renault to znamená zodpovědnost za segment malých aut a SUV a lehkých užitkových vozidel. Zároveň budou Francouzi také lídrem aliance pro vývoj platforem pro malá auta, benzinových a elektrifikovaných pohonných jednotek pro malá auta nebo naftových agregátů.

Referenčními trhy automobilky s diamantem budou Evropa, Rusko, Jižní Amerika a sever Afriky. Renault také celkově počítá s optimalizací výzkumu a vývoje se zaměřením na strategické technologie. Ve Francii by se strategickými prvky měly stát především elektromobily (značka začne ve své domovině vyrábět například 100kW elektromotor původně plánovaný pro produkci v Číně) a lehká užitková vozidla. To a větší sdílení by mělo ušetřit 800 milionů eur.

Spolu s tím chystá Renault také optimalizaci produkce. Primárně počítá se snížením kapacity ze čtyř na 3,3 milionu aut v roce 2024 a přizpůsobením se továren Průmyslu 4.0. Zahraniční média minulý týden spekulovala o zavření některých závodů, minimálně zatím to ale vypadá, že přímo skončí nejvýše jedna z nich v Choisy-le-Roi. Tamní produkce motorů, převodovek a dalších dílů se má přesunout do Flins, kde tak skončí produkce automobilů.

Ve Francii se ale o optimalizaci produkce bude ještě jednat s akcionáři, místními politickými představiteli i odbory. Přesto Renault nastínil, vedle přesunu produkce dílů do Flins, ještě další tři pracovní hypotézy. Závody v Douai a Maubeuge se mají začít soustřeďovat na produkci elektrických a lehkých užitkových vozidel.

V první zmiňované továrně přitom dnes vznikají modely Espace, Talisman a Scénic, o jejichž konci se spekuluje. Vedení Renaultu ale na páteční tiskové konferenci odmítlo ukončení výroby některých modelů komentovat s tím, že do úprav produkčního plánu se promítne i vize nového šéfa značky, kterým bude od prvního července Luca de Meo.

Továrna v Dieppe, kde vzniká mimo jiné sportovní Alpine A110, zatím své brány nezavírá. Renault nicméně zvažuje, co se závodem po konci životního cyklu kupé. Předseda správní rady značky Jean-Dominique Senard uvedl, že továrna v současnosti nevyrábí dostatek automobilů, bude tedy potřeba vyhodnotit její efektivitu. Nevyvrátil ani možný konec značky Alpine jako takové.

A konečně ve Fonderie de Bretagne, kde se rovněž vyrábí díly, má dojít ke zhodnocení dosavadní strategie. Mimo Francii bude zastaveno plánované zvyšování kapacity závodů v Maroku a Rumunsku, což se dotkne primárně automobilky Dacia. Optimalizace produkce má přinést úsporu asi 650 milionů eur.

700 milionů eur chce automobilka ušetřit na celkových i marketingových nákladech. Minimálně analýze tak bude podrobeno sponzorství některých nejen sportovních akcí a teoreticky by se úsporná opatření mohla dotknout i účasti značky na velkých autosalonech. Renault se chce zaměřit na digitalizaci svého marketingu. Francouzi zároveň chtějí také lépe alokovat své zdroje, proto například ukončili své působení na čínském trhu.

Zároveň s řadou úsporných opatření Renault oznámil také snižování počtu zaměstnanců. Jen ve Francii se to v následujících třech letech má dotknout 4600 lidí, přičemž toto číslo je potřeba přičíst celosvětově k 10 tisícům pracovních míst, které automobilka zruší. V současnosti zaměstnává Renault asi 180 tisíc lidí. Celkově má zavedení úsporných opatření stát 1,2 miliardy eur.

Také Nissan bude menší

Střednědobý plán představil už včera alianční partner Renaultu Nissan. I japonská automobilka, pod níž spadá třeba Infiniti, se potýká se zhoršenými finančními výsledky, za hospodářský rok 2019, který skončil 31. března 2020, totiž zaznamenala - poprvé za jedenáct let - ztrátu 671,2 miliardy jenů. To je v přepočtu přes 152,7 miliardy korun. To vše navzdory tomu, že za hospodářský rok 2018 vydělala automobilka 319,1 miliardy jenů. Nissan loni prodal 4,93 milionu automobilů, o 10,6 procenta méně než za předchozích 12 měsíců.

Ačkoliv na Nissan také dopadla opatření spojená s pandemií onemocnění covid-19, vysoká ztráta není pouze jejím výsledkem. Automobilka se totiž s problémy potýká již delší dobu, částečně ji totiž dohnala expanzivní politika bývalého šéfa Carlose Ghosna, který byl v roce 2018 zatčen mimo jiné za zneužití firemních peněz. Následně Ghosn uprchl do Libanonu.

Nissan měl podle někdejších Ghosnových plánů rychle zvyšovat počet prodaných automobilů a také pronikat na trhy, kde do té doby nepůsobil. To vedlo například k obnovení automobilky Datsun, tentokrát jako výrobce levných vozidel. Prodejní úspěch se však nedostavil, současný šéf Nissanu Makoto Učida tak včera oznámil, že například na ruském trhu, kde Datsun prodával přeznačené Lady, značka končí.

Dalším průvodním jevem expanzivních plánů byla například nadměrná kapacita výroby v USA - o auta japonského výrobce nebyl takový zájem, což vedlo k jejich slevám a následnému poškození image Nissanu.

Aby se automobilka vrátila zpátky k zisku, jak plánuje její vedení, představila vedle finančních výsledků také restrukturalizační plán na další čtyři roky, končící hospodářským rokem 2023. "Cílem našeho plánu je, místo nadměrné prodejní expanze, zajištění stabilního růstu," uvedl Makoto Učida.

Nissan, který se má stát efektivnějším než doposud, hodlá podle nového plánu ušetřit na fixních nákladech 300 miliard jenů. Dojde také k redukci výrobní kapacity o 20 procent na 5,4 milionu automobilů ročně. To s sebou nese i změny v továrnách značky. Skončí tak výroba v Indonésii, přičemž automobilka se bude v regionu jihovýchodní Asie soustřeďovat na závod v Thajsku. Změny budou i v severoamerické produkci značky, nemělo by jít nicméně o zavírání celých továren, ale jen některých linek či například zrušení třetích směn v některých závodech.

Především však Nissan uzavře továrnu v Barceloně, která dnes vyrábí elektrickou dodávku e-NV200 a pick-up Navara spolu s Renaultem Alaskan. Uzavírání by podle Automotive News Europe mělo začít ještě letos v prosinci, přičemž produkce nástupce elektrické dodávky se přesune k Renaultu do Maubeuge a Navary do Jižní Afriky.

Uzavření továrny se dotkne tří tisíc pracovních míst, dalších 25 tisíc míst potom toto rozhodnutí zasáhne nepřímo. Uzavření továrny včera vyvolalo protesty zaměstnanců, španělský ministr zahraničí už pro agenturu Reuters avizoval, že vláda udělá vše pro to, aby rozhodnutí zvrátila. Vláda argumentuje i tím, že náklady na zavření továrny se vyšplhají až na jednu miliardu eur, zatímco investice do ní by stála značku méně.

Síly Nissanu v Evropě se tak budou soustřeďovat na továrnu v britském Sunderlandu, kde se v současnosti vyrábí modely Qashqai a Juke. Spekuluje se, že by vedle nich měly začít vznikat i sesterské modely Renaultu, dočasná šéfka značky Clotilde Delbosová však v pátek uvedla, že jde o pouhé spekulace médií a konkrétní rozhodnutí v této záležitosti doposud nepadlo.

Podle nového plánu chce Nissan také zredukovat své portfolio o 20 procent, z 69 modelů se tak má dostat na méně než 55. Důležité pro něj budou modely segmentů C a D, elektromobily a sportovní vozy. Automobilka počítá i s navýšením počtu elektrických či hybridních modelů, kterých chce za čtyři roky prodávat globálně jeden milion.

Další část plánu vychází z již zmíněné strategie lídr a následovník. Pro Nissan to znamená, že bude lídrem aliance ve vývoji kompaktních SUV nebo elektromobilů, dále v oblasti autonomního řízení, platforem pro větší modely a elektromobily a benzinových a elektrifikovaných pohonných jednotek pro větší automobily.

Klíčovými trhy se pro Nissan stanou Severní Amerika, Čína a Japonsko. Naopak se značka úplně stáhne třeba z Jižní Koreje. Cílem je mít na konci hospodářského roku 2023, tedy v březnu 2024, celosvětový tržní podíl šest procent. O dvě desetiny procenta více než doposud. Provozní marže má být pět procent, zatímco v loňském roce byla -0,4 procenta. Snížit se má průměrné stáří portfolia na méně než čtyři roky. Učida zároveň oznámil, že v průběhu příštích 18 měsíců představí Nissan až dvanáct nových modelů.