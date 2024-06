První výsledek bitvy o čínská cla. Volvo přesouvá výrobu elektroaut do Belgie

Automobilka Volvo Cars začala přesouvat výrobu elektromobilů z Číny do Belgie. Může za to očekávání, že Evropská unie bude pokračovat v represích proti dovozu z Číny kvůli podezření, že Čína poskytuje svým výrobcům nelegální dotace. Napsal o tom list The Times s odvoláním na informované zdroje.

Automobilka Volvo je ze západních automobilek považována za nejvíce ohroženou plány na zavedení cel. Většinovým vlastníkem Volva je čínská firma Geely. Volvo zvažuje, že zastaví prodej elektromobilů vyrobených v Číně v EU, pokud budou cla zavedena. Do Belgie by se také mohla přesunout výroba některých modelů určených pro Velkou Británii. Přesun by se měl dotknout kompaktního SUV EX30, které se stalo prodejním hitem také v Česku, respektive velkého SUV EX90. Oba modely by se měly vyrábět v Gentu. Evropská komise (EK), která dohlíží na obchodní politiku bloku, zahájila loni vyšetřování, zda plně elektrické vozy vyrobené v Číně nedostávají státní dotace, které narušují hospodářskou soutěž, a zda by na ně neměla být uvalena dodatečná cla. Šetření bylo oficiálně zahájeno 4. října a může trvat 13 měsíců. Za devět měsíců od zahájení šetření může ale EK uložit prozatímní antisubvenční cla. Rozhodnutí o zavedení cel je nicméně podle agentury Reuters očekáváno tento týden. V EU se v současnosti uplatňuje na elektromobily vyrobené v Číně clo deset procent. Podle odborníků by se mohlo zvýšit na 25 až 30 procent, v takovém případě by ale Volvu nedávalo ekonomický smysl vyrábět auto v Číně a následně jej dovážet do Evropy. Spojené státy nedávno oznámily, že plánují zvýšit clo na dovoz elektromobilů z Číny na 100 procent ze současných 25. Zavedení cel na čínské vozy znepokojuje i západní výrobce automobilů, kteří patří mezi přední dovozce z Číny kvůli velkým továrnám v této zemi. Největším dovozcem elektromobilů z Číny do EU je americká Tesla. Ve střednědobém horizontu je podle odborníků unijními cly nejvíce ohrožena společnost Volvo. Vztahy mezi Čínou a EU jsou napjaté kvůli řadě faktorů, mezi které patří i sblížení Pekingu s Moskvou po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. EU se snaží snížit svoji závislost na druhé největší ekonomice světa, zejména u materiálů a výrobků potřebných pro zelenou transformaci.