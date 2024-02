Co se strhlo, nám vzalo dech, vždyť jsme v Česku. Malé elektroauto od Volva je hit

Malé Volvo do zásuvky je hitem nejen v Evropě, ale také v Česku. Zákazník u nového modelu EX30 slyší na lákavou cenu, která startuje na 869 tisících Kč. S dvousettisícovou dotací pro živnostníky je pak ještě lákavější. "Design a samozřejmě značka nám pomáhá, ale Češi rozhodují peněženkou, to nám pomohlo," přiznávají v českém zastoupení Volva. Malé EX30 využívá čínskou techniku koncernu Geely.

"Už máme přes 400 objednávek, přitom lidé to auto ani neřídili, často ani neviděli naživo," mnou si ruce v českém zastoupení automobilky Volvo nad tím, jak slibně se rozjely prodeje jejich novinky, malé EX30.

Městský elektrický crossover se dá koupit od 869 tisíc. Což znamená, že prakticky nemá na českém trhu konkurenci. Podobně velká elektroauta prémiové značky (zatím) nenabízejí. A ta neprémiová jsou dražší. Nejbližším konkurentem je tak aktuálně DS 3, případně elektrické Mini Countryman, obě ale stojí více. Cenově se dá tedy srovnat spíše s laciněji provedeným (značka promine) MG4.

V souvislosti s českým dotačním programem pro podnikatele a OSVČ a dvousettisícovou podporou se tak Volvo dá pořídit za lákavě nízkou cenu. EX30 se tak rychle stalo na českém trhu hitem už od chvíle, kdy těsně před koncem roku značka auto představila. V polovině února už má 420 objednávek, teprve před pár týdny se auta začala dostávat k prvním zákazníkům, teď je aktuálně dodáno asi 50 vozů.

"Jednáme proto s centrálou a neustále navyšujeme kvótu pro český trh. Těžké bylo uhájit si, abychom udrželi tak příznivou cenu, když je zájem tak velký, ale povedlo se. Původně jsme si říkali, že by bylo krásné, kdybychom tu letos prodali 500 aut, teď už začínáme věřit, že by jich mohlo být tisíc," dodává Martin Mazari, produktový manažer značky.

Zřejmě už teď je tak jasné, že EX30 se za rok 2024 stane nejprodávanějším Volvem na tuzemském trhu. Značka v tiskové zprávě uvádí, že doufá v zařazení EX30 mezi top pět nejprodávanějších elektroaut tohoto roku na českém trhu. Alican Emiroğlu, šéf českého zastoupení se ale na setkání s novináři ještě víc rozvášnil.

"Možná by se mohlo stát dokonce třetím nejprodávanějším elektroautem," věří. To by ale naznačovalo, že ve Volvu si myslí, že EX30 se postaví za aktuálně nejžádanější auta na baterky, Teslu Model Y a Škodu Enyaq.

Nečekaně silný zájem je to o to větší, že Česko je obecně k elektromobilům spíše skeptické. Přitažlivost malého Volvo v Česku ale kopíruje trend v Evropě. Automobilka proto oznámila, že se auta pro evropský trh začnou vyrábět také v továrně v belgickém Gentu, aby se poptávka uspokojila. Výroba by se měla spustit v roce 2025. Do té doby se auta budou montovat v čínském závodu v Čang-ťia-kchou.

Volvo EX30 je totiž vůz na čínské platformě od koncernu Geely, který je vlastníkem švédské značky. Vůz sdílí techniku s elektromobilem značky Zeekr a dostane ji také Smart #1, který se postupně dostává na evropské trhy. Jak dříve přiznal vedoucí produktového týmu EX30 Francesco Speciale v rozhovoru pro Hospodářské noviny, právě to zajistilo snížení výrobních nákladů a tedy nastavení příznivé pořizovací ceny.

"S Geely sdílíme vedle platformy také techniku, jako jsou elektromotory nebo baterie. TAle všechno další, co vidíte a na co saháte, je kompletně Volvo, auto jsme upravili a vyvinuli s důrazem na to, aby mělo všechny atributy naší značky, ať už jde o bezpečnostní prvky, zpracování, uživatelské rozhraní, praktičnost, kvalitu materiálů," dodal Speciale.

Design a cena, dvě silné karty

Kdo si EX30 kupuje, prý není tak jednoznačné. Velikostí by spíš naznačovalo oblíbenost u mladých, prvním zákazníkem, který si EX30 v Česku, konkrétně v Ostravě, vyzvedl, byl prý 75letý muž.

"Vidíme, že EX30 zajímá všechny. Zájem o testovací jízdy je ohromný a máme historicky největší návštěvnost na našich stránkách," libuje se Emiroğlu.

Čím Volvo EX30 oslovuje zákazníky?. "Myslím, že především neokoukaným, neuniformním designem. Přitom je to stále Volvo, na značku lidé slyší. Ale stoprocentně věřím tomu, že v Čechách nakonec nejvíc rozhoduje cena," říká Mazari.

Vedle cenové dostupnosti rozkročené od zmíněných 869 tisíc do 1,219 milionu korun a praktických rozměrů do města je to ale současně také nejrychlejší Volvo na trhu, nevýkonnější varianta se dvěma elektromotory a výkonem 315 kW slibuje zrychlení z nuly na 100 km/h za 3,8 sekundy. Ta je dokonce v Česku aktuálně nejžádanější, že zmíněných 420 objednávek si ji vybralo 46 procent zákazníků.

Na druhém místě je střední varianta s 64kWh nikl-mangan-kobaltovou baterií, která zvládne ujet 480 km. Ta se nejvíce prodává v Evropě. Základní jednomotorová verze s lithium-železofosfátovou baterií s kapacitou 51 kWh má dojezd 340 kilometrů a ve Volvu očekávají, že si ji budou pořizovat lidé, kteří toho denně tolik nenajezdí. Tu si doposud v Česku vybralo 15 procent zákazníků.

První kilometry

S Volvem se měli možnost krátce seznámit i novináři a vyzkoušet ho na prvních kilometrech v Praze. Trasa nebyla dlouhá a odpolední špička byla příčinou, proč se z krátkého časového slotu muselo delší dobu stát v kolonách.

Zvenku není poznat, zda si zákazník vybral prostřední, nebo top verzi. To se má letos změnit a na zádi už přibude označení, kdo si vybral nejvýkonnější malé Volvo.

"Naše" žluté auto bylo ve verzi Single Motor Extended Range se zadním pohonem, která vyjde na 939 tisíc korun. První dojem z kabiny je nečekaný. Volvo si zakládá na využití recyklovaných materiálů a v interiéru jich je víc než dost.

Například koberečky jsou utkané z recyklátu ze starých rybářských sítí. Plasty vyrábí značka z rozemletých recyklovaných plastových rámů oken, také tkanina na sedadlech je z recyklovaného materiálu, použily se i odstřižky z džínoviny. Designů kabiny je víc typů, testovaný vůz měl obložení přístrojové desky ze lnu zalitém v pryskyřici.

Je to rozhodně neokoukané, i když možná je tu recyklovaných materiálů skoro až moc a auto tak nepůsobí tradičně "prémiově", jak jsou zákazníci u Volva zvyklí. Interiér je ale jak dokonale uklizený skandinávsky střízlivý pokoj, chybí tu i přístrojový štít, informace o rychlosti si řidič přečte na středovém displeji. A ve dveřích nejsou reproduktory, ty nahradil centrální sound bar na přístrojové desce.

Navzdory faktu, že je to nejmenší Volvo na trhu, vždyť měří na délku 4,2x metru, je uvnitř slušně prostorné, jak je u elektromobilů díky jejich architektuře zvykem. Ve voze by se tak dalo vcelku pohodlně cestovat ve čtyřech a na omezenou dobu i v pěti. A to je o 19 cm kratší než elektrická C40.

I když je rozvor na poměry menšího vozu poměrně slušný, v kombinaci s líbivými 19palcovými koly se přece jen EX30 řadí mezi trochu tvrdší auta, kterému kočičí hlavy úplně nesvědčí. Řízení je lehce odtažité, výkonu je naopak víc než dost, přestože se jedná o prostřední výkonovou variantu. Menu infotainentu je ale přehledné a má precizní grafiku.

Na intenzivnější dojmy z vozu bohužel více času ale nebylo. První pocity ale napovídají, že "malé-velké" Volvo bude hit. Už z dálky je působivé a originální a pohled do ceníku přesvědčí i ty váhavější.