Volkswagen je v hluboké krizi, odbory mluví o hladovění. Které továrny mohou zavřít?

Ani příslib vládní podpory nestačí. Volkswagen je v problémech, které ani možné znovuzavedení dotací na nákup elektromobilu asi nevyřeší. Ke slovu se tak zřejmě dostanou nepopulární kroky: automobilka chce zavřít nejméně tři německé továrny a zrušit desítky tisíc pracovních míst. V ohrožení je tak prakticky kdokoliv, kdo pro VW v Německu pracuje.

"Ačkoliv zaměstnanci bouřili, pískali a tleskali mnoha bodům, které (šéfka odborů Daniela) Cavallová řekla, energie se rychle vytratila ve chvíli, kdy svou řeč uzavřela," popisuje agentura Bloomberg atmosféru na setkání zaměstnanců v pondělí 28. října ve Wolfsburgu. Tam také Cavallová plány vedení VW připodobnila mimo jiné k hladovění. Aby byla zachována konkurenceschopnost automobilky, je podle šéfů firmy nezbytná celková restrukturalizace spojená se snižováním nákladů.

Že je Volkswagen v krizi, je jasné už nějaký ten pátek. I ti největší optimisté to zřejmě pochopili začátkem září, kdy automobilka vypověděla třicet let trvající smlouvu s odbory, která jí bránila v propouštění v německých továrnách. Od července příštího roku tak může dojít k masivnímu odchodu zaměstnanců. Nejnovější informace hovoří o desítkách tisíc pracovních míst, celkem jich má celý koncern VW na 300 tisíc jen v Německu, a zavření až třech továren z deseti, které VW v zemi provozuje.

Vyplývá to alespoň ze slov Cavallové, které cituje agentura Reuters. "Vedení to myslí naprosto vážně. Nejde jen o další ukázku síly v kolektivním vyjednávání," řekla zaměstnancům a připomněla tím probíhající snahu odborů o navýšení mezd o sedm procent. V prvním kole k dohodě nedošlo, automobilka akcentovala snahu o úspory, ve středu je na programu další jednání.

Ironií je, že podle agentury Bloomberg plánuje VW u 140 tisíc zaměstnanců platy naopak o 10 procent snížit. Dále požaduje také zmrazení mezd na roky 2025 a 2026 či zrušení jednorázového příspěvku dlouho sloužícím zaměstnancům.

V ohrožení jsou pak podle Cavallové všechny závody, nejčastěji se ale nyní skloňuje jméno továrny v Osnabrücku. Ta se specializuje především na kabriolety, které ale v nabídce VW příští rok s koncem otevřeného T-Rocu skončí. Kromě něj se na stejných linkách dělají ještě Porsche 718 Cayman a Boxster, které ale také čeká v blízké budoucnosti výměna generací. Továrna má zhruba 2300 zaměstnanců a kapacitu přes 100 tisíc aut ročně. Loni jich vyrobila asi 28 tisíc.

Vyplývá to z dat německého oborového magazínu Automobilwoche, který sestavil přehled všech deseti závodů Volkswagenu v Německu. Změna podle něj čeká také na skleněnou továrnu v Drážďanech, která vznikla kvůli výrobě Phaetonů a dnes se tam staví elektromobil ID.3. Loni jich tam vzniklo asi šest tisíc, kapacita je ale 20 tisíc aut za rok. Jako producent aut tak závod s 340 zaměstnanci skončí, v plánu je ale jiné využití.

Největší je továrna v domovském Wolfsburgu, kde se vyrábí mezi dalšími také bestsellery Golf nebo Tiguan. V továrně pracuje asi 60 tisíc lidí, loni bylo ale její vytížení jen lehce přes 56 procent.

"Samozřejmě továrna ve Wolfsburgu ohrožená není. Trvalé snížení obrovské kapacity zhruba 870 tisíc aut ročně je ale pravděpodobným výsledkem jednání mezi automobilkou a odbory," konstatuje německý magazín. Ten také zmiňuje, že by mohlo dojít ke snížení kapacity závodu v Emdenu, kde se vyrábí elektromobily ID.4 a ID.7. Možná si vzpomenete, že loni VW kvůli nedostatečné poptávce musel dokonce výrobu přerušit, letos se ale celkem daří ID.7.

S menším vytížením bojuje také továrna užitkových vozů v Hannoveru, která má kapacitu 200 tisíc aut ročně a loni vyrobila lehce přes 154 tisíc vozidel. Automobilwoche ale vzhledem k tomu, že premiér Dolního Saska Stephan Weil sedí v dozorčí radě VW, konstatuje, že jakákoliv restrukturalizace této fabriky je vysoce nepravděpodobná. Podobně je na tom továrna ve Cvikově. Ta sice také nevyužívá veškeré kapacity, ale vyrábí auta hned několika značek, navíc většinou elektromobily, u nichž se předpokládá po letošním propadu zase postupný nárůst poptávky. Důvodem jsou mimo jiné přísné emisní cíle, které budou nutit prodávat více elektroaut.

Kde by naopak ke změnám dojít mohlo, to jsou dílenské závody v Saské Kamenici, Salzgitteru nebo Kasselu. Zavření se podle německého magazínu bát nemusí, ale vzhledem k tomu, že ve velkém vyrábí spalovací motory, případně komponenty do nich, u nichž je v příštích letech předpoklad postupného opadání zájmu a snižování výroby, mohlo by dojít ke změnám v kapacitách či počtu zaměstnanců.

"Momentálně nevyděláváme našimi auty dost peněz. Ve stejnou chvíli náklady na energie, materiál a zaměstnance neustále rostou. Tyto propočty nemohou v dlouhodobém horizontu vycházet," cituje Reuters šéfa VW Thomase Schäfera, který před časem vedl také značku Škoda. Podle něj některé závody nejsou dostatečně produktivní a mají o 25 až 50 procent vyšší náklady, než říkají cíle automobilky. Důležitá je restrukturalizace také pro budoucí investice především do elektromobility.

Německá vláda už dříve konstatovala, že jejím cílem je záchrana pracovních míst i všech továren VW. Tento postoj podle kancléře Olafa Scholze nadále trvá. Dřívější příslib znovuzavedení dotací na nákup elektromobilů ale vedení Volkswagenu ke změně postoje ke krácení pracovních míst i závodů evidentně nepřesvědčil.