Zn. Pan Nenápadný. Na co obří obytňák, když je tu VW Caddy California?

Výrobci obytných aut se předhánějí v tom, aby nalákali na přepychově vybavené modely, které mají zajistit na dovolené maximální komfort jako v hotelu. Pokud jste ale dobrodruzi tělem i duší, k čemuž taky patří nutnost se někdy uskromnit, nejmenší obytňák od Volkswagenu je v podstatě to nejlepší, co si můžete na cestu vybrat. Vyrazili jsme s ním k podzimnímu Baltu.

Dovolená u Baltu? Na podzim je to kvůli počasí jako sázka do loterie. I když ale venku prší a teploty spadnou na desetistupňové hodnoty, pořád se dá procházet v borovicovém lesíku u polského pobřeží pláštěnce, hřát se v kavárně s výhledem a poručit si k tomu tradiční rybí polévku.

S trochou štěstí se mraky roztrhají, teploměr vyskočí i na dvacítku a i když pořád fouká, má to tu svoje kouzlo. Jiné, než by vám poskytla dovolená s rodinkou v Chorvatsku. I proto tu v září vidíte málo rodin s malými dětmi, Balt mají na podzim v oblibě především senioři. Chodí na procházky, pozvolným tempem brázdí na pohodlném kole cyklostezky podél moře a vysedávají v cukrárnách.

V minulosti jsme s obytným Volkswagenem, konkrétně Californií Ocean, projeli Rujánu a kus polské části Baltského pobřeží. Tentokrát jsme navázali tam, kde jsme předtím skončili.

Ze středočeského Kladna jsme dojeli do Kładna v Polsku. A odtud pak pokračovali směrem na východ do Jarosławiece. Příště už určitě skončíme v Gdaňsku.

Z Kladna do Kladna to zabere 650 kilometrů a velmi komfortních 7,5 hodiny, když. Polsku můžeme my Češi závidět rychle se rozrůstající dálniční síť. Zatímco v Česku skončí za Jaroměří a pak se musíte chvíli trmácet po obyčejných silnicích, které vás zdrží, jen kousek za hranicemi už najedete na dálnici E65 a ta vás dovede prakticky až k Baltu. Navíc je dočasně úplně zadarmo.

Dálnice je to perfektní, s relativně slušným provozem (zahušťuje se jen kolem Štětína), odpočívadla mají špičkové zázemí, čisté a hezké toalety, dětská hřiště, nabíječky pro elektroauta a čerstvě osázené záhony růžemi. Podél Baltu se staví dálnice až do Gdaňsku. Kéž by se tak rychle budovalo tady…

Polské Kladno je malá a vcelku obyčejná vesnička, zajímavá asi jen pro Kladeňáky, kteří se tu rádi vyfotí. A tak jsme pokračovali dál. Škoda, že volnomyšlenkářské popojíždění podél moře neodmění cestovatele výhledem jako u moře Středozemního, tady pláže až na malé výjimky kryje borovicový pás.

Výhodou cestování mimo sezonu je to, že volno je prakticky všude. Hlavně na parkovištích, kde jsou v letních měsících obytná auta a musí se platit. Takto jsme na mnoha místech přenocovali úplně sami. A hlavně, když máte nejmenší Californii, jste dokonale nenápadní.

Právě proto jde o geniální dopravní prostředek pro občasné výletníky. Zvenku totiž nepoznáte, že je to auto, se kterým se dá kempovat. Prodloužená Caddy Maxi je zkrátka normálně široká i vysoká a na délku má 4,85 metru, takže se s ní dá parkovat úplně všude a nebudí pozornost. Díky zatmaveným sklům není dovnitř vidět, auto prozradí jen drobné nálepky California.

Proto byste ho přes týden mohli používat zkrátka jako běžné osobní auto s velkorysým prostorem pro pět osob, do kterého se díky posuvným dveřím výborně nastupuje.

Ačkoliv je to malá dodávka, příjemně se řídí, rozdíl oproti civilním autům je minimální, i proto že nový Caddy vychází technikou z Volkswagenu Golf.

V pátek odpoledne se pak promění na auto pro cestovatele. Uběhne pár minut a z Caddy se stane malý obytňák. California s sebou vozí skládací postel uloženou za hlavami posádky, která ani nezabírá tolik místa. Stačí odsunout přední opěradla, sklopit ta ve druhé řadě a nad nimi rozložit postel s kovovým rámem. Mimochodem, sedačky nejsou ani potřeba pro konstrukci postele, takže pokud byste autem jezdili výhradně ve dvou, dají se i vyjmout a ve voze bude moře prostoru na další vybavení na cesty.

Postel má na délku dva metry, na šířku lehce přes metr a příjemně měkkou matraci. Na pohodlné večerní sezení to není, Caddy California nemá výklopný střešní stan jako její větší sourozenec, romantické povahy si mohou případně připlatit za panoramatické střešní okno a vleže alespoň pozorovat hvězdy. Pokud byste v obytném voze měli trávit mnohem víc času než víkendové výlety nebo občasnou dovolenou, větší obytné auto bude samozřejmě praktičtější.

Ale na víkendové výlety se bude hodit i minikuchyň. Sestává ze skříňky s šuplíkem na nádobí, druhým větším třeba na potraviny a především výsuvným vařičem s kovovou clonou.

A do kufru se vešly také dvě skládací kempinkové židle a stolek, nábytek identický s většími Californiemi. Plynová bomba je ukrytá v boxu za zadními sedadly.

Když je počasí nevlídné, vařit večeři se vám asi chtít nebude. Před deštěm se dá sice ukrýt pod výklopnými pátými dveřmi, ale vítr do auta fouká. Na ranní čaj a kávu je ale toto řešení ideální.

Na oknech v prostoru kufru visí kožené kapsy, do každé se vejde 5 kg věcí, dají se z auta vyndat a nosit jako taška a hlavně fungují jako clona, aby do vozu nebylo vidět. Před spaním se všechna okna zakryjí textilií s magnetkami, do předních oken lze vložit větrací clony, aby posádka měla i v noci čerstvý vzduch.

Dvoulitrový diesel o výkonu 90 kW s automatem se do Caddy Maxi skvěle hodí, má dost výkonu i ve stoupáních a spotřeba 6,2 litru s velkou porcí dálnic potěší. Možností je ještě slabší diesel se 75 kW, případně benzinová patnáctistovka.

California Maxi startuje na částce 830 tisíc se slabším dieselem, testovaný silnější vyjde minimálně na 980 tisíc. S bohatou příplatkovou výbavou se cena konkrétního kusu zvedla až na 1,3 milionu, což už ale není zrovna málo.

Pro cestovatelský pár, který má k sobě blízko, je to ale ideální auto. Má v podstatě dvě tváře. Před týden může fungovat jako pracovní vůz, praktický, všestranný rodinný pomocník. A přes víkend malým obytňákem pro dobrodruhy, kteří v autě nepotřebují na cestách superkomfortní postel, ledničku, klimatizaci a záchod. Opravdu geniálně vymyšlené auto.