Volkswagen poprosil legendu o odpuštění. Řídit Golf už je zase "diagnóza"

Facelift osmé generace historicky nejúspěšnějšího volkswagenu přišel právě v době, kdy Evropa přemítá, zda je razantní odklon od spalovacích motorů skutečně tak dobrý nápad. Trochu opožděná tuzemská premiéra omlazeného Golfu, která proběhla minulý týden v Šumperku, názorně ukázala, že největší německá automobilka o tom přemýšlí také.

V březnu roku 1974 sjel z výrobních pásů v německém Wolfsburgu první kompaktní hatchback s moderně střiženou karoserií génia designu Giorgetta Giugiara. Vystřídal populárního Brouka, jehož koncepce se vzduchem chlazeným motorem vzadu sahala až do předválečných let.

Objektivně vzato neměl Golf na domácím trhu těžkou pozici. Postavit náhradu za nepraktické, hlučné a dýchavičné auto, které navíc v zimě mizerně topí, určitě nebylo nepřekonatelně těžké. Jenže první Golf byl nejen objektivně hezký a praktický, ale i jízdně charismatický. Což byla vlastnost, kterou si následně předával z generace na generaci.

A bylo jich zatím celkem osm, přičemž Golf v průběhu let postupně bytněl a také se zdokonaloval. Zatímco z pohledu sběratele veteránů je nejatraktivnější ten původní Giugiarův, moderně jezdící a trvanlivá generace s minimem technických problémů byla ta čtvrtá. Patrně ne náhodou pochází z éry, kdy automobilku řídil Ferdinand Piëch, který svým puntičkářstvím terorizoval okolí a kompromisy přímo nesnášel.

A ještě jednu vlastnost si Golf po dlouhá léta uchovával. Ať jste do něj přesedli z jakéhokoliv auta, okamžitě jste se cítili jako doma. Jednoduché ovládání, předvídatelný krok pedálů, vše ergonomicky přivedené k dokonalosti. Majitel Golfu mohl rychle nabýt dojmu, že je skvělým řidičem, i když jeho okolí mluvilo spíš o diagnóze.

S příchodem osmé generace v roce 2019 se to ale změnilo. Byla to doba velkých elektromobilních plánů a možná se někomu zdálo, že Golf už není tak důležitý, když se na svět klube nová bateriová rodina ID. Osmý Golf byl jiný nejen v detailech, když dostal obyčejnou ocelovou vzpěru kapoty namísto plynokapalinové, ale i ve věcech daleko důležitějších. Ti, kteří za svůj život nepoznali žádné jiné auto, najednou zjišťovali, že jim jsou jejich dosavadní zkušenosti s Golfem k ničemu.

Najednou tu našli dotykové plošky místo tlačítek, které zčásti tonuly v noci ve tmě, nervoval i svébytný systém otevírání oken s inženýrsky překombinovaným přepínáním mezi přední a zadní řadou sedadel. A k tomu infotainment, který v jednom kuse zamrzal. Celkově tedy dost velký průšvih.

Když teď školitel Volkswagenu Radim Sadílek mluví o modernizované verzi osmé generace, všechny její dřívější problémy bez obalu pojmenovává: "Ano, lišta displeje infotainmentu už v noci svítí. Však jsme si to od všech pořádně schytali. Také jsme opustili představu, že si tehdejší hardware bude někdy rozumět s tehdejším softwarem a raději obě věci vyvinuli od základu znovu."

Výsledkem je nejen to, že infotainment je teď mnohem svižnější a nezamrzá, i orientace v něm je výrazně jednodušší. A volant už má zase zpátky klasická tlačítka s haptickou odezvou, každé ze čtyř oken může znovu řidič ovládat samostatným tlačítkem. Někdy i návrat do minulosti může znamenat pokrok.

Také nabídka motorů jako by si vzpomněla na staré známé heslo, že objem ničím nenahradíš. Místo litrového tříválce je teď novým základem čtyřválcová patnáctistovka, v nabídce zůstal i dvoulitrový naftový motor ve dvou variantách výkonu. "Přísné emisní normy samozřejmě vyžadují použití SCR katalyzátoru, v praxi teď TDI vypouští méně emisí než benzinové TSI. Ale antidieselová kampaň vykonala své," vysvětluje Sadílek klesající podíl naftových motorů na celkových prodejích aut v Evropě, které se dotkly i Golfu.

Nadstandardním rozsahem výkonu, který sahá od krotké 116koňové základní verze až po 301 koní sportovní GTI Clubsport si Golf zachovává širokou univerzálnost podpořenou i variantou kombi nakloněnou rodině s dětmi. "Panuje taková představa, že Golf je dražším a zároveň menším sourozencem Octavie. Chceme ukázat, že tomu tak není," komentuje základní akční cenu Golfu 554 900 korun šéf importu značky Volkswagen v Česku Jakub Šebesta.

Jedním dechem však připouští, že jejím cílem je přilákat potenciální zájemce do showroomů, kde dá většina z nich nakonec přednost o něco dražší, ale mnohem lépe vybavené verzi People. Ta už obsahuje vše, co si Češi ke Golfu obvykle přikupují, ale za mnohem méně peněz.

Je symbolické, že když Golf před půlstoletím začínal, Volkswagen se nenacházel v dobré kondici. A byl to právě on, kdo má historickou zásluhu na skutečnosti, že se vše během pár let zásadním způsobem otočilo. I když se dnešní situace s tou v 70. letech srovnává jen obtížně, omlazený Golf posbíral dost čerstvé síly na to, aby wolfsburgské automobilce znovu prospěl.