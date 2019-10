Volkswagen odhalil osmý Golf. Kontroverzní design doplňuje technika nové Octavie

Nejužitečnější basketbalista minulé sezony NBA Janis Adetokunbo vstoupil do nového ročníku suverénně, když pomohl Milwaukee k výhře 117:111 na palubovce Houstonu triple doublem. Řecká hvězda zaznamenala 30 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí. Radoval se i nejužitečnější hráč posledního play off Kawhi Leonard, který po přestupu do Los Angeles Clippers i podruhé zvítězil. Tentokrát jeho tým uspěl na hřišti Golden State Warriors 141:122.

Výsledky NBA: Detroit - Atlanta 100:117, Golden State - LA Clippers 122:141, Houston - Milwaukee 111:117.