Automobilová novinka roku poprvé na českých silnicích. Škoda Scala míří na VW Golf

Škoda Scala je nástupcem Rapidu a automobilka by s ní ráda nabídla hatchback nižší střední třídy s moderní technikou. Foto: Martin Přibyl

Od své nejdůležitější letošní novinky má Škoda velká očekávání, poprvé postavila auto, které bude přímým konkurentem VW Golf, tedy nejprodávanějšího vozu v Evropě. Pro Čechy je ale důležitější to, že se jedná o model, který u nás v nabídce značky nahrazuje jednoduchý Rapid. Vůz, který si díky jednoduché technice, vnitřnímu prostoru a zajímavé ceně oblíbili jak soukromníci, tak firmy.

A tady také přichází první ouvej. Zatímco u Rapidu jste mohli zvolit liftback s pořádným 550litrovým kufrem nebo hatchback Spaceback s 415litrovým zavazadlovým prostorem, Scala se prodává jen jako klasický pětidveřový hatchback. A nutno uznat, že české stěhovavé nátury dost možná jeho kufr o objemu 467 litrů neocení.

Na druhou stranu: oproti Spacebacku zavazadelník opět o něco povyrostl a v rámci stejné třídy překoná Scalu jen Honda Civic. Kufr je navíc dobře přístupný, má pravidelné tvary a šikovné polohovatelné dno. Nechybí ani masivní háčky pro zavěšení nákupu - najdete je jak na jeho stěnách, tak na opěradlech zadních sedadel. Líbí se nám i praktická síťka pod krycím "platem".

Přidejte k tomu výrazně nadstandardní prostor pro kolena a hlavu na zadních sedadlech a Scala je, co se přepravních schopností týče, pravděpodobně tím nejuniverzálnějším vozem ve své třídě. Jen to prostě na rozdíl od Rapidu není alternativa ke kombíku se splývavou zádí.

Prostornost Scaly maskuje použitou techniku. Auto je totiž postaveno na platformě MQB A0, která je v koncernu určena pro vozy velikosti Fabie. Využívá ji VW Polo, Seat Ibiza nebo třeba Audi A1. Oproti nim má ale Scala rozvor natažený na 2636 mm. To je více než Golf, ale méně než zmíněná Honda Civic nebo nový Ford Focus. Délka 4362 mm třídním zvyklostem odpovídá a šířka 1793 mm bez zrcátek je také jen o pár centimetrů menší než u Focusu, který je společně s Golfem jedním z etalonů mezi hatchbacky nižší střední třídy.

Že se však dá veliké auto postavit na zjednodušené technice, ale dokázal již předchůdce Rapid. Obavy mohou vycházet spíše z jízdních vlastností. Scala má totiž vzadu jednoduchou nápravu s vlečenými rameny spojenými zkrutnou příčkou.

Kola v takovém případě nejsou zavěšena zcela nezávisle a jejich pohyby na nerovnostech se navzájem ovlivňují. Projevit se to může třeba uskakováním zádě v obloucích. Ne že by každý konkurent mezi kompaktními hatchbacky nabídl zcela nezávislé zavěšení s víceprvkovou nápravou vzadu, takové Hyundai i30 nebo Kia Ceed ji ale mají standardně.

Naladění podvozku u Scaly je naštěstí takové, že jednodušší řešení, které můžete ocenit časem na levnějších opravách, nepředstavuje žádný velký problém. Kompaktní škodovka hezky padne do ruky, je dospělá, podvozek je příjemně tuhý, ale nebouchá a příliš neuskakuje. Naladění je ve finále jako stvořené pro rozbité české silničky, o nerovnostech na nich vědět sice budete, ale nepohodlí nepocítíte. Kola nemlátí a auto nemá nijak velkou tendenci znervóznět.

Tlumiče s možností přepnutí do tužšího sportovního režimu (se sportovním podvozkem za 12 000 Kč) jsou sice hezkou libůstkou, ale troufáme si říci, že je, stejně jako my, necháte ve standardním nastavení. Scala se ve "Sportu" v zatáčkách naklání o něco méně, utažený podvozek pak ale možná až příliš kopíruje dlouhé vlny a ztratí svoji plavnost.

Na každý pád je nastavení Scaly takové, jaké zákazníci chtějí. Mladoboleslavským se povedlo najít příjemný kompromis mezi sportovností a komfortem. Tomu bohužel nedokáže dostát horší odhlučnění, na dálnici jsou slyšet odvalující se kola a výrazný akustický projev má i motor.

Scala k našemu prvnímu testu dorazila s dieselem. Naftová jednašestka má 85 kW a až na hlučnější projev a zvonivé rezonance, které dokáže při určitých otáčkách vybudit v karoserii, je skvělá.

Jistě, v nabídce se bude jednat o popelku, určenou hlavně pro flotilové zákazníky, čtyřválec ale dává vyniknout tradičním silným stránkám dieselových motorů. Delší cesty není problém absolvovat se spotřebou mezi 4,5 a pěti litry, a to se ani nemusíte nijak snažit. Po městě se budete v kolonách kodrcat se spotřebou do sedmi litrů. Navíc je tu onen jadrný dieselový zátah v nižších a středních otáčkách i možnost řadit kolem dvou tisíc a držet ručičku otáčkoměru u nějakých dvanácti set. Motor to zvládne.

A pokud chcete namítat něco o ekologii a čmoudících nafťácích: stejný moderní motor pod kapotou VW Golf již absolvoval nezávislý EcoTest německého autoklubu ADAC. V reálných měřeních vykazuje výrazně nižší emise, než mu předepisuje norma.

Řidiče, kteří hledí na spotřebu a ekologii, by mohl víc přesvědčit snad jen chystaný litrový tříválec upravený pro spalování CNG. Ten bude mít ale nižší výkon a dynamicky se dieselu nevyrovná. Škoda že je nafta o 40 tisíc korun dražší než benzinový tříválec o stejném výkonu.

Jako by šedá předprodukční Scala na obrázcích chtěla spojit to nejlepší z minulosti a budoucnosti. Kromě vyzkoušeného dieselu totiž má nabídnout i pokročilý infotainment s on-line službami. Ten ale (na rozdíl od naftového motoru) v předsériovém autě nefungoval zcela podle našich představ. Uzavírky se na mapě objevovaly na místě, kde je ve skutečnosti silnice otevřená, na informace o kolonách také nebylo spolehnutí, navigace se startovala poměrně pomalu a v autě chyběly některé funkce. To se, počítáme, zlepší se sériovými vozy.

Pokud ale nechcete, nemusíte o on-line vychytávkách prakticky ani vědět. Ovládání je intuitivní a odpovídá škodovkám posledních let. Chtěli bychom se však přimluvit za návrat klasického otočného ovladače hlasitosti. Dotykové plošky jsou v tomto případě nešťastným řešením.

Škoda Scala 1.6 TDI Style Motor: naftový 4válec, 1598 cm3, turbo

Výkon: 85 kW v 3250 ot./min.

Točivý moment: 250 Nm při 1500 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 200 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,3 s

Kombinovaná spotřeba: 4,2 l/100 km

Provozní hmotnost: 1324 kg

Objem zavazadlového prostoru: 467 l

Cena od: 489 000 Kč

Až na odstranění kolečka hlasitosti ovšem Scala napravuje většinu výhrad, které člověk mohl mít k Rapidu. K dispozici je dvouzónová klimatizace, interiér prokoukl a je z kvalitnějších materiálů. Tomu ovšem odpovídá také to, že se nová škodovka cenově nepodbízí.

Základní cena dieselu s naprosto dostatečnou výbavou Style (LED světlomety, automatická klimatizace, litá kola…, připlaťte jen za parkovací senzory a budete spokojení) je 489 900 Kč. Naftová Scala je dostupnější než přímá koncernová konkurence v podobě VW Golf nebo Seatu Leon, je i výhodnější než Ford Focus, v porovnání s Kiou Ceed už je ale cenově srovnatelná, a Renault Mégane pořídíte dokonce levněji. Na druhou stranu: škodovácké ceníkové sebevědomí je podle nás oprávněné.