Za volantem konkurenta Superbu. Volkswagen Passat pozná, jestli neřídíte kolenem

Superb a Passat v modernější podobě přicházejí na trh. Zatímco mladoboleslavský model už zveřejnil ceníky, kolik bude stát jeho německý sourozenec, ještě známo není. Oficiálně se ale začne prodávat v září. Dostali jsme však příležitost si krátce vyzkoušet, jak jezdí.

Popsat modernizaci v průběhu životního cyklu auta se obvykle dá udělat v několika krátkých větách, pokud se konstruktéři nerozhodnou k radikálnějším změnám. V případě Passatu k tomu ale nedošlo.

Volkswagen Passat Ačkoli automobilky v posledních letech uvádějí na trh nové modely bez předchozí historie, a to především v oblíbené kategorii SUV, Volkswagen si nadále drží v portfoliu tradiční vozy s letitou historií, například Golf, Polo a samozřejmě i Passat. Ten přišel na trh v roce 1972 a do dnešní doby se prodalo více než 30 milionů aut. Model se však v Evropě potýká s mírným poklesem prodejů, zatímco SUV jsou stále na vzestupu.

Dostal jiné přední a zadní nárazníky, na zádi je nově nápis Passat. K obdobnému kroku přistoupila i Škoda, ta ale místo konkrétních názvů aut lepí na víko kufru jméno automobilky.

Přibylo několik barev, například zelená, zlatá a modrá. A samozřejmě jsou k dispozici nové designy kol o rozměru 17 až 19 palců. Testovaná nemetalická šedivá působí nekonvenčně a je k dispozici pro speciální dvoutisícikusovou edici R-Line Edition s černými detaily na karoserii, protaženými prahy a dalšími sportovně laděnými prvky v kabině. Styl přidává vozu na atraktivitě, důležitý je dodatek, že verze je přístupná pouze pro nejsilnější naftový nebo benzinový motor.

Za příplatek se dají pořídit "inteligentní" světlomety s technikou Matrix LED IQ.Light, které jsou tvořeny 32 diodami a mění intenzitu světla s ohledem na protijedoucí auta. Jestli to v praxi dobře funguje, bude možné zjistit až při jízdě v noci.

Křesla v modelu R-Line jsou vynikající, i na krátké cestě pasažéři ocení, že sedadla perfektně obepínají tělo a drží páteř v komfortní pozici. Patří k nejlepším v této třídě.

V kabině se toho designově měnilo ještě méně než zvenku - pár nových dekorů a materiálů. Výměny se dočkal volant a místo analogových hodinek je na vrchu přístrojové desky další, tentokrát menší svítící nápis Passat.

Došlo ale na modernizaci multimédií, na velkém - 11,7palcovém - displeji se v menu snadno hledá, ostatně, v tomto ohledu si Volkswagen vždy dával záležet. Grafika působí moderně a celkově je sytém intuitivní a má kvalitní obraz.

Tak jako se světla jmenují IQ.Light, Volkswagen uvádí technologie, které mají být obdobně chytré a souhrnně se označují IQ.Drive. Jde o balíček s adaptivním tepomatem a systémem udržování v jízdních pruzích, který má fungovat nejen v kolonách a ve městě, ale i na dálnici do rychlosti až 210 km/h.

Krátce jsme ho vyzkoušeli - skutečně se na dálnicích chytne pruhů a auto v nich udržuje, ale subjektivně se nám zdá, že řízení není tak plynulé, jako když je nadále pánem řidič. Dokazuje však, jak jde technologie neustále kupředu.

Novinkou je volant, který VW nazývá "kapacitní", v praxi to znamená, že podle senzorů pozná, jak volant řidič skutečně drží a má nad vozem kontrolu. Tedy jestli náhodou jen ledabyle nepoložil část ruky na věnci nebo ho snad přidržuje pouze kolenem. Řidiče vyzve, aby se řízení skutečně věnoval.

Nové motory v nabídce

Zatímco mnoho aut na trhu nabídku motorů spíše osekává, Passat se snaží vyhovět různým typům zákazníků. Základním motorem bude benzinová patnáctistovka o výkonu 110 kW, kterou známe i z dalších koncernových aut. Má samozřejmě filtr pevných částic a také systém deaktivace válců, když se auto pohybuje konstantní rychlostí a stačí mu méně výkonu (motor známý už v Superbu nebo Octavii). Při uvedení do prodeje ale ještě nebude k dispozici, má dorazit později.

Benzinový dvoulitr se nabízí s výkony 140 nebo 200 kW. Naftové verze jsou dokonce tři, 2.0 TDI má 110 kW, resp. 140 kW, nechybí vrcholný dvakrát přeplňovaný turbodiesel disponující výkonem 176 kW.

Passat GTE prošel vylepšením, kombinace benzinové 1.4 TSI s hybridním ústrojím má výkon 160 kW a podle oficiálních údajů má čistě na elektřinu ujet lehce přes padesát kilometrů. Podrobnější technické údaje bohužel k jednotlivým motorizacím zatím nejsou k dispozici.

VW Passat 2.0 TSI 4Motion Motor: zážehový 4válec, 1984 cm3, turbo

Výkon: 200 kW (otáčky neuvedeny)

Točivý moment: 350 Nm při 2000-5400 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 5,6 s

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Spotřeba: 7,0 l/100 km

Hmotnost: 1645 kg

Cena: zatím nezveřejněna

Passat je tradičně autem do firemních flotil a z toho důvodu se navzdory trendům, kdy v Evropě klesají prodeje dieselů v nových vozech, nadále prodává především s naftovými motory. My jsme ale trochu netradičně při testu sáhli po nejsilnější benzinové variantě.

Standardně se dodává s pohonem všech kol a dvouspojkovou převodovkou, limitovaná edice R-Line Edition je vedle atraktivních vizuálních detailů ještě zajímavější v tom, že v menu lze na přání řidiče vypnout elektronickou stabilizaci a využívat výkon v ostře projetých zatáčkách dle libosti.

Možnost volit mezi různými jízdními režimy Passatu zejména s touto silnou benzinovou motorizací velmi prospívá a doporučujeme vždy volit sportovní charakter, který přitvrdí tlumiče a změní výkonovou mapu motoru. Po každém vypnutí zapalování je ale potřeba znovu aktivovat sportovní režim převodovky, která je jinak spíše rozvážná, aby motor udržovala v hospodárnějším módu, kdy brzo řadí vyšší stupně a s rychlým podřazováním váhá.

Teprve poté lze s Passatem jezdit trochu rychleji a zábavněji. Prokazuje se, jak kvalitně je postavený a má pečlivě naladěný podvozek, kterému nechybí sebejistota a schopnost komfortně odpružit různé nerovnosti na silnici. Konstruktéři VW prý ostatně podvozek Passatu v rámci faceliftu lehce ladili.

Celkově se tedy neodehrály výrazné změny, ale vylepšovalo to, co je na Passatu dobré, což se od faceliftu vždy očekává. Jedna drobnost ale stojí za zmínku - má příplatková vrstvená skla, a tak je uvnitř extrémně tichý. U naftových variant je tento detail ještě výraznější. Firemní klientela, která v autech a v obleku tráví dlouhé hodiny, to ocení.