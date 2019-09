Nejočekávanější auto roku: Prozkoumali jsme elektromobil Volkswagen ID.3

Ve Frankfurtu dnes začíná druhý nejprestižnější evropský autosalon. Ještě než se na výstaviště dostanou novináři a odborníci, v pondělí večer odprezentoval své novinky koncern Volkswagen. A stejně jako napříč celým výstavištěm, i u něj se jeho vozy nesou ve znamení udržitelné mobility a snižování emisí CO2. Zároveň jsme měli také možnost poprvé prozkoumat největší novinku letošního frankfurtského autosalonu: Volkswagen ID.3.

Jenomže i samostatná koncernová prezentace ukázala největší problém autosalonu. Automobilky ve velkém poslaly omluvenky a na výstavních plochách jich mnoho nenajdete. Z nabídky koncernu VW chybí Bugatti a Bentley, obě značky se přitom mají čím prezentovat.

Tak jako tak by však největší humbuk stejně byl kolem Volkswagenu ID.3. Ten po hodinové prezentaci z úst několika představitelů automobilky včetně šéfa celého koncernu Herberta Diesse vypadal jako dost možné nejdůležitější model značky vůbec. Vždyť podle zástupců VW jde po původním Beetlu a prvním Golfu o třetí důležitou kapitolu v jeho historii.

Očekávání jsou velká, Volkswagen totiž poprvé vysílá do boje sériové auto na modulární platformě MEB. Ta je určená výhradně elektromobilům a u ID.3 s pohonem zadních kol do ní budou zabudovány tři bateriové moduly. Nejmenší má 45 kWh a nabídne dojezd mezi 230 a 330 km, prostřední s 58 kWh má dojezd mezi 300 a 420 km a největší disponuje kapacitou 77 kWh a dojezdem mezi 390 a 550 km.

Maximální nabíjecí výkon je 125 kW, z domácích nabíječek půjde o 11 kW. Značka se chlubí, že u prostřední kapacity baterie při nabíjecím výkonu 100 kW bude možné získat 290 km v průběhu 30 minut. Na samotné baterie pak bude poskytována záruka na osm let nebo 160 tisíc km.

Hodnotu výkonu zatím známe jen u limitované verze 1st, která přijde na trh jako první. Ta bude mít k dispozici 150 kW a 310 Nm, maximální rychlost bude 160 km/h. Od ostatních ID.3 se tato verze bude dále odlišovat několika emblémy a fixní standardní výbavou rozdělenou do tří stupňů. Už v základnu budou navigace nebo 18palcová litá kola, postupně budou přibývat třeba světla Matrix LED, průhledový displej nebo panoramatická střecha. Edice 1st rovněž dostane přes službu We Charge roční dobíjení zdarma omezené 2000 kWh.

Co nás při první krátkém usednutí do vozu hodně zaujalo, byl jeho vnitřní prostor. Při délce 4261 mm se rozvor povedlo natáhnout na 2765 mm. To je více než třeba u Škody Octavia, proto se nelze moc divit velkorysému prostoru před koleny. Chodidla jdou zasunout pod přední sedačku, narážejí ale na konstrukci sedadla. Dostatek místa je i nad hlavou, a to i když je ve voze panoramatická střecha. Kufr má dvojité dno a objem 385 litrů, což mezi kompakty není málo.

Design karoserie nemusí sednout každému. Ačkoliv se designér Klaus Bischoff snažil při prezentaci přesvědčit, že chybějící maska chladiče je vlastně odkazem na tradice prvních Volkswagenů s motorem vzadu, které ji také neměly, stejně si návrháři neodpustili strukturu včelí plástve ve spodní části nárazníku. Ta se má přitom stát poznávacím znamením rodiny ID. Dalším rozpoznávacím prvkem jsou velká kola s 18 až 20 palci. Co dále zaujme je až sportovně tvarovaná zadní část s výrazným spoilerem. To kvůli aerodynamice a nízkému odporu vzduchu na úrovni 0,267.

ID.3 je také prvním Volkswagenem s novým logem. To je jednodušší a má pomoci značce stát se skutečným "volks wagenen". Tedy v překladu lidovým vozem. Značka také odhalila mluvený podkres patřící k novému logu, o nějž se poprvé postarala žena. To při prezentaci marketingový šéf Volkswagenu Jochen Sengpiehl nezapomněl patřičně zdůraznit.

Co může mnohé současné uživatele Volkswagenů také překvapit je interiér. Za prvé plasty, především obložení dveří, nejsou z nejměkčích a jejich povrch bude nejspíše náchylný na poškrábání. Některé plastové plochy pak působí docela lacině. Nutno však zmínit, že šlo zřejmě o předprodukční modely, do výroby se proto může ještě leccos změnit. Pochvalu si naopak zaslouží měkčená vrchní část palubní desky a také široké použití barevných dílů, které jinak šedé plochy umě rozbijí.

Kdo čeká tlačítka, nedočká se. Volkswagen ID.3 se téměř bezvýhradně spoléhá na dotykové ovládání a i tam, kde to na standardní knoflíky vypadá, jsou jen dotykové plošky, navíc bez haptické odezvy. Palubní systém s obrazovkou natočenou směrem k řidiči umí rozpoznat i hlas a jeho odezva je rychlá. Budíky tvoří menší displej, nastavující se spolu s volantem. Na pravém boku je pak páka, kterou se ovládá automatická jednostupňová převodovky.

ID.3 je prvním modelem nové elektrické rodiny značky, která se brzy rozroste i o další členy. Důležité pro některé zákazníky také bude, že nový kompaktní hatchback je už teď karbonově neutrální, což je meta, které chce celý koncern Volkswagen dosáhnout do roku 2050. Konkrétní ceny značka prozatím nezveřejnila, základní model ale bude stát méně než 30 tisíc euro. To je v Německu na úrovni naftové Octavie Style. Výrobu zajistí továrna ve Cvikově, první vozy dostanou zákazníci v polovině příštího roku.

Vedle ID.3 byly na koncernové novinářské prezentaci k vidění i další novinky, z nichž některé najdete v galerii. Nechybělo Porsche Taycan, které má v zadní části trochu zavádějící označení Turbo a Turbo S. Seat vytáhl elektrické Mii a plug-in hybridní Tarraco, sesterská Cupra ukázala koncept robustního SUV Tavascan.

Škodovka se pochlubila elektrifikovanými modely a Scalou a Kamiqem ve verzi Monte Carlo. Octavií z roku 1959 si také připomněla šedesátiny svého stěžejního modelu. Rušno bylo u Lamborghini, které prezentovalo limitovaný hybridní supersport Sian. A Audi v záplavě nových SUV nezapomnělo ani na superrychlé kombi RS6 Avant.