V šesti se to táhne nejpohodlněji. Mercedes-Benz třídy V je dálkový koráb k pohledání

Jezdit v šesti lidech na delší vzdálenosti je zvláštní disciplína. Vyžaduje robustní mechanický základ, který lze šikovně převzít z dodávkového auta. Tím náročnější však je vytvořit uvnitř cestovatelský komfort. Mercedes v tomto oboru podniká už dlouho a zkušenosti dokáže dobře zúročit. Jak ukazuje test vrcholného provedení třídy V.

Mercedes-Benz, lépe řečeno jeho současné či bývalé dceřiné firmy, vyrábí mikrobusy už od padesátých let. Vystřídal přitom několik koncepcí. Po válce začal skromně s dvoudobým motorem ve stylu východoněmeckého Barkasu. Postupně přišly flegmatické diesely z malých náklaďáčků a dnešní třída V už přebírá většinu mechaniky od luxusních sedanů vyšší třídy.

Technika je v této kategorii rozhodně důležitější než design, takže samozřejmě nevadí, že "Véčko" uplatní typické rodinné rysy pouze na přídi. Nutno ovšem uznat, že s nimi působí důstojně a budí respekt.

Noblesní atmosféra kabiny se ovšem většině podobných přepravníků skutečně vymyká. Najdeme tu všechno jako v manažerské třídě C. Štíhlou, vodorovně členěnou palubní desku se stojícím tabletem, elegantně provedené ovladače i povrchové úpravy a zpracování detailů.

Řidiči i spolujezdci se vpředu žije dobře, v testovaném provedení Exclusive ale to nejlepší čeká cestující druhé řady. Samostatná křesla jsou udělaná ve stylu letecké business class pro lety do zámoří. Hýčkají vás vším od jemné kůže, vyhřívání, odvětrání až po masáž. Dají se všestranně elektricky nastavovat, měkkým polštářem vám podepřou lýtka a navíc se dají sklopit do lůžkové úpravy.

Jinak se třída V prodává v řadě chudších variant se standardními sedadly. Taková zůstávají i ve třetí řadě našeho vozu. Opakovat stejný luxus jako v prostřední řadě by bylo zbytečné, jelikož se tu sedí zády u víka kufru a lůžkovou úpravu by nebylo kam sklápět.

K cestovnímu pohodlí je třeba také uhlazené pérování a nízká hladina hluku. V prvním případě Mercedes sází na známou kartu, stejně jako u limuzín nabízí pneumatické odpružení Airmatic. I tady funguje dobře, karoserie se na něm jen mírně pohupuje a většinu nerovností dokáže pohltit.

Na těch ostřejších si už kola zabubnují, za což dáváme vinu fotogenickým, ale těžkým devatenáctipalcovým ráfkům. Na české silnice bychom si vybrali menší kola s vyšší bočnicí pneumatik.

Odhlučnění kabiny je nekonečné téma mikrobusů a nutno uznat, že Mercedes pro ticho na palubě udělal maximum. Hýčkaní cestující druhé řady na poměry třídy mohou zaslechnout opravdu máloco rušivého, a to až do 120 km/h, kdy nabírá na síle aerodynamický šum. V poslední řadě s hlavami blízko víka kufru je o něco rušněji. Slyšet je víření vzduchu za zádí vozu a také valivý hluk kol.

Mercedes-Benz V Extra long 300d 4Matic Motor: dieselový 4válec, 1950 cm3

Výkon: 174 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 500 Nm při 1750 ot./min

Nejvyšší rychlost: 220 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,8 s

Kombinovaná spotřeba: 7,4 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 610 - 1400 l

Cena: od 1 753 900 Kč

Úplné ticho ale není ani vpředu. Může za to dvoulitrový diesel, který se s tak velkým autem slyšitelně nadře a pro výrazné zrychlení se musí vytáčet. Odhlučněný je lépe než ve Fordu Custom nebo Renaultu Trafic, ale zejména ve městě ho nelze přeslechnout. Pamětníci při tom nostalgicky vzpomenou na nadhled a ševelení třílitrového šestiválce minulé generace.

Ten se musel odporoučet kvůli formálnímu snižování spotřeby paliva. Možná že v určitých režimech k němu skutečně došlo, ale my jsme se po městě i po dálnici pohybovali mezi osmi a devíti litry, což se od starších zkušeností se šestiválcem zase tolik neliší.

Nutno ale uznat, že síla motoru nechybí. Díky tandemu dvou turbodmychadel dosahuje dole točivého momentu 500 Newtonmetrů a nahoře se vzepne k výkonu 176 kilowattů. To jsou na dvoulitrový objem rekordní hodnoty, jakých sice svého času dosáhl i Volkswagen, ale pod tlakem současných emisních norem komplikované biturbo stáhl z nabídky.

Skutečný potenciál takové strojovny pochopíte až na německé dálnici, kde vysoká skříň bez rozpaků rozráží vzduch při stoosmdesátikilometrové rychlosti. To je samozřejmě extrém, ale dává představu o nadhledu při české legální stotřicítce.

Optimálnímu využití síly napomáhá devítistupňový planetový automat 9G-Tronic. Kromě širokého rozpětí převodů se stará i o uhlazené a plynulé rozjezdy, což je znatelná výhoda před dvouspojkovými převodovkami některých konkurentů. V této třídě také zdaleka ne všichni nabídnou pohon všech kol.

Nejde tedy jen o prestiž hvězdy na kapotě, třída V je důkladně postavené a na svou kategorii nadmíru pohodlné auto. Konkurence má řadu věcí udělanou hůř, nebo je nenabízí vůbec. Účet je ovšem dvojí, protože platíte jak za techniku, tak za prestiž.

Kombinace delší ze dvou variant karoserie, nejvýkonnějšího motoru 300d, pohonu všech kol 4Matic a výbavy Exclusive v konfigurátoru startuje na dvou a půl milionech korun.

Testovaný vůz je ještě o dalšího půl milionu dražší. Lví podíl na tom mají luxusní sedadla druhé řady za bezmála tři sta tisíc. Z dalšího stojí za pozornost pneumatické pérování za 66 tisíc korun nebo nutnost připlácet zvlášť za sadu jízdních asistentů a zvlášť za adaptivní tempomat - obojí dohromady devadesát tisíc korun.