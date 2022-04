Prémiový konkurent pro Berlingo a VW Caddy. Mercedes třídy T je jediným svého druhu

Do třídy kompaktních dodávek vstoupil Mercedes poprvé před deseti lety s modelem Citan, který byl odvozený od Renaultu Kangoo. S novou generací francouzské dodávky se objevil i druhý Citan, který vedle užitkových verzí dostane opět i plně osobní variantu. Ta se nově jmenuje třída T a nezadá si ani s klasickými MPV.

Vzhledem k technické příbuznosti s Renaultem Kangoo by leckoho mohlo napadnout, že je třída T jen jeho o trochu luxusnější variantou. Mercedes si však dal záležet na tom, aby původ vozu poměrně dobře schoval ať už vnějším, nebo i vnitřním designem. Novinka je 4498 mm dlouhá, 1859 mm široká a 1811 mm vysoká, k tomu má rozvor natažený na 2716 mm. To znamená, že je o kousek menší než třeba poslední generace Volkswagenu Caddy.

Nic to ale autu neubírá na praktičnosti. Standardně je pětimístné, v blízké budoucnosti ale přibude i prodloužený model s až sedmi místy k sezení. Do kabiny se vejdou hned čtyři dětské sedačky, tři dozadu a jedna dopředu, nastupování dozadu pak usnadňují posuvné dveře na obou stranách karoserie i nízko položená spodní hrana dveří. Kufr v základním uspořádání pojme po kryt 520 litrů, sklopená zadní lavice pak vytváří prostor o objemu 2127 litrů a rovnou podlahu. Pro přístup do kufru bude možné zvolit nahoru výklopné víko nebo dvoukřídlé dveře. Na střešní nosič bude možné dále umístit náklad o hmotnosti až 80 kg a za auto zapřáhnout přívěs s hmotností až 1,5 tuny.

Pod kapotou se objeví výhradně přeplňované čtyřválce: dvě třináctistovky na benzin a dvě patnáctistovky na naftu. Zážehová verze T 160 má 75 kW a standardní šestistupňovou manuální převodovku, provedení T 180 s výkonem 96 kW se vedle ručního řazení nabízí volitelně i se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Vznětové verze T 160 d o výkonu 70 kW a T 180 d o výkonu 85 kW (krátkodobě je tuto hodnotu, třeba při předjíždění, možné zvýšit na 89 kW) mají obě možnost volby mezi ručním a samočinným řazením.

V blízké budoucnosti pak nabídku doplní i plně elektrická verze EQT postavená na stejné platformě jako spalovací modely. Bližší podrobnosti ale zatím trojcípá hvězda nezveřejnila, víme však, že auto nabídne několik designových odlišností uvnitř i vně a dobíjecí konektor pod logem automobilky v přední části.

Samotný design třídy T vychází ze stylu Citanu a jak bylo zmíněno, poměrně umně maskuje příbuznost s Renaultem Kangoo. Minimálně v přední části vychází ze stylu MPV třídy B a ve vyšších verzích (nebo za příplatek) nabízí i diodová světla. Až boční linie oken a skupinové svítilny pak příbuznost s francouzským modelem přece jen prozrazují. Kola mají 16 nebo 17 palců, na výběr bude rovněž deset odstínů karoserie.

Barevné prvky se dostanou také do kabiny: ve výbavách Style a Progressive může mít vnitřní kliky ve dveřích a kolem řadicí páky matně žlutou, matně stříbrnou nebo leskle černou barvu. K dispozici je i ambientní osvětlení v osmi barevných odstínech. Na rozdíl od jiných nejnovějších Mercedesů pak třída T nedisponuje dvěma propojenými obrazovkami, ale má samostatné analogové budíky s 5,5palcovou obrazovkou palubního počítače mezi nimi a volně stojící displej multimediálního systému.

Ten má sedm palců a je umístěn mezi kruhovými výdechy ventilace. Systém MBUX je pak možné ovládat i hlasem a nechybí mu ani rozhraní Apple CarPlay a Android Auto pro integraci chytrého telefonu. Na výběr bude také řada výbavových paketů, obsahujících mimo jiné i bezklíčkové odemykání, vyhřívaná přední sedadla a volant nebo parkovací asistent.

Ve standardní výbavě bude sedm airbagů včetně vaku mezi sedadly vpředu, z asistenčních systémů lze jmenovat nouzové brzdění, udržování jízdního pruhu nebo sledování mrtvého úhlu. Mezi příplatky pak třída T nabídne adaptivní tempomat nebo aktivní řízení, které bude auto udržovat uprostřed zvoleného jízdního pruhu. Základní cena za verzi T 160 by se pak podle Mercedesu měla v Německu vejít do 30 tisíc euro. Pro srovnání, Kangoo se stejným motorem startuje na 25 350 eurech.

Mezi osobními dodávkami je pak třída T tak trochu osamocená, žádná jiná z prémiových značek totiž podobné auto nenabízí. A ještě jedna zajímavost se k autu váže: Mercedes-Benz je totiž jednou z mála značek, která si vedle osobní dodávky zachovala ve formě třídy B i podobně velké klasicky střižené MPV. Další výrobci jako Opel, Peugeot nebo Citroën od podobné nabídky postupně upouštějí.