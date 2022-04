Luxus ze staré školy. Osmiválcové Audi A8 L je mistr přejíždění spících policistů

Teď nebude řeč o skutečných spících policistech, ale o českém překladu anglického výrazu pro zpomalovací práh. Vlajková loď automobilky Audi nabízí příplatkový prvek, který je zvládá vymazat z povrchu silničního. Přesvědčíme vás v testu modernizované prodloužené limuzíny A8 L s benzinovým osmiválcem 60 TFSI.

Vedle Mercedesu třídy S a BMW řady 7 to jejich nejmladší domácí německý konkurent Audi A8 měl v poslední generaci těžké. Zpočátku mu chyběly motory, v prvních letech působení na trhu nabízelo jen benzinový nebo naftový šestiválec, pak nevyšel slib autonomního řízení na úrovni 3, kdy auto mělo samo jet v dálniční koloně bez zásahu řidiče.

Po nějakých čtyřech letech na trhu tak přichází modernizace, která má pomoci zvrátit dosavadní klopýtání auta, kterého se v Česku za posledních pět let neprodalo více než 50 kusů ročně. Takový Mercedes přitom jen vloni zaregistroval 451 exemplářů své třídy S.

Právě v boji proti nové třídě S, která na českém trhu působí od konce roku 2020, nedávno představené nové generaci BMW řady 7 a také novým elektrickým soupeřům, jako je Mercedes EQS nebo BMW i7, má pomoci modernizace velkého Audi.

Žádné velké změny bohužel zájemce nepřilákají. A8 dostala přepracovanou příď s chromovanými detaily v mřížce chladiče a nově tvarovanými světlomety, s nimiž dorazila i nová technika. LED diody nově svítí na 1,3 milionu mikrozrcátek, která se dají jednotlivě nastavovat. S jejich pomocí se dá světelný kužel dálkových světel rozprostřít po silnici ve vysokém rozlišení, vytváří velice přesné a neoslňující dálkové světlo, umí zvýrazňovat jízdní pruhy a další. A8 tím dorovnává zmíněnou novou třídu S, která s těmito HD světly přišla do třídy nejluxusnějších sedanů jako první.

Vzadu jsou pak nově standardně OLED svítilny, které umožňují efektivní světelné kreace vytvořené z tenoučkých plošně svítících obrazců. Dříve byly za příplatek.

Největší novinkou v rámci modernizace je zařazení superluxusní 5,45m verze Horch, jejíž označení navazuje na nejspíše nejprestižnější meziválečnou značku německých limuzín.

V Česku však k dispozici nebude, je určen výhradně pro Čínu, a tak jsme si k testu vzali to nejluxusnější, co Audi v A8 nabízí v Evropě. Prodlouženou 5,32m A8 L s 338kW dvojitě přeplňovaným osmiválcovým čtyřlitrem. V základu za 3,2 milionu, se všemi příplatky pak testované auto vyšlo na 5,2 milionu korun.

Na palubě Netflix i lednička

S ohledem na drobné kosmetické změny si však především pojďme říct, jestli má modernizovaná A8 nadále co nabídnout. Z pohodlného sedadla řidiče se naskytne pohled na nezměněnou palubní desku. A8 byla jedním z prvních aut, která koncentrovala ovládání na dotykové displeje, jeden má pro navigaci nebo rádio, druhý pro klimatizaci.

Po příchodu nové třídy S tyto obrazovky rozhodně netrhají žádné úhlopříčkové rekordy, ale vše je funkční, systém má rychlou odezvu a všechny potřebné on-line funkce. Podobě účelná je samotná palubní deska, hezky zpracovaná, technicistní, usedlá. Není to nic pro toho, kdo vyhledává opulentní prezentaci moderní techniky, jakou nabízí třída S, ale třeba autorovi těchto řádků je takový usedlý styl možná milejší.

V případě prodloužené verze jsou určitě důležitější zadní sedadla. V testované konfiguraci se jednalo o dvojici samostatných elektricky nastavitelných křesel, která vyjdou na necelého čtvrt milionu navíc.

K tomu ale musíme připočítat dvojici výklopných stolečků za 64 500 korun, ledničku pro vychlazení obligátní lahve šampaňského (nebo mléka, pokud jste reinkarnovaný letecký magnát Howard Hughes) za 33 200 korun a především příplatek ze relaxační sedadlo pravého zadního pasažéra. Za něj se připlácí 272 400 korun a umožňuje, aby se z opěradla předního spolujezdce vyklopila opěrka pro paty, která dokonce nabízí masážní funkci pro znavené nohy VIP cestujícího. Samozřejmou součástí sady pak je i vyhřívání, ventilace a masážní funkce zadních sedadel.

V balíčku nechybí ani dvojice 10,1" HD obrazovek pro zadní cestující. Přes wi-fi se s nimi může propojit mobilní telefon, z něhož se dá následně streamovat obraz, nechybí ani HDMI konektor, USB a v systému je nainstalovaná rovněž aplikace Netflix. Oproti Mercedesu třídy S ale tyto obrazovky nejsou propojeny s hlavním infotainmentem vozidla, cestující vzadu tak nemohou například sledovat navigaci.

Běžnému smrtelníkovi se podobné věci zdají jako absolutní zhýralost, ale pravda je taková, že co se týče podobných komfortních funkcí, interiér vrcholového A8 odpovídá konkurenci. Zajímavou změnu v tomto směru přinese až nové BMW řady 7, u něhož výrobce slibuje místo dvojice obrazovek jednu obrovskou ze stropu výklopnou televizi.

Zrychlení, o kterém nevíte

Na omezenou nabídku motorů již A8 doplácet nebude. V Česku je k dostání s naftovým třílitrem 50 TDI se 210 kilowatty, benzinovým šestiválcem 55 TFSI s 250 kilowatty, se dvěma verzemi benzinového osmiválce (338 nebo 420 kW ve sportovní variantě S8) a navíc jako plug-in hybrid.

V testované verzi 60 TFSI sází A8 na prestiž ze staré školy. Pod kapotou je uhlazený dvojitě přeplňovaný osmiválec. Se svými 338 kilowatty sice nabízí zrychlení z nuly na sto za 4,5 vteřiny a maximální rychlost 250 kilometrů za hodinu, v reálu je ale většinou nonšalantně nad věcí. Otáčky se díky osmistupňovému automatu převalují nízko, čtyřlitr ani není slyšet.

Ozve se, až když si řidič vyžádá akceleraci, v komfortním módu je třeba vteřinku počkat na podřazení a pak se osmiválec s typickým hukotem dá do práce. Dynamika je na více než dvoutunové auto úctyhodná, ale nikterak vzrušující. Ukázkové odhlučnění kabiny se postará o to, že vše působí pomaleji, než se ve skutečnosti děje. Stejně tak dálniční stotřicítka je pro posádku na palubě A8 jako pomalé šourání.

Pokud se ptáte na spotřebu, na delších trasách počítejte s nějakými dvanácti litry, každodenní cestování po Praze a okolí může znamenat i šestnáctilitrový odběr. A8 je sice mild-hybrid, který dokáže plachtit po dálnici s vypnutým motorem a pro úsporu paliva klidně odstaví polovinu válců, ale zázrak čekat nelze.

Račte nastoupit, zvedám se

Prodloužená A8 nám dorazila s tím technicky nejvyspělejším podvozkem, jaký může mít. Pohon všech kol byl doplněný o sportovní diferenciál za 49 800 korun, se skládáním se do zatáček pomáhalo 5,32m limuzíně aktivní řízení zadních kol za 58 800 korun a komfortu a jistotě v obloucích pak i prediktivní aktivní podvozek za 164 300 korun.

V zatáčkách tak A8 umně maskuje svoji hmotnost a působí jako menší auto, byť nové "eska" nebo končící řada sedm umí být hravější, pokud se něco takového o více než pětimetrových limuzínách dá vůbec říci. Audi má prostě nadále těžký motor až příliš vpředu. Diferenciál však zajistí výtečnou trakci a chytrý podvozek omezuje náklony. V komfortním módu se auto dokonce neznatelně lehce nakloní do zatáčky, jako by to udělal motorkář.

Příplatkový podvozek, především A8, pomáhá s komfortem. Auto umí díky aktuátorům měnit zdvih jednotlivých kol, takže se obejde bez konvenčních stabilizátorů, a ještě si pomáhá kamerou, která čte povrch silnice.

Prvoplánovou ukázkou toho, co velké Audi zvládá, je to, že se pro pohodlnější nastupování úslužně zvedne a pak především přejíždění zpomalovacích prahů, zmiňovaných spících policistů. Když je kamera včas vidí, auto se zvedne a i vysoký "zpomalovák" přejede tak, že o něm ani nevíte, jen je lehce slyšet, jak se podvozek zvedl.

Vymetání velkých děr vzduchovým měchům a velkým kolům už tradičně radost nedělá. Tady vzduchový podvozek již tradičně naráží na svoje limity, ale vztekat se, že A8 drncá, rozhodně nebudete.

Přes své blížící se páté narozeniny je A8 nadále poctivým luxusním autem. Oproti nové třídě S a chystané řadě 7 jistě nepůsobí již tak moderně, ale komfort je nadále na velice vysoké úrovni a osmiválec nepřišel o svou okouzlující sílu.

Audi A8 L 60 TFSI quattro Motor: benzinový osmiválec, 3996 cm3, 2x turbodmychadlo

Výkon: 338 kW při 5500 ot./min

Točivý moment: 680 Nm při 1850-4500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 4,5 s

Kombinovaná spotřeba: 10,7-10,8 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 505 l

Cena: od 3 218 900 Kč (test. vůz 5 210 600 Kč)

Základní cenou se však nikterak nepodbízí, silnější výprodejové BMW 750Li xDrive se dá koupit rovněž od 3,2 milionu. Jediný, kdo si svůj luxusní osmiválec cení na víc, je Mercedes, jeho S 580 4Matic L vyjde minimálně na 3,4 milionu, za peníze odpovídající Audi se prodává 320kW šestiválec S 500 4Matic L.