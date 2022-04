Šok ledvinkami střídá překvapení pod kapotou. Nové BMW řady 7 je poprvé elektrické

Poprvé s plně elektrickým pohonem, v Evropě ale bez čistě benzinových motorů. Nové BMW řady 7 je přelomové, možná nejvíce od chvíle, kdy Chris Bangle strhl plachtu z generace E65 v roce 2001. Luxusní limuzína sice opět dokáže překvapit designem, mnohem důležitější ale je to, co se odehrává pod karoserií. A elektrickou verzí i7 to vlastně jen začíná.

Spalovací, plug-in hybridní i elektrická verze na jediné platformě, navíc vyráběné na stejné lince v Dingolfingu: BMW řady 7 jde proti proudu nastavenému dalšími prémiovými automobilkami, které vedle bezemisní stále drží v nabídce i limuzíny se spalovacím motorem. Mercedes třídy S a elektrická limuzína EQS mají jinou techniku, stejně jako Porsche Panamera a Taycan. Sedmá generace řady 7 se tedy vymyká a vůbec poprvé je dostupná také s plně elektrickým pohonem. Související Že prý je to nejlepší auto na světě... Test zbrusu nového luxusního Mercedesu třídy S 40 fotografií Právě i7 bude minimálně na začátku prodejů v listopadu letošního roku jedinou v Evropě dostupnou verzí nové řady 7. Model i7 xDrive60 s elektrickým pohonem všech kol má dva elektromotory a celkem 400 kW, lithiový akumulátor v podlaze disponuje využitelnou kapacitou 101,7 kWh. To stačí na dojezd 590 až 625 kilometrů. Maximální nabíjecí výkon je 195 kW u stejnosměrného a 11 kW u střídavého proudu. Dynamicky se pak elektrická verze plně vyrovná spalovací, z 0 na 100 km/h se dostane za 6,1 vteřiny a jede nejvýše 240 km/h. Později nabídku elektrické verze doplní model i70 M70 xDrive s výkonem 485 kW. Související Limuzína budoucnosti. Mercedes EQS slibuje dojezd delší než Tesla, realita pokulhává 43 fotografií Spalovací motory budou na začátku prodejů k dispozici jen mimo Evropu. Půjde o přeplňovaný mildhybridní benzinový šestiválec 735i s výkonem 210 kW, mildhybridní šestiválec 740i s výkonem 280 kW a mildhybridní osmiválec 760i xDrive s výkonem 400 kW. Ve všech případech má auto osmistupňový automat. Evropskou nabídku na jaře příštího roku doplní mildhybridní šestiválcový turbodiesel 740d xDrive s výkonem 220 kW a pohonem všech kol a benzinové šestiválcové plug-in hybridy 750e xDrive se systémovým výkonem 360 kW a M760e xDrive se systémovým výkonem 420 kW. V obou případech by auta měla být schopná jen na elektřinu ujet přes 80 km, všechny tři zmíněné verze pak mají rovněž osmistupňové samočinné řazení. Mimo jiné pak tato nabídka znamená, že čistě benzinové agregáty tak BMW řady 7 pro evropský trh už nedostane. Minimálně v dohledné době. V porovnání s končící generací novinka dále narostla, za což může i fakt, že se nabízí jediné provedení s prodlouženým rozvorem. To má na délku 5391 mm a z toho mezi nápravami 3215 mm, což je o 5 mm více, než kolik mělo provedení s prodlouženým rozvorem. Délka samotná pak mezigeneračně narostla o 130 mm, auto je i 48 mm širší a 51 mm vyšší. Standardní výbavou je vzduchové odpružení na obou nápravách, doplňují ho adaptivní tlumiče. Za příplatek auto nabídne i řízení zadních kol. Související 1008 kilometrů na jedno nabití a ještě mu zbylo. Mercedes ukázal, co zvládne EQXX 8 fotografií Kdyby BMW za sebou nemělo historii zvětšování ledvinek až na hranici únosnosti, možná by vnější design auta dokázal šokovat. Takhle sice opět může překvapit, rozhodně už z něj ale široké veřejnosti "nespadne brada" a rozhodně nebude tolik rozdělovat jako před časem facelift stávající řady 7 nebo SUV X7. A konečně právě nedávnou modernizaci velkého SUV X7 novinka designově připomíná především. Mohou za to horizontálně rozdělená přední světla: nahoře jsou blinkry a denní svícení (za příplatek možné krystalické svícení), níže pak potkávací a dálková světla. Standardem jsou adaptivní maticové světlomety s vykrýváním protijedoucích aut. Ledvinky jsou masivní, jejich velikost ještě umocňuje světelné orámování, ale šok jako před pár lety nezpůsobí. Vzadu se limuzína také drží standardů poslední mnichovských automobilů, horizontálně umístěné reflektory tak zasahují do víka kufru a samozřejmě využívají diody. Minimem jsou pak 19palcová litá kola, k dispozici ale budou až 22palcové ráfky a chybět nebude ani sportovní paket M. BMW i7 je pak dále rozpoznatelné prostřednictvím modrých designových elementů. Související Zbraň hromadného předjíždění. Audi e-tron GT RS je elektromobil takřka bez kompromisů 33 fotografií Interiér, do něhož je možné za příplatek nastupovat skrze elektricky ovládané dveře, si pro změnu v přední části půjčuje leccos z elektrického SUV iX. Nechybí proto zakřivený displej, který vzájemně propojuje multimediální systém s 14,9palcovou obrazovkou, ovladačem iDrive nebo 5G připojením k internetu a budíky s 12,3palcovou obrazovkou. Před řidičem pak je i průhledový displej, volitelně s rozšířenou realitou. Novinkou je interaktivní lišta, která se táhne po celé šířce palubní desky a umožňuje dotykové ovládání některých funkcí - třeba ventilace nebo schránky před spolujezdcem. Jsou do ní zabudované i minimalistické výdechy ventilace. Nechybí ani luxusně působící skleněné ovládací prvky, čalounění obstarává mimo jiné i kombinace kůže a kašmírové vlny. Související Vrcholné Audi S8 se snaží přechytračit české silničáře. Má na to speciální podvozek 47 fotografií Spolu s vnějšími rozměry se zvětšil i prostor pro cestující vzadu, podle BMW docela výrazně. Kufr má u spalovacích verzí 540 litrů, u plug-in hybridu 525 litrů a u elektrické i7 500 litrů. Standardní výbavou pak je čtyřzónová klimatizace, stejně jako pevná panoramatická střecha, sedačky vzadu budou moci mít i masážní funkci nebo ventilaci, specialitou je pak pravé zadní sedadlo s opěrkou pro nohy. Pro zadní sedadla je vyhrazen i pravděpodobně vrcholný příplatek mnichovské limuzíny. K dispozici totiž bude domácí kino. A řeč není o individuálních obrazovkách s jemným rozlišením a rychlým softwarem (byť i ty auto dostane, zabudované jsou ve dveřích a ovládají třeba právě i domácí kino). Řeč je o displeji, kterému automobilka říká Theatre Screen a před cestující vzadu se spouští ze stropu. Má totiž úhlopříčku 31,3 palce, panoramatický formát displeje a rozlišení 8K, k tomu je potřeba přičíst i 4D zvuk zajišťovaný audiosystémem Bowers & Wilkins. V podstatě během okamžiku tak je možné elektrickou limuzínu proměnit na pojízdné domácí kino, případně hernu nebo prostor pro streamování hudby. Podobně jako hlavní rival, Mercedes-Benz třídy S, je i sedmé BMW řady 7 připraveno na autonomní jízdu na úrovni tři z pěti možných. Mnichovská automobilka zatím tvrdí, že potřebný software bude k dispozici ve střednědobém horizontu, výpočetní techniku ale na to novinka už má. Řada asistentů, stejně jako třeba automatické parkování, bude k dispozici už od počátku výroby - jejich širší nabídku údajně žádné BMW nikdy nemělo. Chybět nebude ani možnost ovládat některé funkce pomocí chytrého telefonu.