V Německu bojují s přeplněnými parkovišti u dálnic. Vymýšlí parkovací dům pro kamiony

Je to problém, který známe i od nás. Kamionová doprava v důsledku hospodářského boomu houstne. Řidiči musí dodržovat předepsané pauzy, a když ráno naberete směr po D1 směr Brno, okupují zaparkované kamiony i odstavné pruhy u sjezdů. Kapacita odpočívadel nestačí. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic v Česku chybí 1500 odstavených míst.

ŘSD kvůli tomu chce budovat nové a upravovat stávající parkoviště poblíž dálnic. Chce se inspirovat tím, jak podobná zařízení fungují v Rakousku. Problém řeší i Němci a tamní softwarová firma Abona přišla s originální odpovědí. Vymyslela parkovací dům pro kamiony.

Nejedná se pochopitelně o klasické řešení, v němž se auta pohybují sama po rampách a řidiči hledají místo pro zaparkování. Potřebné rampy by pro kamiony byly obrovské a do budovy by se vešlo jen velmi malé množství odstavných stání.

Řešení od Abony nese název Truck Tower a jedná se o plně automatický parkovací dům. Kamion do něj vjede do jakési speciální kóje, která se pak s využitím vlastní tíhy vozu v domě přesouvá. Jednotlivé segmenty fungují ve své podstatě jako výtahy. Vývojáři tvrdí, že na místo, kde původně mohlo zaparkovat 30 kamionů, se jich vejde 87.

Celé to má probíhat tak, že kamiony, které mají zarezervované parkování v Truck Tower, jsou na příjezdu zváženy a software vypočítá, které místo je pro ně uvnitř nejvhodnější, a navede je k nejvhodnějšímu vjezdu. Těžší nákladní auta pak vytlačují lehčí nahoru a sama se přesouvají dolů, aby vždy vyklidila "přízemí". Po uplynutí zarezervované parkovací doby systém kamion připraví do patra v úrovni terénu, aby mohl vyjet. Kvůli vyrovnávání hmotnosti se kóje mohou přesouvat i vodorovně.

1:08 Věže pro kamiony na dálničních odpočívadlech. Řidič se vyspí hned vedle svého vozu. | Video: ABONA Deutschland

Svůj systém automatického parkování navíc navrhují spojit s kontejnerovým hotelem, v němž budou moci řidiči přespat. Pro šoféry (a provozovatele odpočívek) by to znamenalo kulturnější prostředí k přenocování. Výrobci nákladních aut by také podle Abony nemuseli kabiny kamionů stavět s ohledem na možnost přespání, čímž by se zvětšila ložná plocha návěsu.

V hotelu by šoféři mohli strávit i dlouhé víkendové pauzy, které trvají 45 hodin. "Řidič je podle směrnic Evropské unie nesmí absolvovat v kabině auta. Musí být ubytovaný v hotelu," vysvětluje šéfredaktor magazínu Transport a logistika Michal Štengl. V řadě zemí se porušení tohoto pravidla dosud tolerovalo, vymáháno bylo hlavně ve Francii nebo Španělsku. "V současné době se v rámci EU připravuje nový tzv. balíček mobility, v něm bude tato povinnost zakotvena rovněž a bude se dost možná přísněji vymáhat," myslí si Štengl.

Truck Tower by kromě toho mohla nabízet možnost rezervace parkovacího místa dopředu, spediční firmy by si díky tomu mohly lépe plánovat trasu. Řidičům by odpadlo i dlouhé hledání parkovacího místa, které prý může trvat až tři hodiny a zbytečně tak zatěžuje životní prostředí. Výhodou je i vyšší bezpečnost převáženého nákladu, který je hůře přístupný zlodějům.

Samotný provoz parkovacího domu by měl být energeticky nenáročný. Náklaďáky se v kójích mají pohybovat na základě vlastní váhy a gravitace. Velkou část zbylé požadované elektřiny by si Truck Tower měla vyrobit ve vlastních solárních panelech.

Celé řešení Truck Tower je pochopitelně zatím ve fázi studie. Německý Süddeutsche Zeitung cituje vyjádření šéfa Abony Michaela Albera, podle nějž má firma zažádáno na patent.

V Česku automatické parkovací domy pro osobní vozy fungují například v Ostravě. Postavila je tam firma Koma, která stojí rovněž za podobnou garáží ve středočeském Slaném. Tam byla ale vloni na podzim uzavřena. Její provoz doprovázely technické problémy, a celá záležitost dospěla dokonce k soudu.