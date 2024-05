Když se rozvádí miliardáři. Hádky a soudy jsou časté, škodí si i mrtvými rybami

Když se před třemi lety objevila zpráva o tom, že se Bill a Melinda Gatesovi po 27 letech rozvádějí, možná nejméně se podivovali lidé z horních příček žebříčku majetných. Moc dobře vědí, že štěstí v lásce si za peníze nekoupí.

Miliardáři se rozvádějí podobně často jako méně movití obyvatelé planety. Podle zjištění časopisu Forbes po proz­koumání vztahů 50 nej­­bohatších lidí ve Spojených státech si tito miliardáři řekli "ano" 72krát a rozvodem skončilo 35 z těchto sňatků, což se rovná 49 procentům. Celkový průměr se v USA pohybuje mezi 40 a 50 procenty a v Česku mezi lety 2011 a 2019 končilo rozvodem 45 až 48 procent sňatků. Čistě statisticky tak ani rozchod (zatím ne rozvod) šéfa hnutí ANO a podnikatele Andreje Babiše s manželkou Monikou, oznámený předminulý pátek, není překvapením.

Rozpady vztahů miliardářů ale své zvláštnosti mají. Majetkové vypořádání často nabízí poměrně složité právní výzvy. Babišová zastupovala zájmy někdejšího partnera ve svěřenských fondech, které spravují Agrofert a další majetek. Když ho do nich před sedmi lety Babiš převedl, stala se v obou členkou rady protektorů. Jde o orgán, který vykonává dohled nad správou.

Babiš může ve svých fondech podle vyjádření správců odvolat a jmenovat pouze jednoho ze tří členů rady. Na chod fondů tedy nebude mít rozchod vliv. "Babišová na žádném majetku nesedí, nemůže mu to nijak zkomplikovat," řekl Deníku N právník Alexej Bílek, správce jednoho ze svěřenských fondů a člen představenstva společností Agrofert a Synbiol.

Jak to bude s majetkovým vypořádáním, pokud k němu dojde, v tuto chvíli nikdo, možná s výjimkou manželů a jejich právníků, neví. Hodnota Babišova majetku je podle časopisu Forbes 82 miliard korun. Už v době uzavření manželství v roce 2017 mělo být jasné, že Monika Babišová se dostane jen k majetku, který Babiš kvůli střetu zájmů nepřevedl do svěřenského fondu.

Otázkou je, jestli přitom manželé uzavřeli předmanželskou smlouvu. Babišová ještě tehdy přitom v médiích uváděla, že žádnou neviděla, nicméně to neznamená, že nemohla vzniknout později.

10 tisíc předmanželských smluv

Podle prezidenta Notářské komory Radima Neubauera je úprava majetkového režimu manželů před svatbou již poměrně běžným krokem. "Lidé si ale smlouvu nechávají u notáře sepsat i v průběhu manželství, a to zejména v případě, kdy se finanční situace manželů mění, nebo takovou změnu očekávají, když jeden z páru začíná podnikat a chce rodinu ochránit před případným neúspěchem, nebo třeba když manželé plánují nákup hodnotnějšího majetku," říká Neubauer.

Loni podepsalo předmanželskou smlouvu 9809 českých párů. Nejvíce využívají možnosti úplně své finance a majetek oddělit, v menší míře z něj vyčleňují konkrétní položky. Obvykle jde podle dat komory o hodnotnější majetek v řádu statisíců, ale spíše milionů až desetimilionů korun. "Tedy nemovitosti, auta, případně podíly a investice," dodává Neubauer. Podle něj si smlouvu častěji opatřují před vstupem do druhého manželství lidé se špatnou zkušeností z rozvodu.

Záleží na tom, zda a jak se pár dohodne. Gatesovo jmění činilo v době rozvodu 130 miliard dolarů a podle médií neměl s Melindou předmanželskou smlouvu. Dnes činí hodnota jeho majetku 128 miliard dolarů a hodnota jmění jeho bývalé ženy 11 miliard dolarů.

Pár po rozvodu vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že bude nadále spolupracovat na svých společných projektech, zejména v nadaci Bill & Melinda Gates Foundation. Ta je jednou z největších soukromých charitativních organizací na světě a zaměřuje se na řešení globálních problémů, jako je chudoba, zdravotní péče a vzdělávání. Dnes disponuje jměním ve výši 67 miliard dolarů.

Drahý byl rozvod pro zakladatele společnosti Amazon Jeffa Bezose. V roce 2019 byli s MacKenzie Scottovou svoji 25 let a ona získala do nové fáze života čtyřprocentní podíl ve jmenovaném největším světovém online obchodu. Dnes hodnotu jejího jmění odhaduje časopis Forbes na 32 miliard dolarů. Velké části peněz se ovšem vzdala ve prospěch charity. Podle portálu Yield Giving k dnešnímu dni darovala více než 2300 ne­ziskovým organizacím 17 miliard dolarů.

V roce 2007 Česko se zájmem sledovalo rozvod dnes šestého nejbohatšího Čecha Radovana Vítka. Ve hře byla žaloba o rekordní sumu 3,6 miliardy korun, kterou podala jeho tehdejší žena Eva. Na pomoc se sporem si vzala společnost Merone, které v případě úspěchu měla připadnout čtvrtina z vysouzené sumy, tedy 906 milionů. Jako pojistku Vítková podepsala nevyplněnou směnku ve prospěch Merone.

Manželé se však dohodli na vyrovnání 50 milionů korun a příběh měl o dekádu později ještě jedno dějství. Po Vítkové žádal proplacení směnky podnikatel Rostislav Pokluda. V roce 2011 soud dokonce vydal platební příkaz a už to vypadalo, že Vítková bude muset astronomickou sumu skutečně uhradit. Pokludu ale začala stíhat policie a za podvod ve stadiu pokusu šel na pět let do vězení. Podle soudu mu náleželo jen 12,5 milionu korun.

Před třemi lety skončil u soudu rozvod majitele e‑shopu Alza Aleše Zavorala. Lidija Zavoralová požadovala po manželovi několikasettisícové výživné měsíčně. Výživné jí soud nakonec přiznal.

Když převáží emoce

Ne všechny rozvody bohatých jsou tedy poklidné jako u Gatese či Bezose. "Stále se potýkáte se stejnými lidskými emocemi a problémy," řekl před časem pro Forbes Michael Mosberg, partner v newyorské rodinné advokátní kanceláři Aronson Mayefsky & Sloan, kterou využívají ultrabohatí lidé. "Bohatství vás od toho neochrání," řekl.

Když se v roce 2016 král dluhopisů Bill Gross rozešel se svou ženou, s níž prožil tři desetiletí, jejich rozvod se okamžitě stal nepěknou podívanou. Pár se hádal u soudu a na trhu s nemovitostmi se snažil přebít nabídku druhého. Poté, co Sue Grossová získala například dům v Laguna Beach, její exmanžel údajně před předáním nemovitosti nacpal do vzduchotechniky domu mrtvé ryby, což ovšem tehdy popřel. Grossová nakonec odešla s více než jednou miliardou dolarů, opatrovnictvím dvou koček manželů a částí jejich umělecké sbírky.

"Sňatek, stejně jako rozvod nebo rozchod, je událostí, která má na integritu majetku značný dopad," říká Petr Laštovka, zakladatel a výkonný partner EMUN family office, která se věnuje správě majetku významných klientů a pracuje s rodinami, jejichž majetek přesahuje 300 milionů korun.

"S našimi klienty pracujeme na úpravě společného jmění manželů a jasné evidenci toho, co do něj patří. To pravidelně aktualizujeme. Vícegenerační majetek, který nemá být v osobním vlastnictví, pomá­háme uspořádat do trustů či nadací," dodává.

Movitým Čechům proto dopo­ru­čuje se na možnost rozvodu připravit. "Spíše by to tak mělo být. S majetkem roste zodpovědnost, u nejmajetnějších se jedná i o zodpovědnost společenskou, neboť jejich majetky zaměstnávají značnou část české populace a stabilita majetku je tedy systémově důležitá," uzavírá.