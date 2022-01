Český Paul Walker v Toyotě Supra: Na sérii Rychle a zběsile nikdy nezapomenu

Dalo by se mu říkat český Colin Farrell, Ryan Gosling nebo Luke Perry alias Dylan z Beverly Hills 90210. Propůjčil svůj hlas tisícům herců a sám říká, nedá se ani spočítat, v kolika filmech nebo seriálech mluví. Možná v pěti, ale také deseti tisících. Na jednu roli ale vzpomíná asi ze všeho nejraději, i proto, že sám miluje auta. Filip Jančík je český hlas Paula Walkera ze série Rychle a zběsile.

Když jsme začali domlouvat rozhovor, rozvášnil se nadšeně při debatě o autech. Miluje je, kdysi natáčel pořad o automobilech pro Novu, před dvěma lety si pořídil Ford Mustang.

I proto celé naše povídání probíhalo přímo v autě za jízdy, ani na kávu zajít nechtěl. Nemohl si prý nechat ujít příležitost strávit rozhovor za volantem Toyoty Supra s třílitrovým šestiválcem. Právě Supru, ovšem její čtvrtou generaci, která se objevila v prvním dílu, proslavila filmová série Rychle a zběsile. Řídil ji Paul Walker alias Brian O'Conner, jemuž Filip Jančík propůjčil svůj hlas. A tato nová Supra se ostatně objevila i v posledním díle F&F.

Poznávají vás lidi po hlase?

Párkrát ano, teď nesmyslně se mi to stalo v Jeseníkách, stáli jsme na zastávce nahoru na Praděd a povídali si. Najednou se mě paní po pěti větách opatrně zeptá: Vy mluvíte Stiflera z Prci, prci, prcičky? Poznali mě prý její malí kluci. A také párkrát v obchodě mě po hlase poznávají prodavači, už když si řeknu o dvě kila banánů.

Hlas máte opravdu výrazný, škoda, že ho čtenáři neslyší. Koho tedy lidé ve vašem projevu poznávají nejčastěji?

Starší generace zná asi hlavně Dylana z Beverly Hills 90210 nebo "Kouďáka" ze seriálu Krok za krokem. Udělal jsem spousty jiných, zábavnějších a asi i hodnotnějších projektů, ale do podvědomí jsem se zapsal asi právě jimi. I když Kouďáka poznají jen podle smíchu. Ten si ale nechci přivlastnit, nejsem Filipovský s Funèsem, i v originále se Cody výrazně smál, jen jsem to udělal trochu po svém. A pak samozřejmě Rychle a zběsile, to se nedá opominout.

Je Rychle a zběsile počin, který považujete za svůj vrchol, jednu z lepších dabingových zakázek?

Určitě, série má co říct, a to hlavně těm, kteří mají rádi auta. Ke spoustě zásadních filmů o autech jsem se dostal, jako kdyby někdo tam nahoře věděl, že mě to fakt baví. Měl jsem kliku a například jsem režíroval české znění filmu Bullitův případ. Je mi jen líto, že jsem neměl možnost dabovat nebo režírovat české znění Top Gearu. Alespoň že to má na starosti Dan Dítě, který má auta taky rád, a tak to je v dobrých rukách.

Filip Jančík (1974) Je jedním z nejobsazovanějších českých dabérů. Těžko lze odhadnout, v kolika seriálech a filmech se jeho hlas objevil, je možné, že jich je až 10 tisíc. Je dvorním dabérem Colina Farrella či Ryana Goslinga, propůjčil hlas Paulu Walkerovi ve filmové sérii Rychle a zběsile. Je milovníkem sportu a aut.

Nevadí vám trochu, že příběh celé série Rychle a zběsile se může zdát některým lidem trochu plytký?

První díly mi přišly pochopitelně lepší, ve chvíli, kdy se ve filmu začalo létat do kosmu, mi to přijde už trochu přehnané. Ale co já mám právo hodnotit. Na Beverly Hills asi také pyšný nebudu, ale byl to první seriál svého druhu v našich televizích, daboval jsem i Fernanda v Manuele, první telenovele, která běžela v Česku, to taky nebylo žádné velké umění.

Víte, dabuju od roku 1986, za víc jak 35 let občas prostě musíte přežít i spoustu balastu. Ale jsem rád, že jsem se čas od času dostal k i opravdu pěkným projektům, třeba film Zkrocená hora, film Drive s Ryanem Goslingem, režíroval jsem film o punkové komunitě CBGB… Když točím seriály Živí mrtví, Jak jsem poznal vaši matku nebo Vikingy, tak si to taky užiju.

Které filmy vás osobně opravdu baví, jak říkáte, "dělat"?

Třeba Le Mans, na ten film jsem se opravdu těšil, i když byl pracnější. Kdykoli v roli mluvím o autech, je to větší radost. Někdy sice nestíhám tolik vnímat dějovou linku, jak se soustředím na projev, ale na Le Mans jsem šel dokonce čtyřikrát do kina, přitom já se nerad pak ve filmech slyším a snažím se si sám sebe nikde nepouštět. A opravdu jsem si užil celou sérii Rychle a zběsile, která se věnovala trochu ulítlým autům, takových filmů je jako šafránu.

Jak se vám vlastně Paul Walker alias Brian O'Conner mluvil, dá se říct, že jste si "sedli"?

Walker se mi dělal skvěle. Je hrozné, že musím říkat byl, fakt, že v roce 2013, kdy se točil myslím že sedmý díl, umřel, byl šok. Na dabing byl skvělý, dobře čitelný herec. Neměl řvavou figuru, to já totiž nemám úplně rád. Když jsem namlouval například Colina Farrella v Alexandrovi Velikém, vyřval jsem si hlasivky třikrát za sebou. To samé platí třeba i pro válečné filmy, dělal jsem třeba v Černý jestřáb sestřelen, to prostě jenom křičíte. Těžký byl i Bradley Cooper ve filmu Zrodila se hvězda, tam byl pořád jen ožralej, musel jsem se hlasově hodně stylizovat.

Který z dílů Rychle a zběsile máte osobně nejradši?

Tokijskou jízdu, super honičky, scény s auty, dobrá hudba. Líbil se mi hodně i ten první díl. Ve své době o tom filmu všichni mluvili, měl obrovský úspěch. Silným momentem pro mě bylo, když mě oslovili, abych po jeho smrti namluvil v dalším dílu jeho vlastního bratra, který mu je hodně podobný.

Přijeli jsme za vámi cíleně Suprou. Když se řekne Toyota Supra, vzpomenete si, stejně jako tisíce fanoušků, právě na Rychle a zběsile?

Pro mě je to výjimečný japonský sporťák, já si ale pamatuji hlavně tu hranatější verzi z 90. let, ale v Rychle a zběsile bylo aut opravdu hodně. Z japonských aut mě vždy bavila Mazda MX-5 a teď po ní trochu toužím, asi si ji brzo pořídíme. Kdyby to šlo, raději bych italskou variantu Fiat 124 Spider, vizuálně se mi líbí víc.

Vy jste mi prozradil, že máte Ford Mustang s pětilitrovým osmiválcem z roku 2017. Takže k americkému muscle car přibude italský lehký roadster?

Vlastně uvažuji o tom, že by šel z domu a za Mustanga přijdou hned dvě auta, ideálně Hyundai i20 N na běžné ježdění a Fiat na víkendovou zábavu. Ještě mě hodně láká dvojkový bavorák, ale nechci ho jen ničit po Praze.

Kde se u vás vzala láska k autům?

Nečekaně, tátu to nijak nezajímalo, přes Škody 100 a 105 se dostal k Suzuki Swift, kde už zůstal. S bráchou jsme ale nadšenci, o autech si hodně čtu. Kdybych nebyl dabér, rád bych prodával auta. Chtěl bych ukecávat zákazníky, aby si je koupili. Auta jsou vášeň, nejradši bych je měnil každý měsíc. V 90. letech jsem točil pořad Autoklub na Nově. Bylo mi tehdy 22 let a díky natáčení jsem se prvně podíval do Ameriky.

Máte nějakou vysněnou roli nebo film, kde byste chtěl někoho dabovat?

Kdyby to šlo, tak nějaký výjimečný film z rallye prostředí. Miluju sport a motorsport obzvlášť. A kdybych mohl, chtěl bych se jako moderátor dostat na Dakar, ze soutěží bych chtěl vidět finskou rallye, pak Spa a taky bych se chtěl projet na okruhu Nürburgring. Ale na to by se slušelo mít nějaké zábavné auto.

Třeba "naši" Supru byste si na Nürburgring vzal?

Klidně, velmi mě překvapilo, jak příjemně jezdí, má neskutečně poddajný podvozek, není tvrdá ani náhodou. A skvělý motor, který nádherně táhne. Vést rozhovor za volantem sporťáku, co víc by si člověk mohl přát.