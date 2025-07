"Je papež katolík?" ptal se opilý Ozzy policisty. Řidičák dělal devatenáctkrát

Ozzyho Osbourna si většina lidí bude pamatovat jako geniálního hudebníka a jednoho ze zakladatelů heavy metalu. Už možná méně si ho spojí se světem aut a motorek, ale i tam zanechal výraznou, jakkoliv možná ne úplně známou stopu. Vlastnil celou řadu zajímavých vozidel, ale legálně je po většinu svého života řídit nemohl.

"Složil jsem řidičské zkoušky. Zabralo mi to 60 let, ale zvládl jsem to! Poprvé ve svém životě mohu legálně řídit, takže si dávejte pozor," napsal Ozzy Osbourne v září 2009 na svůj Twitter (dnes X). Až na devatenáctý pokus se mu povedlo získat řidičský průkaz. Dlouho si jej ale neužil, protože v prosinci 2010 naboural ve svém Ferrari 458 Italia při nízké rychlosti do zadní části jiného Mercedesu. Tehdy si řekl, že se raději řízení ze strachu z pokut a soudních sporů kvůli nehodám vzdá.

"První zkouška proběhla v roce 1974, pak v 75, 76, 77, 78. Přestal jsem počítat, kolik jich bylo," vzpomínal zpěvák a zakladatel Black Sabbath v roce 2009 pro britský list The Independent. "Jednou jsem při odbočování usnul, protože jsem ten den šel k lékaři a na uklidnění si vzal valium," vzpomínal Osbourne. Řidičský průkaz tehdy samozřejmě nezískal, zkoušející dokonce prohlásil, že s ním nikdy nesedne do auta.

Jak sám v mnoha rozhovorech připustil, právě alkohol a drogy přispěly k tomu, že řidičské zkoušky složil až ve svých šedesáti letech v Kalifornii, kam se rodák z britského Birminghamu přestěhoval. V jedenáct měsíců starém podcastu na rodinném kanále The Osbournes na YouTube nicméně připustil, že i když řidičák nakonec získal, kvůli jízdě po opačné straně měl problém jezdit na britských silnicích. Nedokázal si na to zvyknout.

Absence řidičského oprávnění ale zpěváka, který zemřel v úterý v 76 letech, nikdy neodradila od toho kupovat si auta a řídit. První, které Ozzy Osbourne vlastnil, byl Triumph Herald. Následoval původní Range Rover nebo zelený Mercedes 280 SE. Ten označil za své první "luxusní auto". Nicméně jeho provoz nebyl bez problémů, zpěvák dokonce vzpomínal, že to auto "nikdy neopustilo garáž". Při čekání na servis mu z něj také ukradli rádio, jindy zase přišel o kola.

"Někdy v 70. letech jsem jel brzy ráno po britské dálnici v Jaguaru XJ12 rychlostí přes 130 mil za hodinu (přes 209 km/h - pozn. red.) a najednou jsem si uvědomil, že když mi praskne pneumatika, je po mně, takže jsem najednou zpomalil asi na 80 mil v hodině (asi 129 km/h - pozn. red.)," vzpomínal na svou nejrychlejší jízdu Osbourne ve zmíněném podcastu. S grácií sobě vlastní vše doplnil i několika sprostými slovíčky.

Během celé jeho dlouhé kariéry mu prošla garáží řada zajímavých aut, ovšem ne vždy těch nejluxusnějších značek. Slavnou se stala fotka, kde počátkem 80. let - už po vyhazovu z Black Sabbath - pózuje před Volvem 240 a tehdy svým novým domem v Birminghamu. O pár let později se zase nechal vyfotit před Mercedesem ve své typické póze imitující netopýra.

"Koupil jsem si nový Mercedes AMG a vzal Sharon (jeho druhá manželka - pozn. red.) do restaurace. Vypil jsem neskutečné množství alkoholu, a pak se řítil po silnici v protisměru," přidává další automobilovou vzpomínku, tentokrát už o něco mladší, v šestnáct let starém rozhovoru pro The Independent.

"Zastavil mě policista a ptá se: 'Pil jste?' a já jsem mu na to odpověděl: 'Je papež katolík?'," pokračuje Osbourne. Jak celá historka dopadla, si asi dokážete domyslet, přesto ani v této chvíli zpěvák neztratil smysl pro humor: "Každý den se nestane, abys odjel v novém Mercedesu, a domů se vrátil v policejní dodávce," řekl prý své manželce Sharon. Ta celou situaci nenesla úplně dobře.

A byla to nakonec Sharon Osbourne, kdo udělala lásce Ozzyho k autům přítrž. V roce 2013 prodala jeho sbírku aut včetně Audi R8 nebo jednoho ze dvou ferrari. To druhé dala jejich synovi Jackovi. Mohl za to opět jak jinak než alkohol, protože Ozzy sedl opilý za volant zmíněného Audi R8. Byla to taková pověstná poslední kapka, následně totiž nastoupil protialkoholní léčbu.

Přitom o deset let dříve se málem zabil nikoliv v autě, ale na čtyřkolce Yamaha. Po nehodě, kdy se na ní proháněl po svém pozemku, měl zlomený obratel, klíční kost a osm žeber, ztratil vědomí a měl problémy s dýcháním. Nakonec se ale i z tohoto zranění zotavil. Nebyla to jeho první zkušenost s motorkami nebo čtyřkolkami, už dříve vlastnil třeba Hondu CB175.

Motiv z Osbournovy skladby Crazy Train pak použila v roce 2012 Honda v americké reklamě na SUV Pilot, Felix Rosenqvist v Indy Car zase minulý měsíc vyrazil do závodu s monopostem v designu Black Sabbath s podobiznou Osbourna na bočnicích. Dělal tím reklamu na poslední zpěvákův koncert, který proběhl začátkem července v Birminghamu. Navštívilo ho 40 tisíc fanoušků a vydělal kolem 190 milionů dolarů pro několik charitativních organizací či dětských nemocnicí.