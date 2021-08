Zdálky k nerozeznání, klidně byste nastoupili. Úžasná auta postavená z kostek Lega

Izraelské vojenské letouny bombardovaly cíle hnutí Hamás v Pásmu Gazy kvůli balónkům s hořlavinou, které po vypuštění z palestinského území způsobily na jihu Izraele několik požárů. Informovala tom izraelská armáda. Podle agentury Reuters nejsou zprávy o tom, že by nálety měly nějaké oběti. Izraelští vojáci v úterý na okupovaném Západním břehu Jordánu zastřelili mladého Palestince, který na ně chtěl zaútočit, napsal list The Times of Israel.

Vysílání balónků s hořlavinou přes hranice Pásma Gazy na území jižního Izraele je jedním ze způsobů tlaku na izraelské úřady, které se Palestinci snaží donutit, aby uvolnily blokádu a povolily zasílání většího objemu humanitární pomoci. V pondělí kvůli tomu podle izraelských hasičů hořela pole u hranic Pásma Gazy. Izraelská letadla podle Reuters při náletech mířila na místo, odkud islamisté z Hamásu odpalují rakety na Izrael a také na výrobnu zbraní.

Izrael se minulý týden dohodl s Katarem, že mu umožní pokračovat ve finanční pomoci Pásmu Gazy. O víkendu pak byly při střetech s izraelskou armádou u hraničního plotu v Pásmu Gazy zraněny čtyři desítky Palestinců. Egypt kvůli tomu v pondělí uzavřel hraniční přechod Rafáh, který byl pro Pásmo Gazy jediným jistějším spojením se světem.