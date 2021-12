Toyota chystá elektrickou revoluci. Ukáže 30 nových modelů, Lexus bude jen elektrický

Toyota je zatím poslední automobilkou, která zveřejnila své plány na výrobu a prodej plně elektrických vozidel. Jenomže zatímco Peugeot, Jaguar nebo Opel už oznámily přechod výhradně na elektrickou energii, japonský gigant váhá. Do baterií sice v příštích letech investuje velké množství peněz, zároveň se ale ještě úplně nevzdává ani spalovacích motorů.

"Celosvětově chceme do roku 2030 prodávat 3,5 milionu elektromobilů (včetně vodíkových modelů - pozn. red.) ročně," oznámil prezident automobilky Toyota Akio Toyoda. To je více než třetina loňských globálních prodejů značky, milion elektromobilů má z tohoto počtu nést logo Lexusu. Předchozí plány přitom počítaly s prodejem dvou milionů elektromobilů japonského výrobce ročně. Toyota proto chce do konce dekády investovat do elektrifikace osm bilionů jenů, tedy asi 1,6 bilionu korun. Polovina z toho má jít na vytvoření portfolia elektrických modelů, píše agentura Reuters.

Dohromady mají Toyota a Lexus do zmíněného roku 2030 představit 30 elektromobilů spadajících jak mezi osobní, tak i užitková vozidla. Pro srovnání, momentálně nabízí Toyota celosvětově přes sto a Lexus přes třicet modelů se spalovacím, hybridním či vodíkovým pohonem. Jak budou budoucí automobily nejen pod zkratkou Toyota bZ (beyond Zero - v překladu více než nula) vypadat, naznačuje celá paleta prototypů, odhalených na tiskové konferenci značky.

Specifické detaily chybí, nicméně z fotek je patrné, že zkratku bZ ponese malý crossover ne nepodobný novému Aygu X, dále sedan střední třídy a také dvě různě velká SUV, jedno s až třemi řadami sedadel. Mimo řadu bZ chystá Toyota i další elektrická SUV, jedno nápadně připomínající model C-HR, elektrický pick-up nebo dodávky v několika velikostech. Třešničkou na dortu je jednak malý sportovní model s logem sportovní divize GR, jednak hranatý terénní vůz pojmenovaný Compact Cruiser. Zjevná je u něj inspirace legendárním Land Cruiserem, respektive někdejším retro modelem FJ Cruiser. Všechny tyto modely přitom přijdou na trh v následujících letech.

"Nepřidáme pouze elektrické verze stávajících modelových řad, ale nabídneme i celou paletu masově vyráběných modelů s příznivou cenou, kam patří třeba auta řady bZ, pro různé typy zákazníků," zdůraznil Toyoda. Vedle dostupnosti cílí Japonci také na úspornost a tím pádem i delší dojezd na jedno nabití.

Prvním modelem z řady bZ, který již má za sebou premiéru, je 4690 mm dlouhé SUV bZ4X. To se bude nabízet ve verzi s pohonem předních kol a jedním elektromotorem o výkonu 150 kW nebo s pohonem všech kol a dvěma elektromotory, jedním na každé nápravě, dohromady s výkonem 160 kW. Baterie u obou verzí má 71,4 kWh a stačit má na dojezd přes 450, respektive 410 km. Maximální nabíjecí výkon bude 150 kW, na trhu se novinka objeví příští rok spolu se svým dvojčetem Subaru Solterra.

Zároveň ale nepadlo žádné datum, do kterého by se z Toyoty měla stát plně elektrická automobilka. Výjimkou je západní Evropa, kde je automobilka připravena ukončit prodeje spalovacích aut do roku 2035, pokud bude dostatečně rozvinutá nabíjecí a vodíková infrastruktura. Reuters dokonce připomíná, že v listopadu automobilka odmítla podepsat prohlášení, v němž se do roku 2040 zavazuje úplně vyřadit ze své nabídky auta na fosilní paliva. Mezi signatáři jsou přitom Ford nebo General Motors.

Podle Toyoty ale nebudou všechny kouty světa ani za skoro dvě dekády připraveny k přechodu na plně bezemisní dopravu. Nadále tak mají v její nabídce budoucnost i hybridy či plug-in hybridy, které vedle elektrického mají i spalovací motor. Elektromobily, vodíkové i bateriové, ale představují prioritu.

Avšak zatímco Toyota se plně elektrickou automobilkou asi hned tak nestane, Lexus je na tom trochu jinak. "Lexus chce mít do roku 2030 v nabídce elektromobil ve všech segmentech, přičemž v Evropě, Severní Americe a Číně budou elektromobily tvořit sto procent jeho prodejů. Dohromady bude prodávat jeden milion elektromobilů ročně. A v roce 2035 už budou elektromobily tvořit sto procent celosvětových prodejů Lexusu," prohlásil Akio Toyoda.

Luxusní odnož Toyoty přitom v současnosti nabízí jediný elektrický model, bezemisní variantu kompaktního SUV UX. I to se ale brzy změní, prezident Lexusu Koji Sato totiž předvedl prototyp budoucího modelu RZ, který je prvním čistě elektrickým modelem značky, který tak byl navrhován od první chvíle. Nepřekvapí, že jde o SUV velikostí i detaily připomínající stávající model RX. Vedle něj předvedl Lexus i další budoucí elektromobily - větší SUV, sedan a především duchovního nástupce modelu LFA. Ten má z 0 na 100 km/h akcelerovat za méně než tři vteřiny a na jedno nabití ujet přes 700 km.

Toyota rovněž oznámila, že jen do baterií chce v budoucnu investovat dva biliony jenů (v přepočtu necelých 400 miliard korun), což je o půl bilionu víc, než kolik slibovala v září. Cílem je nabídnout dostupné a přitom kvalitní a pokrokové baterky. Dalším z cílů je dosáhnutí uhlíkové neutrality ve všech továrnách automobilky do roku 2035.