Nesystémový krok, tepe prezident vládu. Vadí tah s penězi pro policisty a hasiče

Převod téměř miliardy korun z rozpočtu ministerstva obrany na platy hasičů a policistů vnímá prezident Petr Pavel jako nesystémové řešení. Pokud by byla ve vládě větší koordinace, nemuselo by se to řešit takovým ad hoc způsobem, řekl.

Česká televize v minulém týdnu uvedla, že na platy policistů a hasičů v tomto roce by mělo jít z rozpočtu ministerstva obrany přes 900 milionů korun. "To, že se má miliarda převádět na platy hasičů a policistů, vnímám jako nesystémové řešení, které, pokud by byla ve vládě větší koordinace, se nemuselo řešit takovýmhle ad hoc způsobem," řekl Pavel. Související Prezident pro Aktuálně.cz: Stačilo je pseudokoalice. Mluvil i o pokračování ve funkci "Možná to i nesystémové je. Některá opatření se dělají i v průběhu roku, že se to nelíbí, je pochopitelné," řekl novinářům ke kritice ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek (TOP 09). Je podle něj pravděpodobné, že převody budou i jinde. Vláda podle Ženíška nicméně splní závazek dvou procent hrubého domácího produktu na výdaje v obraně. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) bylo dobré zvýšit platy v celé sféře, nikoli jen vojákům. "Bezpečnost je jenom jedna a vnitřní a vnější spolu souvisí," konstatoval. Rovnováhu mezi ozbrojenými sbory je třeba zachovat i podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS). Rozhodnutí označil při příchodu na jednání kabinetu za rozumné. Hasičům i policistům se od července o 3000 korun zvýšil stabilizační příspěvek, na navýšení platů příslušníkům bezpečnostních sborů se shodla vláda v červnu. Ministerstvo obrany minulý týden k možnému přesunu peněz uvedlo, že tyto otázky budou řešeny rozpočtovými opatřeními v srpnu v souladu s vládními prioritami. Přesun peněz kritizuje například hnutí ANO. Od poloviny roku vzrostl podle ČT plat více než 10 tisícům hasičů a zhruba 40 tisícům policistů. Na navýšení platů pro hasiče a policisty se vedle navýšení pro vojáky shodla vláda, peníze má zajistit dohoda ministrů financí, obrany a vnitra. Za období od července do konce prosince letošního roku má jít o 908,5 milionu korun. Přesun peněz z rozpočtu obrany potvrdila České televizi mluvčí resortu financí Petra Vodstrčilová. "V principu se bude jednat o přesun výdajů mezi kapitolami ministerstva obrany a ministerstva vnitra s tím, že už nebude zasahováno do žádných jiných kapitol," uvedla.