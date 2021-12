Superbike BMW pro hračičky. Lego jej vyrobilo z 1920 kostek, má i funkční převodovku

Lego ve své řadě Technic představilo v posledních letech několik detailně propracovaných automobilů, motorkám se však prakticky nevěnovalo. Hned první den roku 2022 však dojde i na milovníky jedné stopy. Do prodeje totiž zamíří set, z něhož si nadšenci budou moci postavit superbike BMW M 1000 RR. A nepůjde o žádného drobečka, ale 45 centimetrů dlouhou repliku.

Před pár lety se Lego naplno vrhlo na stavebnice pro dospělé a každý rok představí několik setů v různých řadách, které velikostí, složitostí i cenou výrazně převyšují běžně dostupné sady pro menší i větší děti. Koupit si tak můžete modely fotbalového stadionu Camp Nou, kde hraje své zápasy Barcelona, římského Kolosea, piana, psacího stroje nebo elektrické kytary. A už několik let také automobilů. Co začínalo u jednoho Volkswagenu Brouk, se postupně rozrostlo do celé řady modelů.

Ty se od sebe liší nejen velikostí, ale také cenou a množstvím často funkčních detailů. Na vrcholku pyramidy jsou automobily z řady Technic, v níž se doposud představily třeba Porsche 911 GT3 RS, Bugatti Chiron, Land Rover Defender nebo Lamborghini Sián FKP 37. Ve všech případech šlo o stavebnice s několika tisícovkami kostiček, délkou 40 centimetrů a více a cenou v řádech tisíců korun (třeba Bugatti a Lamborghini se pohybují bez slev na úrovni deseti tisíc). Teď se k automobilům poprvé přidává i podobně velká motorka.

Volba padla na superbike BMW M 1000 RR, mimochodem první jednostopé vozidlo divize M mnichovského výrobce. Lego vyrobilo model v měřítku 1:5, který se skládá z celkem 1920 kostek. Na délku má motorka 45,5 cm, na výšku 27,7 cm a 17 cm na šířku. Pro srovnání, zmíněné Lamborghini Sián v měřítku 1:8 je složené z 3696 kostek a má na délku asi 60 cm.

Podobně jako u dalších modelů Lego Technic nechybí ani BMW funkční prvky. Tím asi nejsložitějším je třístupňová převodovka, jejíž fungování lze ale naplno sledovat až po připojení elektrického motorku. Ten Lego vyrábí, nicméně v tomto setu není. Vedle převodovky nechybí ani možnost zatáčet předním kolem, funkční je dokonce i přední a zadní odpružení. Replika motoru má pohyblivé písty a samozřejmostí je i řetěz ve zlaté barvě jako na skutečném motocyklu.

BMW upozorňuje též na možnost třech různých zobrazení na přístrojové desce, jedná se však jen o dílky se samolepkou, které je možné zaměňovat. Ostatně aby designéři docílili co možná nejvěrnějšího vzhledu, je spousta bílých dílů polepená samolepkami v typické modročervené kombinaci divize M. Za zmínku stojí i kola, jejichž velikost sice tisková zpráva nezmiňuje, ale už na první pohled (i v porovnání s jinými podobně velkými stavebnicemi ze série Technic) jsou skutečně obrovská.

Do prodeje zamíří model BMW M 1000 RR 1. ledna roku 2022 za 5299 korun. Nejprve bude stavebnice dostupná jen v oficiálním on-line obchodě Lego, od 1. března ji bude možné koupit i u dalších prodejců. Vedle samotné motorky je součástí setu i závodní blok, do něhož je možné motorku postavit, respektive podstavec, na který je možné motorku postavit. Pro milovníky technických dat pak nechybí tabulka se základními informacemi - tedy že reálný stoj má výkon 156 kW, z 0 na 100 km/h zrychluje za 3,1 vteřiny a jede nejvýše 306 km/h. V Česku pak motorka stojí nejméně 870 tisíc korun.

Připomeňme, že nejde o úplně první motorku z Lega, ale doposud tu největší a nejlépe propracovanou. Už v roce 2017 nabídla série Technic zmenšeninu BMW R 1200 GS Adventure s délkou 33 cm a složenou z 603 dílků. Cena byla oproti současné novince přibližně 3,5krát nižší, model byl ale také mnohem méně propracovaný. V roce 2019 následoval v sérii Creator chopper Harley-Davidson Fat Boy složený z 1023 kostek a s délkou přes 33 cm. Také ten byl levnější než BMW M 1000 RR, doporučená cena byla 2299 korun. Zatím posledním jednostopým strojem v nabídce dánské firmy je loni představená zmenšenina Ducati Panigale V4 R ze série Technic. Skládá se z 646 kostek a na délku má přes 32 cm, zároveň jí nechybí funkční dvoustupňová převodovka nebo tlumiče vpředu a vzadu. Tu si v současnosti můžete i pořídit, doporučená cena je 1599 korun.

Na všechny čtyři Lego motocykly i na některé automobilové sety ze série Technic se můžete podívat do galerie.