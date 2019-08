Muskova Tesla se Starmanem poprvé obletěla Slunce, ve vesmíru je rok a půl

Červený Roadster Tesla se Starmanem za volantem, který loni 6. února při prvním, testovacím letu vynesla do vesmíru mohutná raketa společnosti SpaceX Falcon Heavy, poprvé obletěl Slunce. Informoval o tom web whereisroadster.com, který sleduje let figuríny v kabrioletu automobilky Tesla Elona Muska, jenž je rovněž zakladatelem SpaceX.

Zvláštní náklad v současnosti nejsilnější nosné rakety na světě podle webu oblet dokončil koncem uplynulého týdne. Obkroužení hvězdy naší planetární soustavy by roadsteru podle propočtů mělo trvat 557 pozemských dnů, přičemž vůz byl v pondělí ve vesmíru už 560. den.

Whereisroadster.com ale sleduje i další zábavné údaje spojené se Starmanovou "jízdou" kolem Slunce. Jeho tesla například už urazila ve vesmíru přes 1,2 miliardy kilometrů, což prý znamená, že auto výrazně překročilo záruční limit 58.000 ujetých kilometrů.

Muskův automobil s řidičem pravděpodobně obletí Slunce ještě mnohokrát, poznamenal portál space.com. Loňská studie modelující oběžnou dráhu propočítala, že roadster v několika příštích desítkách milionů let nakonec narazí do Venuše nebo do Země. Bát se dnes ale nemusíme, protože je jen velmi malá pravděpodobnost, že by se to stalo dřív než za milion let.