Šéf Volkswagenu se zajímá o podíl v Tesle. Chce získat technologie, píší média

Šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess se zajímá o koupi podílu v americkém výrobci elektromobilů Tesla. Informoval o tom ve čtvrtek podle agentury Reuters německý list Manager Magazin s odvoláním na zdroje z podniku. Diess se podle listu domnívá, že Volkswagen by mohl těžit ze zkušeností Tesly v oblasti baterií a softwaru. Mluvčí koncernu však spekulace o možném převzetí podílu v Tesle odmítl.

"Diess by do toho okamžitě šel, kdyby mohl," cituje Manager Magazin nejmenovaného manažera Volkswagenu. Koncern má podle listu dostatek peněz, větší problém by však mohlo představovat získání souhlasu rodin Porscheů a Piëchů. Ty ovládají holding Porsche SE, který je hlavním akcionářem Volkswagenu.

Nejmenovaný bankéř blízký koncernu Volkswagen potvrdil, že Diess by rád získal softwarové vývojáře Tesly. Vynaložení 30 miliard dolarů (zhruba 700 miliard korun) na převzetí celé společnosti Tesla by však podle jeho názoru bylo téměř nemožné obhájit, napsala agentura Reuters.

"Spekulace ohledně koupě podílu v Tesle, které přinesl Manager Magazin, jsou neopodstatněné," uvedl mluvčí Volkswagenu. Také zdroj agentury Reuters blízký Volkswagenu tvrdí, že vedení podniku o převzetí podílu v Tesle nejedná.

Společnost Tesla, v jejímž čele stojí známý americký podnikatel Elon Musk, je dlouhodobě ztrátová. Firma od svého založení prodělala více než šest miliard dolarů. Akcie podniku si po zprávě listu Manager Magazin připisovaly přes dvě procenta.

Manager Magazin dnes rovněž uvedl, že Diess se s Muskem pravidelně setkává. Tesla však podle listu prozatím odmítá návrhy Volkswagenu na vytvoření aliance.

Volkswagen v březnu oznámil, že hodlá během příštích deseti let uvést na trh téměř 70 nových modelů s elektrickým pohonem. Součástí koncernu je rovněž česká Škoda Auto. Výrobci automobilů jsou v poslední době nuceni přesunovat svou pozornost k vozům s elektrickým pohonem, aby dokázali splnit zpřísňující se pravidla pro emise.