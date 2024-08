Další čínský neúspěch. Měla to být konkurence Tesly, teď jí ale došly peníze

Před pár lety se na evropských autosalonech objevoval jeden čínský start-up za druhým s cílem ovládnout místní trh s novými elektromobily. Čas však plyne a Evropané sahají spíše po Teslách či Volkswagenech. Ani na domácím trhu navíc nemají mladé a neznámé automobilky na růžích ustláno. Teď to pocítila jedna z těch nejambicióznějších: výrobce luxusních elektromobilů HiPhi zbankrotoval.

Loni v Goodwoodu působilo velké gran turismo HiPhi Z jako zjevení. Futuristické tvary, displeje v bočních dveřích, navíc otevírajících se proti sobě. Bylo to sice čínské auto, ale jiné, než na jaké byl Evropan zvyklý - s trochu konzervativním vzhledem, ale za dobrou cenu. HiPhi Z totiž stojí v přepočtu asi 2,65 milionu korun. Pokud byste vyrazili do jednoho ze dvou showroomů v Evropě: v Mnichově nebo Oslu.

Možná už by se spíše hodilo používat minulý čas, protože Human Horizont, což je skupina stojící za značkou HiPhi, vyhlásila na sklonku minulého týdne bankrot. Po sedmi letech od založení. Vlastně to není až tak překvapivé, protože auta firma nevyráběla už od února. Došly jí peníze, vedení ale bylo přesvědčené, že se povede v horizontu několika měsíců sehnat potřebného investora. To se nakonec ani přes některé nadějné informace v médiích nepovedlo.

Následovat bude šestiměsíční proces restrukturalizace, který bude možné ještě o další tři měsíce prodloužit. Jak to ale s automobilkou dopadne, je pro tuto chvíli nejasné. Důvody bankrotu jsou přitom nasnadě. Jak píše agentura Bloomberg, na čínském trhu působí přes sto různých automobilek, které navíc vyznávají agresivní cenovou politiku, protože zájem zákazníků i kvůli konci státní podpory na nákup elektromobilů upadá.

HiPhi navíc platilo za jednu z dražších značek, kde je pak silná konkurence i od zavedených evropských či amerických automobilek. Že je čínský trh vysoce kompetitivní, o tom se v nedávné minulosti přesvědčila i Škoda Auto, jejíž prodeje v říši středu v minulých letech dramaticky poklesly.

HiPhi loni prodalo celosvětově méně než osm tisíc elektroaut a v Evropě to podle analytické společnosti Jato Dynamics bylo dokonce jen pět aut. Letos za první pololetí to pak byl jen jeden jediný elektromobil, SUV HiPhi X, které je s cenou v přepočtu 2,75 milionu korun ještě o něco dražší než model Z.

Čínskému start-upu nepomohlo ani to, že v testu norského autoklubu, který se zaměřil na dojezd elektroaut v zimě, model Z porazil veškerou konkurenci, když jako jediný překonal hranici 500 kilometrů na jedno nabití. Oproti papírovým hodnotám, což je dojezd 555 kilometrů, se navíc odchýlil jen o necelých šest procent. I přes to přitom dokázal sedan zrychlovat na 100 km/h za 3,8 vteřiny. SUV X pak nabídlo dojezd 460 kilometrů s akcelerací za 3,9 vteřiny.

Automobilka slibovala i brzké uvedení menšího (pořád s délkou skoro pět metrů) a levnějšího elektrického SUV Y, respektive sportovního modelu A s maximální rychlostí 300 km/h a akcelerací z 0 na 100 km/h jen lehce přes dvě vteřiny. Vše doplněné agresivním bodykitem. Na ty už ale zájemci mohou nejspíše zapomenout.