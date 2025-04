Okno do lesa. Miliony Švédů sledují v televizi živý přenos každoroční migrace losů

Každé jaro už šest let sledují miliony lidí nepřetržitý živý přenos migrace losů na severu Švédska. Pořad Velká losí migrace je na stopě zvířatům, která plavou přes řeku Ångerman a vydávají se na každoroční cestu k zelenějším, letním pastvinám, píše server BBC.

Letos pořad na SVT Play, streamovací platformě švédské veřejnoprávní televize, začal už v úterý. Tedy o týden dříve kvůli letošnímu teplejšímu dubnovému počasí. Vysílání se stalo fenoménem takzvané slow TV a od svého uvedení v roce 2019 si vypěstovalo věrnou fanouškovskou základnu.

Šedesátiletá Cait Borjessonová, která je na každoročním živém přenosu doslova závislá od doby, kdy na něj narazila při pandemii nemoci covid-19, říká, že její televize byla od úterý, kdy přenos začal, v provozu 16 hodin v kuse.

"Je to neuvěřitelně uvolňující," svěřila se. "Jsou tam přírodní zvuky ptáků, větru, stromů. Dává vám to pocit, že jste v přírodě, i když tomu tak není," popisuje.

Pro Borjessonovou se stalo pozorování losí migrace každoroční tradicí, a to natolik, že si kvůli tomu bere volno v práci, aby se mohla do třítýdenního vysílání plně ponořit. Podle ní je přenos "jako terapie", která jí pomohla od úzkostí a záchvatů paniky.

A není sama. Živé vysílání SVT má široké publikum, včetně facebookové skupiny, která má více než 77 tisíc členů. Ti zde sdílejí nezapomenutelné okamžiky, emotivní reakce na přenos a fascinaci losí migrací.

Hlavní část jejich putování, kterou SVT zachytila, vede přes vesnici Kullberg na severu Švédska vedle řeky Ångerman.

"Tato migrace se odehrává už od doby ledové," uvádí Goran Ericsson, děkan fakulty lesnických věd na Švédské univerzitě zemědělských věd a vědecký poradce vysílání. Podle něj natáčí migraci zvířat v rozlehlé krajině více než 30 kamer.

V době zahájení v roce 2019 přilákala show téměř milion diváků, loni jich bylo už devět milionů, píše BBC.

Minh-Xuan Truong ze Švédské univerzity zemědělských věd, který prováděl průzkum mezi diváky živého přenosu, říká, že v rychlém mediálním prostředí lidé rádi prožívají přírodu prostřednictvím "slow TV" - žánru, který se vyznačuje dlouhým, nesestříhaným vysíláním v reálném čase.

"Hodně lidí říká, že je to jako okno otevřené do lesa," uvádí. "Když se jich zeptáte, jestli by chtěli v pozadí hudbu nebo komentář, říkají, že mají raději jen zvuk větru, ptáků a stromů," popisuje.

Ve švédských lesích žije kolem 300 tisíc losů. Zvíře je v zemi známo jako "král lesa".