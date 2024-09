Jako v McLarenu F1 nebo tramvaji. Za volantem náklaďáku Tesly, má už i čínskou kopii

Na hannoverském výstavišti byste v novinářský den veletrhu IAA Transportation těžko našli obletovanější auto. Stánek Tesly byl vedle monstrózní expozice Volkswagenu možná za chudého příbuzného, evropská premiéra modelu Semi však budila značnou pozornost. Jen o kousek dál se ukázala také jeho čínská kopie.

"Budete Semi prodávat i v Evropě?" zněla nejčastější otázka směřující na zástupce Tesly pobíhající kolem šedého tahače. "Zatím testujeme reakce evropského publika, dovoz ale určitě nevylučujeme," odpovídali trpělivě.

Přímo na stánku jsme se dozvěděli, že Semi zatím evropskou homologaci nemá, nicméně pro Teslu nebude problém "poevropštěnou" verzi připravit. Homologaci by také mělo být v porovnání se Cybertruckem snazší získat. Jen bude nutné vejít se do velikostních a hmotnostních limitů, které Evropská unie na soupravu tahače s přívěsem uvaluje.

Že by se Tesla Semi mohla začít brzy v Evropě prodávat, naznačuje i fakt, že v srpnu se objevil inzerát hledající šéfa obchodního zastoupení modelu Semi pro Evropu. Na jaře zase šéf Tesly Elon Musk trochu neurčitě naznačil, že by se jednou tahač mohl vyrábět v berlínské Gigafactory. To je ale hudba vzdálenější budoucnosti, protože zatím má Tesla problém pořádně rozjet i sériovou výrobu tahače v Nevadě pro americký trh. Tamní továrna ještě ani není dokončená.

Pilotní testovací projekty firem již sice běží, flotilu Semi má třeba Pepsi, nicméně naplno by se výroba měla rozběhnout až příští rok. Ostatně to jako jednu z překážek evropských prodejů zmiňovali i lidé od Tesly v Hannoveru.

Jakkoliv jízdu s autem jsme si užít nemohli, testovací jízdy je možné absolvovat až ode dneška do konce veletrhu, alespoň za volant nás Tesla na chvíli pustila. S centrální pozicí se přitom můžete cítit trochu jako v McLarenu F1. Případně ale také tramvaji, vzhledem k velikosti, dodal by škarohlíd. Je to každopádně nezvyk, kabina Tesly Semi je hodně aerodynamická, čímž se výrazně odlišuje od hranatých budek evropských tahačů, v nichž je na šířku místo nejen pro dvě sedačky, ale i rozměrnou středovou konzoli.

Semi podobně jako další Tesly sází na minimalismus, takže kromě volantu (blinkry i stěrače se ovládají klasicky páčkami) jsou kolem něj už jen dvě velké obrazovky a vpravo konzole s odkládacími prostory a třemi tlačítky pro obsluhu přívěsu, parkovací brzdy a výstražných světel. Pokud budete chtít svézt spolujezdce, musí vzít zavděk sklopnou sedačkou v koutě. Podobně jako Cybertruck má Semi také jen jeden obrovský stěrač.

K pohonu slouží trojice nezávislých elektromotorů na zadních nápravách z Modelu S Plaid, konkrétní výkon ale automobilka neuvádí. Stejné je to s kapacitou baterie, která by ale měla stačit k dojezdu kolem 805 kilometrů. Musk před časem uváděl, že jde o reálnou hodnotu, kterou testoval se soupravou o hmotnosti 36,74 tuny. K dispozici by měla být i verze s menší baterkou a dojezdem 483 kilometrů. Z dalších několika technických detailů víme, že na 97 km/h zrychluje auto za 20 vteřin.

Základem by měla být 1000voltová elektrická architektura, umožňující rychlé nabíjení, nicméně zatím především v síti Tesla Megachargerů, které pomalu rostou v USA. Na 70 procent kapacity mají být baterky plné za půl hodiny. Právě chybějící infrastruktura je obecně překážou většímu rozšíření elektrických nákladních aut také v Evropě. Nabízí je přitom už Mercedes-Benz, Volvo, Iveco nebo MAN.

Na IAA v Hannoveru bylo vidět, že hodně na elektrická nákladní auta sázejí také Číňané. Značka Windrose přitom vyrukovala s dokonalou kopií Tesly Semi, kterou jsme zachytili na přívěsu jiného tahače. Na stánku přímo na výstavišti auto během novinářského dne nebylo, stejně tak chybělo v hale s testovacími jízdami, kde jinak být mělo.

Přitom ale nejde jen o nějaký prototyp, čínský výrobce by svůj tahač dokonce rád vyráběl i v USA. Ačkoliv tvarem karoserie mate, ve skutečnosti je rozdílů oproti Tesle docela hodně. Windrose má třeba vzadu jen jednu nápravu, také využívá kamery místo zrcátek a světelnou lištu namísto běžných světel. Nicméně jak už bylo řečeno, tvar kabiny je prakticky stejný, stejně tak centrální pozice za volantem se dvěma obrazovkami, po každé straně volantu je jedna.

Na stánku se Číňané chlubili, že má tahač baterii s kapacitou 729 kWh a na výběr LFP i NMC chemií. Dojezd na jedno nabití má být 670 kilometrů, výkon elektromotorů přesahuje 1000 kW. Základem má být 800V architektura, na 60 procent se má baterka dostat za 35 minut. Windrose také slibuje o něco lepší spotřebu na ujetý kilometr než Tesla Semi. Cena má být podle agentury Reuters u obou aut podobná, kolem 250 tisíc dolarů (asi 5,65 milionu korun).

