"Přivezu vám beton v elektromobilu." Scania vyrobila bateriový domíchávač

Výrobci nákladních aut postupně představují různé nástavby na elektrických variantách. Scania dovezla do Česka třínápravový elektrický domíchávač betonu a my jsme si mohli vyzkoušet, jaké by to bylo stát se řidičem, který dopravuje beton na stavbu (téměř) neslyšně.

Výrobci nákladních aut postupně představují různé nástavby na elektrických variantách. Scania dovezla do Česka třínápravový elektrický domíchávač betonu a my jsme si mohli vyzkoušet, jaké by to bylo stát se řidičem, který dopravuje beton na stavbu (téměř) neslyšně. Elektromobilita se v nákladní dopravě uplatňuje zatím pomalu. Víc než na dálkových trasách přes půl Evropy je zatím daleko smysluplnější třeba v areálech firem či při rozvážení zboží ze skladů do prodejen, kde tahače jezdí krátké a pořád ty stejné trasy. Související Dávají baterie v tahačích smysl? Za volantem 38tunového elektrického kamionu Volvo 28 fotografií Čím dál častěji jsou proto k vidění ve městech například bateriová popelářská auta. A to i v Česku, v Brně už jezdí elektrický svoz odpadů firmy SAKO. Ujedou denně jen desítky kilometrů a nespornou výhodou je tichý provoz. Tyto specializované nákladní elektromodely se v poslední době představují různými výrobci ve spolupráci s nástavbáři čím dál víc. Švédská značka nákladních aut Scania představila s italskou společností Cifa elektrický domíchávač betonu. Základem je bateriový model 25 P XT s devíti bateriovými "boxy", kdy osm jich je uchycených v prostoru pod návěsem, kde normálně bývají nádrže na naftu, devátá se pak nachází pod kabinou. Celkem mají kapacitu 300 kWh, přičemž využitelných je 240 kW. Výkon soustavy je 230 kilowattů a 1300 Nm, krátkodobý špičkový výkon je zvýšený na 290 kW a 2200 Nm. Auto má ujet na nabití až 250 kilometrů. Zatímco elektrické "osobáky" mají převodovku jednostupňovou, zde jsou stupně dva. A to údajně proto, že řidič potřebuje mít k dispozici kroutící moment za jakýchkoli okolností, v nízkých i vysokých rychlostech. Nabíjecí zásuvka je umístěná v pravém předním rohu. Má standardní CCS konektor, jaký používají i osobní elektromobily, Scania se může nabíjet pouze stejnosměrným proudem rychlostí 130 kW. Nabíjecí křivka je ale díky tomu plochá, auto se zvládá nabíjet stabilním výkonem 130 kW až do 95 procent kapacity. Povinnou výbavou stroje je i speciální nabíječka, jež se dá připojit k zásuvce s 32 A typu "pětikolík". Ta mimochodem vyjde na 15 tisíc eur, tedy necelých 400 tisíc korun, nabíjí ale výkonem "jen" 44 kW. Stroj má 9,1 metru na délku a 3,85 metru na výšku, váží 14 tun, přičemž celková hmotnost vozidla je 30 tun. Model má tři nápravy (6×2*4), přičemž ta třetí natáčecí se sklopí, když je buben plný cementu. A protože auto bude kroužit na stavbě po obvykle náročných cestách, je k tomu vybavené zvýšeným nárazníkem a oplechovaným podvozkem (verze XT). Nástavba Energya SLE7 s bubnem, do kterého se vejde sedm metrů krychlových betonu, je poháněná elektromotorem o výkonu 30 kW a napájí ji přímo trakční baterie Scanie. U naftových aut je buben poháněný hydraulickým čerpadlem. Ovládat buben jde pomocí dálkového ovladače, a to jak směr jeho otáčení, tak rychlost. Nechybí tu samozřejmě nádrž na čistou vodu i s měrkou. Do ní lze pomocí hadice načerpat 550 litrů. Řidič stroje s ní po vylití betonu očistí rampu, takzvanou "šupnu". Na silnici s elektronáklaďákem Už před časem jsme mohli v redakci vyzkoušet elektrickou Scanii poprvé na českých silnicích, tehdy šlo ale o standardní skříňový nákladní vůz. Že je tato Scania s bubnem bateriová, odhalují nápisy a specifické barevné provedení. Po otočení klíčkem se kabinou nerozezní typický zvuk velkého nafťáku, který by s ní pořádně zatřepal, akustický elektrický projev je prakticky stejný jako u bateriových osobáků. A to ticho příjemně návykové. Související Že elektrický kamion nikam nedojede? Scania postavila továrnu na vlastní baterie 18 fotografií V přístrojovém štítu budík s otáčkami motoru nahradil indikátor výkonu a nabíjení. Vpravo pod obřím volantem je klasická páčka motorové brzy, tady ale plní jinou funkci, regulátor rekuperace. A je dobré s ním pracovat co nejefektivněji. Buben necháme při jízdě točit, ne snad proto, že bychom si chtěli hrát na opravdové betonáře. Vozit materiál nám ve Scanii bohužel nepovolili, jde o zatím jediný a výstavní kus. Ale kdybychom po rozbitých českých cestách jezdili se zaaretovaným bubnem, mohli bychom ho poškodit. Buben je uložený na rolnách a mohla by se "vymlátit" ložiska. Aby se ale stroj podíval co nejpřirozenějšího prostředí, vyrážíme z chrášťanské centrály Scanie do betonárky v Kladně. Potvrzuje se, jak bezproblémově se s autem jezdí, hladce akceleruje a navíc je velmi pohodlný, na čemž má jednoznačně podíl vzduchové odpružení auta. Buben se ovládá snadno dálkovým ovladačem, musí se točit při jízdě, i když je prázdný. | Foto: Eva Srpová Velmi účinně také rekuperuje, a tak podle našich propočtů bezproblémově ujede až 230 kilometrů, když je prázdný. Ostatně přesně to ukazoval palubní počítač po naší jízdě, kdy s 46 % kapacity baterie sliboval ujet dalších 107 km. Výrobce uvádí, že by měl ujet něco mezi 130 až 200 kilometry i s bubnem plným betonu. Někomu se to může zdát málo, ale tento typ stroje nejezdí stovky kilometrů denně, trasy mezi betonárkami a stavbou bývají poměrně krátké, a pokud by v areálu betonárky fungovala nabíječka, zvládne denní provoz bezproblémově a rozhodně nebude zdržovat nabíjením v době, kdy má vozit materiál. Kolik vozidlo stojí, výrobce nechce uvést. Informaci sdělí firmám, které by o pořízení elektrické Scanie uvažovaly. Ale obecně platí, že bateriová verze nákladního vozu je asi třikrát dražší než klasická naftová. Zda se tedy vyplatí, si musí v konkrétních firmách spočítat sami.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!