Tesla přepisuje evropskou historii. Model 3 se v září stal nejprodávanějším autem

Foto: Tesla, Inc.

Čipy docházejí a prodeje nových aut v Evropě dál padají. Přesto se v září našla minimálně jedna automobilka, která má velký důvod k radosti. Tesla si totiž zásluhou Modelu 3 připsala první měsíční vítězství, když se podle analytické společnosti JATO Dynamics v září stala nejprodávanějším autem Evropy. Poprvé také prodeje opanoval elektromobil a také auto vyráběné mimo Evropu.

24 591 nových zákazníků si v září připsala na své konto Tesla Model 3. To znamená meziroční nárůst o 58 procent, v porovnání se zářím 2019 si pak americký sedan polepšil o 42 procent. Je však potřeba připomenout, že Tesla trpí na nevyrovnanost dodávek, takže v posledním měsíci daného čtvrtletí vždy prodeje vyletí nahoru (v průměru připadá od roku 2018 až 68 procent dodávek za třetí kvartál právě na září). Ostatně už v červnu se tak Model 3 stal druhým nejprodávanějším autem starého kontinentu.

Nicméně i přesto jsou prodeje Tesly Model 3 za první tři kvartály roku 2021 hodné pozornosti. Od ledna do září se pro elektromobil rozhodlo 99 419 lidí, což znamená meziroční nárůst o 80 procent a jistou pozici mezi nejprodávanějšími auty v Evropě. Na záda se elektromobilu dívají i takové veličiny jako Audi A3, BMW řady 3, Ford Fiesta, Nissan Qashqai nebo Škoda Fabia. Úspěch podtrhává i SUV Tesla Model Y, které by se podle Elona Muska dokonce mělo stát nejoblíbenějším modelem značky. Do Evropy sice přišlo teprve nedávno, v září už ale bylo dvojkou trhu s elektromobily a doposud se ho letos prodalo skoro 12,5 tisíce kusů. Ve třetím čtvrtletí byla Tesla také nejoblíbenějším výrobcem elektrických aut v Evropě.

Elon Musk již na prodejní úspěchy reagoval na Twitteru. "Němečtí výrobci se do hry vrátí silnější. Mají obrovský talent, který nezůstane upozaděný." V dalším příspěvku ale hned připomněl, že Tesla staví továrnu u Berlína: "Také Tesla bude brzy německou automobilkou."

Ostatně americkému výrobci se letos daří prakticky všude po světě. V Číně je se skoro 239 tisíci prodanými auty zatím dvojkou trhu s elektrickými automobily, australská média spekulují, že by se na tamním trhu mohlo poprvé prodat více kusů Modelu 3 než stálice v podobě Toyoty Camry. To by bylo poměrně velké překvapení, Camry je tam dlouhodobě nejoblíbenějším sedanem střední třídy.

Síť autopůjčoven Hertz, která ještě loni v květnu žádala o ochranu před věřiteli kvůli špatné finanční situaci způsobené mimo jiné pandemií koronaviru, si pak objednala sto tisíc Modelů 3 do své flotily za celkem 4,2 miliardy dolarů. Provozovat je bude nejen v USA, ale také Evropě, píše agentura Bloomberg. Tesla bude auta postupně dodávat v následujících 14 měsících, první kusy se objeví už letos v listopadu. Tesla přitom prodala za prvních devět měsíců letošního roku celosvětově skoro 628 tisíc vozidel, objednávka autopůjčovny se tedy rovná téměř šestině dosavadních prodejů.

Zpátky však k zářijovým evropským prodejům, kde je možné pozorovat také celkový nárůst zájmu o auta do zásuvky, tedy elektromobily a plug-in hybridy. Podruhé za sebou se prodávala lépe než auta s naftovým motorem, která tvořila podle JATO Dynamics 17 procent všech prodejů. Auta do zásuvky zaznamenala podíl 23 procent, benzinová vozidla pak s 57procentním podílem vládnou poměrně neohroženě. Nejprodávanější elektromobil je jasný, za zmínku stojí ale desáté místo levné Dacie Spring. Mezi plug-in hybridy byl opět první Ford Kuga (dodejme, že u elektromobilů a plug-in hybridů statistiky JATO Dynamics počítají jen 22 trhů, proto lze v absolutním pořadí sestaveném z dat z 26 trhů a pořadí mezi elektromobily a plug-in hybridy najít drobné odchylky).

Nejprodávanější elektromobily a plug-in hybridy v září 2021

Elektromobily Plug-in hybridy 1. Tesla Model 3 24 512 ks Ford Kuga 3385 ks 2. Tesla Model Y 8926 ks BMW řady 3 3200 ks 3. Volkswagen ID.3 8302 ks Peugeot 3008 2832 ks 4. Renault Zoe 6580 ks BMW X5 2644 ks 5. Škoda Enyaq iV 5942 ks Hyundai Tucson 2620 ks 6. Kia e-Niro 5516 ks Mercedes-Benz GLC 2318 ks 7. Fiat 500e 4758 ks Volvo XC40 2258 ks 8. Volkswagen ID.4 4603 ks Toyota RAV4 2223 ks 9. Peugeot e-208 4332 ks Cupra Formentor 2213 ks 10. Dacia Spring 4166 ks BMW X3 2123 ks

Podle analytika JATO Felipeho Munoze je další nárůst způsobený jak širší nabídkou modelů, pobídkami na nákup nízkoemisních vozů, tak také nedostatkem polovodičů, které výrobci raději alokují do svých elektrických nebo plug-in hybridních modelů. Jednak to snižuje flotilové emise, jednak jsou to často dražší modely s vyššími maržemi.

Dohromady se v září prodalo v Evropě 964 800 nových aut, o čtvrtinu méně než loni a o 24 procent méně než v roce 2019, kdy ještě neřádila globální koronavirová pandemie. Meziročně je evropský trh (JATO sleduje 26 národních trhů) stále větší než loni za prvních devět měsíců, ale jen o sedm procent: dohromady se na něm prodalo 9,059 milionu aut. Za prvních šest měsíců byl úspěšnější o 27 procent. A vzhledem k přetrvávajícím problémům s nedostatkem čipů a hrozící krizi ohledně dodávek hořčíku, který je součástí hliníkových slitin, je otázkou, jestli se nakonec prodá za rok 2021 více aut než za rok 2020.

Lídrem trhu každopádně nadále zůstává Volkswagen Golf se 176 tisíci prodanými auty, i když meziročně to znamená propad o dvanáct procent. Za samotné září se přitom bestseller umístil až na čtvrtém místě prodejního žebříčku a potřetí za sebou tak byl sesazen z trůnu. V devátém měsíci se před něj kromě Tesly dostaly také Renault Clio a Dacia Sandero, nejprodávanější auto v Evropě za červenec a srpen. Oba modely jsou spolu s Toyotou Yaris, Peugeoty 208 a 2008 nebo VW T-Roc na čele průběžného celoročního žebříčku prodejů.

Nejprodávanější auta od ledna do září 2021

1. Volkswagen Golf 176 061 ks 2. Toyota Yaris 157 240 ks 3. Dacia Sandero 148 523 ks 4. Renault Clio 146 607 ks 5. Peugeot 208 145 579 ks 6. Volkswagen T-Roc 143 805 ks 7. Opel/Vauxhall Corsa 142 955 ks 8. Peugeot 2008 141 711 ks 9. Renault Captur 124 879 ks 10. Fiat 500 124 144 ks

Nejoblíbenějším modelem Škody zůstává po devíti měsících v Evropě Octavia, které se prodalo 112 071 kusů, což značí 13procentní meziroční propad. Následují Fabia se 72,5 tisíci prodanými vozy a Kamiq s necelými 69 tisíci kusy. Dále roste elektrické SUV Enyaq iV - v září pětka trhu s elektromobily si za devět měsíců připsala 27 312 prodaných kusů a pomalu dotahuje v interní tabulce mladoboleslavské automobilky Scalu a Superb. V září byl Enyaq také druhou nejoblíbenější škodovkou, první skončila Fabia. Octavia přitom úplně vypadla z padesátky nejoblíbenější modelů Evropy.

Největším evropským trhem nadále zůstává Německo, které jako jediné zaznamenalo za prvních devět měsíců přes dva miliony prodaných aut. V září se ale více aut prodalo ve Spojeném království. Mezi automobilovými kategoriemi jsou bezpečně první SUV, jejichž podíl v září dosáhl 46,5 procenta. Skoro každé druhé prodané auto tak spadá do tohoto segmentu, který zahrnuje také řadu oblíbených elektrických modelů.

V galerii se podívejte na 25 nejprodávanějších aut v Evropě za září.