Tesla Gigafactory u Berlína otevře brány veřejnosti. Byli jsme se na ni podívat

Češi budou žít volbami, Berlíňané Teslou. V sobotu 9. října se otevřou brány fabriky Tesly u Berlína veřejnosti, především místním. Elon Musk, který bude na party nazvané "Giga Fest" přítomen, zve návštěvníky na 1,5hodinovou prohlídku výrobní linkou, na které má vznikat Model Y. Byli jsme se podívat v okolí továrny, jak stavba vypadá.

V sobotu bude před branami nové fabriky Tesly nazvané Gigafactory 4, nebo také Giga Berlín, rušno. Elon Musk tu má uvítat první návštěvníky a provést je výrobní linkou. Z ní má sjíždět Model Y a také Model 3 a budou se tu montovat bateriové články.

Automobilka už dříve zveřejnila na svých stránkách možnost zaregistrovat se a účastnit slavnostního otevření. Kolik ze zájemců se nakonec první veřejný den v sobotu 9. října do Tesly podívá, není známo. Jedním z těch, kteří projevili zájem do fabriky Tesly u Berlína nahlédnout, je bývalý ředitel Komerční banky, investor a také majitel tři roky staré Tesly Model S Radovan Vávra. Potvrzující pozvánku na základě své registrace ale zatím nedostal.

„Bylo potřeba uvést PSČ, odkud pocházíte. Myslím, že počet se omezil a nakonec se upřednostnili lidé z Braniborska, protože Elonu Muskovi záleží na tom, aby si veřejné mínění získal na svou stranu. Na místě továrny se musely pokácet lesy, místní lidé měli obavy o nedaleký zdroj pitné vody,“ vysvětluje. Kdyby prý měl možnost potkat Elona Muska osobně, řekl by mu: „Díky za všechny ty peníze, které jste mi vydělal.“ Radovan Vávra vlastní akcie automobilky.

Někteří lidé s potvrzenou vstupenkou už na sociálních sítích zveřejnili podrobný program, jenž jim Tesla poslala. Patří mezi ně například německý bloger, influencer a nadšenec do elektromobility a technologií Alex Voigt. Na Twitteru publikoval printscreen pozvánky, která informuje, že součástí programu je prohlídka výrobní linky, která má zabrat 1,5 hodiny.

„Můžete prozkoumat, jak se tuny surových kovů taví, lisují a montují, až z nich vzniknou Modely Y. Nahlédněte do zákulisí našich inovativních procesů v Gigafactory od stavby po výrobu,“ píše se v pozvánce. Do továrny se lidé dostanou skrze jižní D a F brány, natáčení nebo pořizování fotografií však bude přísně zakázané.

„Omlouváme se, sobotní událost není pro novináře,“ napsal tiskový mluvčí Tesly na dotaz, zda se do fabriky můžeme také přijet podívat. Na to, v jakém stavu je továrna před otevřením, se byla redakce dvěma týdny před oficiálním termínem podívat. V okolí to vypadalo, že bude ještě chvíli trvat, než se stavba zcela dokončí, a to zejména při pohledu od ulice nazvané jednoduše Tesla Strasse.

Je ale možné, že během čtrnácti dnů se stav na místě změnil. Když Gigafactory míjíte po berlínském dálničním okruhu směrem na sever, za vzrostlými borovicemi už vykukuje zvenku dokončená hala s vjezdy pro nákladní automobily. Na fotoreportáž se podívejte do galerie.